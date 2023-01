Ny bomring: 11 prosent nedgang i rushtrafikken over natta

Fra og med midnatt natt til torsdag ble femten bompengestasjoner satt i drift i Tromsø.

Alle bilister som skal inn eller ut av sentrum, må nå betale bompenger.

Færre biler

Ifølge controller Merethe Drivdal i Tenk Tromsø, som koordinerer bompengeprosjektet, viste tallene fra ulike tellepunkter i Tromsø en nedgang i biltrafikken i morgenrushet (fra klokka 06 til 09) på om lag 11 prosent, med lokale variasjoner.

Det skal ifølge Drivdal ikke skal ha vært kjente avvik eller problemer så langt på den første driftsdagen.

BOMRING: Dette bildet viser bomringen på vei over Tromsøbrua. Foto: Statens Vegvesen

TV 2 tok en kjøretur til de mest trafikkerte stedene i 07:30-tiden torsdag. Der mange hadde ventet mer kaos og trafikk enn vanlig, så det ut til å gå rolig for seg.

Verken bussholdeplassene eller bybussene lot til å slite med kapasiteten, selv om det kanskje var her den største pågangen var forventet.

Men muligens vil situasjonen se annerledes ut allerede i neste uke, når studentene ved Norges arktiske universitet (UiT) er tilbake fra juleferie.

«Tenk Tromsø»

Bompengene skal være innbyggernes bidrag til byutvikling, og skal inngå i finansieringen av bypakken «Tenk Tromsø», som er et byutviklingsprosjekt.

Bompengene skal utgjøre om lag 58 prosent av bypakkens totale økonomiske ramme på 6,5 milliarder kroner. Statens vegvesen, Tromsø kommune og Troms og Finnmark fylkeskommune deler den øvrige finansieringen mellom seg.

Prosjektet skal legge til rette for gang-, sykkel- og kollektivtransport slik at Tromsø oppnår et mål om nullvekst i personbiltransporten.

Dette skriver Tenk Tromsø på sine nettsider.