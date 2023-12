NSM var 100 millioner i minus – vet ikke hvor stort budsjettet blir

I dag vedtok Stortinget å bevilge 200 millioner kroner ekstra til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for å dekke skandalelånet som ble gjort kjent for snart to uker siden.

Samtidig kommer stadig nye opplysninger fram om hva som skjedde i kulissene da saken ble rullet opp.

Blant de siste dokumentene som er offentliggjort, er et brev fra Justis- og beredskapsdepartementet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) datert 24. november.

I HARDT VÆR: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har fått massiv kritikk av opposisjonen for ikke å ha holdt Nasjonal sikkerhetsmyndighet hardt nok i ørene. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Brevet har tidligere vært gradert «begrenset» etter sikkerhetsloven, men er nå avgradert.

I brevet oppsummerer Justis- og beredskapsdepartementet et krisemøte som ble holdt med NSM onsdag 1. november. I dette møtet ble departementet «informert om en forventet underdekning på 100 mill. kroner på virksomhetens budsjett for 2024».

NSM hadde i utgangspunktet fått et budsjett på 457 millioner kroner for 2024, men trengte altså 100 millioner mer.

Ulovlig lån

Det var i det samme krisemøtet Justis- og beredskapsdepartementet ble klar over at NSM hadde tatt opp lån på 200 millioner kroner.

Lånet var tatt opp fra det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property i forbindelse med flytting til nye kontorlokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har i ettertid karakterisert lånet som både grunnlovsstridig og et brudd på statens budsjett- og økonomiregler.

I møtet 1. november kom det ifølge departementet fram at utgifter til årlige renter og avdrag på lånet sto for 25 millioner av de 100 millionene NSM var i manko.

Departementet hadde tidligere godkjent årlige leiekostnader på 40 millioner kroner for de nye lokalene på Fornebu – en opprinnelig leiesum på 28,5 millioner kroner pluss 11,5 millioner kroner for tilleggsarealer som det ble inngått avtale om senere.

Dette er saken Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området. NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver. Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022. En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen. Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag. Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet. NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Med det tidligere ukjente lånet var samlede årlige kostnader i Snarøyveien steget til 65 millioner kroner i året.

«Det vil dermed ikke være mulig å dekke kostnadene til husleie og nødvendige tilpasninger innenfor rammen», konstaterer departementet i brevet.



MÅTTE GÅ: Sofie Nystrøm gikk av på dagen som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet da låneskandalen ble offentlig kjent. Foto: Lage Ask / TV 2

Risikerer nedbemanning

Departementets krav var hele veien at leiekostnadene måtte dekkes innenfor NSMs gjeldende budsjettramme.

NSM skriver på sin side at de la til grunn en økning av NSMs budsjetter da leie- og låneavtalene ble inngått. I tillegg håpte de på ekstra satsingsmidler til utvikling av en ny høygradert informasjonsplattform, et prosjekt de anslo ville koste 150 millioner kroner over tre år.

I et brev til departementet 30. november understreker NSM at de likevel var klar over risikoen for at hele kostnaden måtte dekkes innenfor eksisterende ramme. Det ville da «måtte medføre nedtrekk i antall årsverk» – med andre ord et kutt i antall ansatte.

Tidligere i prosessen la NSM også fram planer om en ny forretningsmodell der ideen var å ta betalt for råd og veiledning.

Foto: Tom Rune Orset / TV 2

NSMs plan var at dette på sikt ville kunne dekke deler av leiekostnadene, men departementet reagerte med skepsis.

«En løsning hvor NSM tar betalt for slike tjenester vil forutsette viktige prinsipielle avklaringer med departementet», advarer departementet i et brev til NSM 15. mai i år.

Ikke endelig avgjort

Hvor stort NSMs 2024-budsjett til slutt blir, er fremdeles ikke avklart. Det svaret får NSM først når de mottar det endelige tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet og belastningsfullmaktene fra Forsvarsdepartementet, opplyser seniorrådgiver Marit Hverven i NSM i en epost.

– Før de foreligger, ønsker vi ikke å kommentere detaljer om budsjettsituasjonen til NSM, uttaler hun.

TV 2 har også bedt departementet om en kommentar, men har så langt ikke fått svar.



Foto: Erik Edland / TV 2

Når det gjelder selve lånesummen på 200 millioner kroner, viser dokumentene i saken at mye av pengene allerede er brukt:

per 16. november var 110,6 millioner kroner av lånerammen brukt

den resterende summen på nærmere 90 millioner kroner var allerede kontraktsmessig forpliktet

NSM anslo 28. november at rundt 100 millioner kroner av lånet ville gå til IT-utstyr, 85 millioner til sikring av bygget og resten til møbler og lignende

Stor rentekostnad

Da saken sprakk, beordret departementet NSM til å stanse alle betalinger på det ulovlige lånet.

Det er ikke avklart om hele lånet må betales tilbake. Regjeringsadvokaten er koblet inn, og en dialog er satt i gang med den private långiveren. Men med dagens ekstrabevilgning i Stortinget har staten fått mulighet til å betale det ut allerede nå.

Med dagens rentenivå vil mesteparten av lånet få en rente på 9,7 prosent. Det vil ifølge Justis- og beredskapsdepartementets beregninger gi staten en total rentekostnad på 173 millioner kroner i lånets løpetid.

Det ulovlige lånet kan dermed koste staten hele 373 millioner kroner hvis det får løpe som avtalt.