NSM forsikret utleier om at de kunne ta opp lån

I november 2022 ba Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om 60 millioner kroner i økt kreditt hos det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property (NPRO).



Det framgår av eposter som TV 2 nå har fått innsyn i.

Norwegian Property ba da om dokumentasjon fra NSM på at dette var en avtale de hadde fullmakt til å inngå – et spørsmål som i ettertid er blitt helt sentralt i saken.

I en epost til NSM fredag 18. november 2022 skriver Norwegian Property følgende:



«Som vi diskuterte på telefon er det også viktig for oss å få på plass en fullmakt e.l. for Ann-Sofie, som trygger oss på at hennes signatur er tilstrekkelig i denne sammenheng.»

MÅTTE GÅ: Sofie Nystrøm gikk umiddelbart av som sjef for Nasjonal sikkerhetsmyndighet da lånesaken sprakk. INNSYN: TV 2 har fått innsyn i en rekke eposter som er sendt mellom Norwegian Property og Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Bildet viser en epost som ble sendt fra Norwegian Property til NSM fredag 18. november 2022.

Med Ann-Sofie menes NSM-direktør Sofie Nystrøm.

Hun gikk av på dagen da det i desember ble offentlig kjent at NSM hadde inngått låneavtaler for 200 millioner kroner med Norwegian Property i forbindelse med flytting til nye kontorlokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Lånet skal ha vært ukjent for Justis- og beredskapsdepartementet helt fram til november 2023.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har karakterisert lånet som grunnlovsstridig og et brudd på statens økonomi- og budsjettregler.

Slik svarte NSM

I epostutvekslingen med Norwegian Property er NSM derimot tydelige på at de mener de har sitt på det rene.

I et svar til Norwegian Property mandag 12. desember 2022 viser NSM til statens økonomiregler og departementets tildelingsbrev til NSM for 2022 som dokumentasjon.

«Vi mener at dette er nødvendig dokumentasjon til å bekrefte at Sofie Nystrøm har de nødvendige fullmakter til å inngå fremtidige forpliktelser med NPRO», skriver økonomisjef Morten Svenneby-Arvnes i NSM i eposten.

De konkrete fullmaktene NSM viser til, gjengis slik:

Den 10. januar 2023 svarte Norwegian Property med et forslag til økt låneramme. Dette forslaget ble godkjent av NSM samme dag.

En del av rutinen

Administrerende direktør Bent Oustad i Norwegian Property sier til TV 2 at selskapet alltid ber om denne typen dokumentasjon.

– Det er en del av rutinen vår og ikke noe som er spesielt for NSM. Det er vanlig for oss å spørre om dette når vi signerer kontrakter, sier Oustad.

Han ønsker ikke å kommentere ytterligere og viser til at regjeringen har nedsatt et eksternt utvalg som nå gjennomgår saken.

VENTER PÅ UTVALG: Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) og regjeringen har gitt et eksternt utvalg i oppgave å gjennomgå lånesaken. Utvalget skal levere sin rapport innen 1. mars. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Også NSM viser til den eksterne gjennomgangen:

– Utvalget skal som kjent levere sin rapport til regjeringen innen 1. mars 2024. NSM skal sørge for å gjøre all nødvendig og relevant informasjon tilgjengelig for utvalget. Parallelt jobber NSM med å svare på alle innsynsbegjæringer vi har mottatt. Vi skal sørge for at pressen løpende får innsyn i det de lurer på, så langt det lar seg gjøre, sier underdirektør Anniken Beyer Fjeld.

– Når det gjelder oppfølgingsspørsmål på dokumentene vi nå gir ut, må vi som tidligere nevnt avvente utvalgets arbeid før vi kommenterer det.

NYTT HOVEDKONTOR: Snarøyveien 36 på Fornebu. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Dette er saken Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) begynte i 2020 å lete etter nye kontorlokaler i Oslo-området.

NSM var på det tidspunktet spredt på fire lokasjoner og ønsket å samle flest mulig ansatte på ett sted. Samtidig var det behov for mer plass fordi NSM hadde fått nye oppgaver. Den 1. juni 2022 signerte NSM en avtale med det John Fredriksen-eide private eiendomsselskapet Norwegian Property om leie av lokaler i Snarøyveien 36 på Fornebu. Leieavtalen inkluderte et lån på 100 millioner kroner som skulle dekke investeringer i bygget. Den første låneavtalen ble undertegnet 8. juli 2022. En ny låneavtale ble undertegnet 1. september i år. Der ble lånet utvidet til 200 millioner kroner, med 10 prosent rente på store deler av summen. Justis- og beredskapsdepartementet har fastholdt at departementet ikke ble gjort kjent med lånene før i november i år. Saken ble oppdaget da NSM ba om mer penger i 2024-budsjettet, blant annet til å dekke 25 millioner kroner til renter og avdrag. Den 8. desember ble saken gjort kjent for offentligheten. NSM-sjef Sofie Nystrøm gikk av på dagen, og Justis- og beredskapsdepartementet varslet en ekstern gjennomgang av saken. Samtidig ba regjeringen Stortinget om en ekstrabevilgning på 200 millioner kroner til å betale ut lånet. NSM har som hovedoppgave å styrke sikkerheten mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.

Usikkerhet om budsjettet

I epostene kommer det også fram at det var stor usikkerhet om hvor mye penger NSM faktisk hadde til rådighet.

NSM hadde opprinnelig bedt Norwegian Property om å utstede en faktura på 60 millioner kroner, men i en epost 17. november 2022 ble selskapet bedt om å kansellere denne.

«Vi får dessverre ikke svar på om vi får midler for 2022 eller 2023 før senere, og da kan vi ikke ta den risikoen i år», skriver NSM i eposten.

I eposten kommer det også fram at NSM ønsker å betale summen med satsingsmidler, men at de også må sikre at de «har en plan hvis dette ikke skulle gå igjennom».



Dermed foreslår de et lån i stedet.

«Jeg beklager igjen for at dette blir veldig rotete, men det er vanskelig å planlegge prosesser når rammen stadig endrer seg», skriver NSM til slutt i eposten.

Det er i ettertid kommet fram at NSM ikke fikk satsingsmidlene de ønsket seg.