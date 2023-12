NSM-direktør Sofie Nystrøm går av med umiddelbar virkning

I en pressemelding opplyser Justisdepartementet at det i november ble oppdaget at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) har inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner kroner.

Lånet er tatt opp i forbindelse med NSMs leieavtale på Fornebu.

Grunnlovsstridig

Lånet er også i strid med Grunnloven, fastslår departementet i en pressemelding. Justisdepartementet konstaterer at NSM har gått langt utover fullmaktene sine.

NSM-direktør Sofie Nystrøm har bedt om å få fratre med umiddelbar virkning. Det har departementet akseptert.

– Da det ble klart for Justis- og beredskapsdepartementet at NSM hadde et lån, satte departementet straks i gang undersøkelser i saken. Dette arbeidet pågår fortsatt. Departementet kan ikke nå utelukke at det videre arbeidet vil avdekke flere kritikkverdige forhold, sier justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) i pressemeldingen.



Saken vil bli gjenstand for en ekstern gjennomgang. Justis- og beredskapsdepartementet vil også gjennomgå egne rutiner for økonomi- og etatsstyring av NSM og rutiner for behandling av leiesaker, heter det i pressemeldingen.



Mehl har beordret NSM om å stoppe alle utbetalinger relatert til låneavtalen.

Regjeringen er nå i dialog med utleieren, som også er långiver, med sikte på å få avviklet det ulovlige lånet.

– Jeg beklager det som har skjedd. Det er alvorlige regelbrudd, og jeg tar det hele og fulle ansvar for dem, sier Nystrøm i en uttalelse via NTB.

STARTER GRANSKING: Justisminister Emilie Enger Mehl og hennes departement vil granske saken. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Ber Stortinget om ekstra midler

Regjeringen har fredag foreslått overfor Stortinget å bevilge NSM 200 millioner kroner ekstra, for å kunne innfri lånet raskest mulig.

– Jeg har fått informasjon om at NSM har hatt denne typen låneavtaler siden 2014, og NSM har ved flere anledninger vært i dialog med departementet i forkant av inngåelsen av avtalen. Da jeg ble klar over regelbruddet, iverksatte jeg umiddelbart undersøkelser og tiltak for å korrigere, sier Nystrøm videre.



Justisdepartementet og Forsvarsdepartementet har ifølge pressemeldingen iverksatt en gjennomgang av alle husleieavtaler inngått av NSM de siste ti årene.



De to departementene vil nå sette inn en midlertidig ledelse av NSM, for å sikre at samfunnsoppdraget ivaretas.