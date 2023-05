Det nærmer seg 17. mai og tid for å rydde frem bunaden.

De siste årene har det blitt stadig mer populært å sprite opp det tradisjonelle festplagget, med for eksempel et silkeskjerf – helst i en kontrær farge.



I år tas moten ett steg lenger.



NYTT SKJERF: Eline Olsen Dalsegg er på jakt etter et skjerf til bunaden sin.

Nå vil folket ha bunadsskjorter og forklær i alle farger og mønstre, selv om det ikke hører til.



Utfordrer tradisjoner

– Å utfordre den tradisjonelle bunaden har blitt en trend, forteller Marianne Lambersøy som driver Embla Bunader i Stavanger.



Hun er sikker på at en ny bunadsbibel må skrives.

Jeg tror bunadstradisjonen kommer til å endres i år. Nå har personen som bærer bunaden mye større råderett. Marianne Lambersøy

JUSTERER BUNAD: Marianne Lambersøy hjelper Lene Sunniva Kvam Johannessen med bunaden.

Må tåle kritikk

At det kan skape sterke reaksjoner, er hun klar over.

– Vi skjønner at noen vil dåne av det og syntes at det er alt for mye, men det er helt greit. Vi må tåle kritikk for dette er nybrottsarbeid, sier Lambersøy.

Da hun startet bunadsbutikken for syv år siden, hadde ingen silkeskjerf til bunadene. Nå sliter leverandøren med å produsere nok.

TREND: De mest populære silkeskjerfene fra Tyrihans blir utsolgt lenge før nasjonaldagen hvert år.

– Nå er det nesten ingen som føler at silkeskjerf er kontroversielt, men skjortene og forklærne skal nok snakkes mye om rundt middagsbordet på 17. mai.

– Gøy å trikse og mikse

Kaja Elisabeth Sigbjørnsen er blant dem som har hoppet på trenden. I år skal hun ha nytt silkeskjerf og hjemmesydd silkeskjorte til Rogalandsbunaden.

Det har blitt veldig inn og mange av mine venninner har det. Det er gøy å piffe opp bunaden litt ved å trikse og mikse. Kaja Elisabeth Sigbjørnsen

NYTT PREG: Sigbjørnsen sier det er kjekt å fornye bunaden sin litt hvert år.

– Det er jo veldig dyrt med ny bunad hvert år, så da kan man heller kjøpe litt billigere tilbehør.

Hun tror endringene i bunadsmoten er kommet for å bli.

– Jeg tror ikke vi går tilbake til standard tradisjonell bunad, men at det heller vil utvikle seg mer og mer. Forhåpentligvis syntes folk det er greit, sier Sigbjørnsen.

Holder ved tradisjonene

Er det egentlig greit?

På Heimen Husfliden i Oslo syr de standard bunader på gamle måten.

TRADISJON: Hos Heimen Husfliden syr de alle tradisjonelle bunader for hånd.
BRODERI: Ferdig broderte deler kommer fra Shanghai, og sys sammen hos Heimen Husfliden.
KONSENTRERT; Det er spesielt hektisk i mai med nasjonaldag og konfirmasjoner.
SYS OM: Mange sender også bunadene sine for å sys inn og ut.

Produksjonssjef, Ellen Øverland, vil først og fremst anbefale folk å se på hva slags tilbehør som faktisk er laget for de ulike bunadene.

– Men vi kan jo ikke nekte dem å kjøpe rosa blomstrete skjorte til nordlandsbunaden. Men vi informerer om at det ikke er riktig, sier Øverland.

POPULÆR: Beltestakken er den mest populære bunaden.
VALGMULIGHETER: Produksjonssjefen tror den er populær fordi man kan velge helt blant ulike farger
SELGER: Salget av blomster- og silkeskjorter har skutt i været.

Det er mange som kommer innom og lurer på hva som er lov og innafor.

– Jeg tror det handler om at folk har lyst til å ha et litt mer individuelt preg på bunaden sin og skille seg mer ut, Øverland.

Tror trenden er kommet for å bli

I butikken til Marianne Lambersøy i Stavanger hjelper de kundene med å finne stoffer og stiler som passer den ordinære bunaden.

Skjorten trenger absolutt ikke være en bunadsskjorte.

MANGFOLD: Marianne Lambersøy tenker at det meste må være lov. Hun vil ha mangfold og raushet i bunadsmoten.

– Jeg kan si nesten 100 prosent sikkert at dette ikke kommer til å reverseres. Jeg tror at bunadshistorien må skrives om dette året, sier Lambersøy.

At noen syntes det blir litt voldsomt, forstår hun.

– Bunadstradisjonen har vært uendret veldig lenge, men nå tror jeg det er ting i tiden som gjør at samfunnet er klar for endring.