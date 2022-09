Ny abortstudie: – De føler seg sviktet

Studien består av 24 kvinner som har gjennomgått en medikamentell abort i hjemmet før utgangen av 12. svangerskapsuke. De ble blant annet spurt om hvordan de opplevde å ta abort, hvordan de opplevde møtet med helsevesenet underveis i prosessen, og hvilken oppfølging de ble tilbudt i ettertid.

Studien er forankret ved Senter for kvinne-, familie- og barns helse ved Universitetet i Sør-Norge.

Fakta: Medikamentell abort i hjemmet Aborten starter med at man får en tablett på gynekologisk poliklinikk.

Er du en frisk kvinne og over 18 år, kan du velge å fullføre aborten hjemme dersom svangerskapet har vart i mindre enn 9 uker.

Man får med seg tabletter som skal settes inn i skjeden om morgenen to dager etter du fikk den første tabletten på sykehuset.

Etter aborten vil de fleste blø mindre og mindre i 2-3 uker.

De vanligste plagene er rikelig blødning og magesmerter.

Det er ingen legekontroll etter aborten, men man skal ta en graviditetstest etter fire uker for å være sikker på at svangerskapet er avsluttet. Kilde: helsenorge.no

Kvinnene i studien var mellom 24 og 45 år, var bosatt i sju norske fylker og har mottatt helsehjelp ved fire ulike helseforetak.

Lite varme og omsorg

Kvinnene forteller i hovedsak om tre typer erfaringer: Ikke fullverdig pasient; møte med et rutinepreget tilbud; og ført bak lyset av helsetjenestene.

– De kvinnene vi snakket med, opplevde seg ofte som en ressursbelastning og en byrde da de kom til sykehuset, forteller Idun Røseth, en av forfatterne bak studien, til TV 2.

Hun er seniorforsker og psykologspesialist ved Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark.

– De beskrev å bli møtt med lite varme og omsorg, og mye overlatt til seg selv, rett og slett.

FORSKER: Idun Røseth er en av forfatterne bak studien.

Kvinnene erfarte blant annet at det var få som brydde seg om hvordan de hadde det. Det var lite rom for å overveie abortbeslutningen.

Når jeg kom for å ta den pilla, så sa de at når du tar den så slutter alt liv. Da sa jeg «Nei, vi tenker litt på det» og hun svarte «Ja, men du har ikke noe mer tid å tenke på nå» og jeg sa «Ok, ja, nei, da tar jeg den pilla her da» For meg var det ganske brutalt. Jeg var ikke sterk nok til å si stopp Informant 22 i studien

– Hvis du har behov, så bør det være rom for dialog om hvordan du har det. Du bør i det minste bli spurt om hvordan du har det, sier Røseth.

Ført bak lyset

Når man velger å ta en medikamentell abort, skal man få muligheten til å velge om man vil fullføre den på sykehuset eller i hjemmet. Noen opplevde å få den muligheten, men det var kun et fåtall av kvinnene i studien.

I tillegg opplevde kvinnene å ikke få tilstrekkelig med informasjon om hvordan abortprosessen ville foregå.

– Flere av kvinnene opplevde å føle seg ført bak lyset av helsevesenet, og det hang mye sammen med informasjonen de hadde fått.

DIALOG: Seniorforsker Idun Røseth mener det burde være rom for dialog med helsepersonellet når man tar en abort.

Det var ingen som forberedte meg på hvor vanvittig smertefullt dette var. Det er det jævligste jeg har vært med på, det er mye verre enn å føde. Jeg husker jeg tenkte at dette her kan ikke være normalt, for hadde det vært normalt så hadde man jo ikke blitt sendt hjem til det Informant 23 i studien

Flere kvinner sier at de besvimte under aborten, og at de var redde for å dø.

