Ny bonusfest i Statkraft: – Grotesk høye nivåer

2022 var året da strømprisene i Norge sprengte alle rekorder.

Derfor vakte det kraftige reaksjoner da det ble kjent at det statseide kraftselskapet Statkraft hadde utbetalt om lag 2,2 milliarder kroner i bonuser det samme året.

Statkraft la frem sin årsrapport for 2023 fredag. Der kommer det frem at selskapet utbetalte om lag 1,8 milliarder kroner i «andre ytelser» til de ansatte i fjor.

Dette samtidig som strømmen fortsatte å være dyr for norske husholdninger, som attpåtil måtte håndtere høyere renter og matpriser.

Det får LO-sekretær Are Tomasgard til å reagere kraftig:

– Jeg blir klin forbanna når jeg ser tallene i år. Dette er det stikk motsatte av hva Statkraft lovet oss i fjor, sier han til TV 2.

Ti prosent av strømstøtten

Tomasgard viser til at regjeringen har betalt 42,2 milliarder kroner totalt i strømstøtte til norske husholdninger siden 2021.



I løpet av samme periode har Statkraft betalt 4,7 milliarder kroner «andre ytelser» til sine ansatte.

– For hver tiende krone som har gått til norske husholdninger, har Statkraft betalt cirka én krone i bonus til sine ansatte. Dette er grotesk høye nivåer. Ikke bare for enkeltår, men over tid, sier LO-sekretæren.

Han uttalte seg først om saken til DN.

REAGERER: Are Tomasgard i LO mener bonusene i Statkraft har nådd et grotesk nivå. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Dersom man deler de 1,8 milliardene på alle de ansatte i Statkraft, utgjør det omtrent 330.000 tusen per hode.

Tomtegard tviler derimot på at bonusene har blitt utbetalt likt.

– Jeg vil tro at det er forferdelig stor forskjell på hva de tar ut i bonus. Det er nok noen grupper som stikker seg voldsomt, sier LO-sekretæren.

Konsernsjefen Christian Rynning-Tønnesen fikk alene drøyt 1,2 millioner kroner i bonus, ifølge årsrapporten fra Statkraft.

– Disse bonusene går rett inn i lønnsoppgjøret. Her viser Statkraft at det er bøtter og spann å hente i årets oppgjør, sier Tomtegard.

– Personlig måloppnåelse

Lars Magnus Günther, pressetalsperson i Statkraft, bekrefter til TV 2 at posten «andre ytelser» i årsrapporten er knyttet til bonusordninger i konsernet.

Den inneholder likevel også andre personalkostnader som for eksempel bilgodtgjørelser og forsikringer, presiserer han.

– Alle ansatte i Statkraft er omfattet av en ordning med fleksibel lønn. Denne er ikke koblet til strømprisen eller Statkrafts resultat, men til personlig måloppnåelse, skriver Günther i en epost til TV 2.

– Hvorfor er det da slik at dere utbetaler mye mer i bonuser nå enn dere gjorde før strømprisene skjøt fart i 2022?



– Energikrisen i 2022 og 2023 ga enorm volatilitet i kraft- og energimarkedet som våre folk har vært eksepsjonelt gode til å utnytte. Denne virksomheten tjener ikke automatisk penger på høye priser, men på å forutse prissvingninger å ta riktige posisjoner i markedet basert på dette.

GODE ANSATTE: Lars Magnus Günther mener de ansatte har vært gode til å utnytte energikrisen. Foto: Statkraft

Statkraft ønsker ikke å svare på spørsmål om hvor mye av de 1,8 milliardene som ble utbetalt i bonuser.

Lars Magnus Günther viser delvis til konkurransehensyn og delvis til personvernhensyn – samt at Statkraft er unntatt fra offentlighetsloven.

– Den fordelingen kommenterer vi ikke, sier han til TV 2.

Fikk pålegg fra næringsministeren

I et skriftlig svar til Stortinget i fjor erklærte næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at han hadde pålagt Statkraft å endre bonusordningene sine, som han kalte «umusikalske».

Han har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag kveld.

FORSTÅR REAKSJONER: – Jeg forstår veldig godt at det reageres, skrev næringsministeren i et svar til Stortinget i fjor. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Lars Magnus Günther opplyser at de endret bonusordningen sin for de ansatte i den såkalte trading- og originationvirksomheten sin i 2023, etter rekordhøy inntjening.

– Også i 2023 har det vært svært høy inntjening for denne virksomheten og betydelige avsetninger til variable utbetalinger, men effekten av den endrende ordningen gjør at maksimal variabel lønn per ansatt i dette forretningsområdet er betydelig redusert, skriver han.

Den justerte variabellønnsordningen er nødvendig for å være konkurransedyktige, ifølge Günther.

– Statkraft er opptatt av å ikke være lønnsledende, men fortsatt konkurransedyktige, i vår trading- og originationvirksomhet, skriver han til TV 2.

Etterlyser mer åpenhet

LO-sekretæren Are Tomasgard mener at regjeringen må på banen for å strupe bonusordningene i Statkraft.

Han er dessuten kritisk til at ikke Statkraft viser større åpenhet rundt bonusbetalingene.

– Et statsselskap som ikke er transparente om så store beløp – det er rett og slett udemokratisk, sier han til TV 2.

TV 2 har gitt Statkraft mulighet til å imøtegå kritikken fra Tomasgard. De har ingen ytterligere kommentarer.