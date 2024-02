NRK-profil var den første som ringte politiet: «Det er en fyr som skyter»

Klokken er 01.13 natt til 25. juni 2022 da Rønneberg taster 112 på telefonen sin.

Politibetjenten som besvarer anropet, hører umiddelbart lyden av skudd.

Så begynner Rønneberg å prate.

«Det er en fyr som skyter utenfor tinghuset. Eh, vil du holde linja eller vil du – fyr i gul – han har gul overdel. Han har et tohåndsvåpen. Han forsvant ned gaten – Rosenkrantz’ gate. Gul overdel og forsvant ned mot Rosenkrantz’ gate – hallo? Hallo?»

Får ikke svar

Politibetjenten har allerede forlatt samtalen for å varsle operasjonssentralen om den dramatiske meldingen. Anropet har nemlig blitt silt inn til operasjonssentralens sentralbord – ikke direkte til en operatør.

Rønneberg, som til daglig er krimkommentator i NRK, får derfor ikke noe svar.

I mellomtiden fortsetter han å gi beskrivelser av gjerningsmannens bekledning, våpenet hans og hvor han beveger seg, ifølge politidokumenter TV 2 har sett.

ÅSTEDET: NRK-profil Olav Rønneberg satt på Herr Nilsen (til venstre). De to som ble drept under skytingen, satt på Per på hjørnet (til høyre). Foto: Martin Leigland / TV 2

Fordi politibetjenten er opptatt med å varsle operasjonssentralen, som har ansvaret for å sende ut patruljer og koordinere den operative innsatsen, får hun ikke med seg Rønnebergs beskrivelser.

Rønneberg selv oppfatter ikke at politiet har forlatt samtalen. Den varer i 56 sekunder uten at han får snakke med en operatør.

På dette tidspunktet sitter Rønneberg utenfor puben Herr Nilsen, som er nabopuben til Per på hjørnet, der to menn ble drept i skytingen.

Utvalget som senere ble satt ned for å evaluere politiets innsats i forbindelse med Pride-skytingen, har konkludert med at «relevant informasjon om gjerningsperson gikk tapt» som følge av politiets håndtering.

Dette er et av få punkter der Oslo-politiet har fått kritikk. Utvalget bemerker riktignok også at det ved denne hendelsen ikke fikk noen konsekvenser.

«Anbefalingene utvalget har nedfelt i evalueringsrapporten læringspunkter vi har tatt med oss», skriver pressesjef Unni Grøndahl i Oslo-politiet til TV 2.

Ringte på nytt

Fordi Rønneberg ikke fikk noe verbal respons på sitt første forsøk, ringer han igjen til politiets nødnummer klokken 01.14.

Ved så dramatiske hendelser teller hvert sekund.

I løpet av halvannet minutt – tiden mellom Rønnebergs to anrop – har politiet fått inn tolv andre meldinger om skytingen.

Rønneberg vet det ikke, men heltemodige vitner har allerede rukket å overmanne gjerningsmannen og lagt ham i bakken.

BLE STOPPET: Etter at en mann hadde taklet Zaniar Matapour ned i bakken, kom flere mennesker til og holdt ham nede til politiet kom. Foto: TV 2-tipser

NRK-profilen sier også til politiet at han på dette tidspunktet ser en politipatrulje.

«Han har tatt våpenet opp fra en bag. Han kom utenfor med en bag, åpnet bagen og begynte å skyte», forteller Rønneberg.

LIKE FØR: Zaniar Matapour gikk av trikken ved Oslo tinghus klokken 01.12.18. Det fikk 40 sekunder før han løsnet første skudd. Foto: Politiet

Kort tid etter hendelsen fortalte han om sin opplevelse til NRK, der han jobber.



– Jeg tenkte først at det var et luftvåpen. Så ble glasset på utestedet ved siden av knust, og jeg forstod at jeg måtte komme meg i dekning, sa han.



TV 2 har vært i kontakt med Rønneberg, som halvannet år senere ikke ønsker å si noe mer om saken.



Tolv skal hedres

Rønneberg er ikke blant de 266 personene som har status som fornærmet under rettssaken som begynner 12. mars i Oslo tingrett.

Han skal heller ikke vitne i retten, men det er ikke usannsynlig at nødanropet hans vil bli spilt av i retten.

Ifølge politiets oversikt over hendelsen gikk det 39 sekunder fra Zaniar Matapour løsnet det første skuddet, til Rønneberg, som første innringer, varslet politiet.

BLOMSTERHAV: Den offisielle Pride-paraden som skulle være dagen etter skytingen, måtte avlyses. Likevel tok folk til gatene. Slik så det ut på åstedet. Foto: Marte Christensen / TV 2

Før han ble overmannet og etter hvert pågrepet, rakk Matapour å avfyre 19 skudd.

Mandag 12. februar skal tolv personer få medalje for edel dåd under angrepet natt til 25. juni 2022. Det er svært sjelden denne sivile utmerkelsen deles ut.

To personer ble drept i skytingen. Hadde ikke vitnene overmannet Matapour så fort som de gjorde, mener politiet det er sannsynlig at flere kunne blitt skutt.

Risikerer forvaring

Matapour står tiltalt for grov terror og risikerer inntil 30 års fengsel. De rettsoppnevnte sakkyndige som har vurdert ham, er uenige om hvorvidt han var strafferettslig tilregnelig.

MØTER HER: Bare noen meter fra der han skjøt mot tilfeldige mennesker, må Zaniar Matapour møte i retten. Oslo tingrett har satt av to måneder til saken. Foto: Frode Sunde / TV 2

Dersom retten mener han er tilregnelig, har påtalemyndigheten varslet at de vil legge ned påstand om forvaringsstraff.

Selv har Matapour nektet straffskyld for grov terror. Han har ikke villet forklare seg for politiet.

Rettssaken skal pågå helt frem til 16. mai.

I tillegg til Matapour er tre andre menn siktet i saken, deriblant Arfan Bhatti (46), som sitter fengslet i Pakistan og forsøker å unngå en utlevering til Norge. Alle de tre nekter straffskyld.