Jeg kommer ikke på noen andre ting som gir så sterke smerter, som man blir bedt om å håndtere hjemme alene Informant 6 i studien

Når tabletten som avslutter fosterets liv ble tatt, ble de overlatt til seg selv, forteller kvinnene i studien. De fleste kvinnene opplevde liten eller ingen oppfølging etter aborten.

I Norge i dag har man ikke krav på oppfølging etter en selvvalgt abort.

– Flere av kvinnene sa rett ut at de følte seg sviktet, og at tilbudet de fikk ikke var forsvarlig, forteller Røseth.

Kjenner igjen historiene

– Får kvinner god nok helsehjelp når de velger å ta en abort?

– Det enkle svaret på det er nei.

Det sier Andrea Skaarer Kreutz, direktør i Stiftelsen Amathea. Stiftelsen Amathea supplerer den offentlige helsetjenesten med veiledning og oppfølging av kvinner, menn og par blant annet etter abort.

AMATHEA: Andrea Skaarer Kreutz er Direktør i Amathea stiftelsen som jobber med veiledning og oppfølging før og etter abort.

Hun peker på fire hovedgrunner:

– De blir ikke forberedt nok til prosessen de skal gjennom; det er manglende informasjon om og tilgang på oppfølging og hjelp i etterkant; vi har for lite kunnskap og forskning på hva kvinner trenger; og retten til oppfølging etter selvbestemt abort er ikke likestilt med spontanabort.

Stiftelsen Amathea møter cirka 2500 personer i året, og kjenner igjen mange av historiene som blir beskrevet i studien.

– De forteller at de har vært ganske uforberedte på det de har vært igjennom. De har hatt manglende informasjon om hva denne abortprosessen faktisk dreier seg om, forteller Skaarer Kreutz, og legger til:

– De har egentlig ikke noen forutsetning for å vite hva de skal forberede seg på, for dette er noe de ofte ikke har vært gjennom før.

GJENKJENNELIG: Historiene presentert i studien er gjenkjennelig for Stiftelsen Amathea.

– De har ikke et reelt valg

Hun presiserer at helsepersonell har et særlig ansvar for at de som trenger hjelp skal kunne ta et informert valg.

– Det vil si at de skal vite hvilke behandlinger som fins, hvilke alternativer som er til stede og hva er fordelene og ulempene med det de skal igjennom.

Om man vil gjennomføre en kirurgisk eller medisinsk abort er kvinnens eget valg. Og om den medisinske aborten skal skje på sykehuset eller hjemme.

– De må bli informert om at valget er deres, men vi at mange kvinner ikke får den informasjonen. Per i dag er det ikke et reelt valg om hvilken behandling de skal få.

IKKE REELT VALG: I dag har ikke kvinner et reelt valg når det kommer til hvilken abortbehandling de skal få, sier Skaarer Kreutz i Stiftelsen Amathea.

Jeg tenker jo sånn med medikamentell abort, jeg lurer på: Hvem er det mest gunstig for? Er det for helsetjenestene, eller er det for pasienten? Det ble lagt frem som at dette er sånn det foregår, og ikke som noe valg Informant 18 i studien

Når man tar medikamentell abort i hjemmet, er det anbefalt at man har noen sammen med seg. Om det er en kjæreste, venn eller familie. Flere av kvinnene i studien forteller at den som var hjelper ikke hadde kjennskap til hva som var et normalt abortforløp, og dermed ble støtten begrenset.

Jeg synes ingen skal være alene i en sånn situasjon, bare med en ukvalifisert person til stede. Det skal være et kvalifisert personale til stede, rett og slett. Det skal være på sykehus. Dette er en praksis som jeg synes er kvinnefiendtlig, egentlig, på mange måter Informant 20 i studien

Mange av hjelperne opplevde situasjonen traumatisk selv.

Føler på skam

Både Røseth og Skaarer Kreutz trekker fram at kvinnene ofte føler på skam og skyldfølelse når de gjennomfører en abort.

– De kjenner på skam over å ha satt seg selv i en slik situasjon, at de må gjennomføre en abort. Og skam over å være en av de kvinnene som gjennomfører en abort, sier Røseth.

Flere av kvinnene i studien forteller at de vegret seg for å ta kontakt med helsepersonell fordi de opplevde en høy grad av skam.

– Jeg tenker at det er viktig å ha en fokus rundt det å bekjempe det tabuet det fortsatt er å ta abort, fordi jeg tenker at det vil bedre kvinnens situasjon, og spesielt de kvinnene som er i den sårbare situasjonen at de må gjennomføre en abort.

Hos Stiftelsen Amathea møter de kvinner som tok abort for flere år siden.

– Det er ikke uvanlig at vi får kontakt med kvinner som har gått over lang tid, og som har brukt mye tid og energi på å bebreide seg selv. Vi møter kvinner som ikke har klart å snakke om den aborten de har vært igjennom før det har gått åtte-ti år. Det dukker da gjerne opp igjen etter at et nytt svangerskap er i gang.

95 prosent er fornøyde

Mette Løkeland-Stai er utdannet gynekolog og jobber i abortregisteret ved Folkehelseinstituttet. Hun synes det er en fin og viktig studie som fanger opp kvinnene som har hatt dårlige opplevelser. Men hun mener den ikke har et representativt antall på hvor mange som er misfornøyd.

– Studier som er gjort i 2009, 2018 og nå i 2022 viser at cirka 95% er fornøyde med medikamentell hjemmeabort, og vil anbefale den til andre. Stiftelsen Amathea fanger nok opp den samme gruppen som i denne studien, sier hun til TV 2.

– Men slike studier er viktig for å vise hva vi må jobbe med. Vi har alltid et forbedringspotensial.

– Beklagelig

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) sier til TV 2 at det er beklagelig hvis noen har opplevd å ikke ha blitt møtt med omsorg og varme i møte med helsevesenet.

– Og så vet jeg at det er kvinner som forteller at de har blitt møtt med respekt og varme, så må vi bare lære av de som gjør dette på en god måte.

UTVALG: Statssekretær Karl Kristian Bekeng forteller om abortutvalget.

Regjeringen har satt ned et abortutvalg, som blant annet skal se på oppfølgingen av kvinner som tar abort. Utredningen skal være klar om halvannet år.

– Stiftelsen Amathea sier at kvinner ikke får god nok helsehjelp når de tar abort i Norge. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker at det er det viktig å lytte til. Det er en rettighet, også nedfelt i abortloven, at man skal få veiledning, helsehjelp og oppfølging. Det utvalget vi har satt ned som skal se på abortloven har også som oppdrag å se på hvordan dette skal utformes.

TV 2 har kontaktet de fire regionale helseforetakene. Det er bare fagdirektør i Helse Nord, Geir Tollåli som svarer på kritikken. Han sier det er bra at det utføres slike studier.

– Undersøkelsen avdekker svakheter i den offentlige helsetjenesten i møtet med kvinner som vurderer eller velger abort. Som fagdirektør i Helse Nord vil jeg presentere resultatene fra studien i regionens fagsjefmøte slik at vi får en diskusjon om hvordan vi kan forbedre vår tjeneste, skriver Tollåli i en e-post til TV 2.

Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge viser til Helsedirektoratet, som har utarbeidet veiledere for abort i norske helseforetak.

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Torunn Janbu, sier det er viktig at helsetjenesten gir god informasjon om valgmuligheter for å gjennomføre aborten.

– Det er leit å lese beskrivelsene av at flere ikke opplevde en god ivaretakelse i helsetjenesten. Det er helsetjenestens ansvar å gi informasjon og oppfølging av kvinner som tar abort. Kvinnene skal gis informasjon i forkant og dersom de har behov for ytterligere oppfølging i etterkant skal de få dette, skriver hun i en e-post til TV 2.