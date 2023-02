NRK om Sophie Elise: – Ingenting er avgjort

NRKs samarbeid med Sophie Elise har blitt heftig debattert, etter at influenseren la ut det kontroversielle bildet på Instagram.

I SAMTALER: Sophie Elise Isachsens fremtid i NRK skal diskuteres på et møte tirdag. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

Det har stormet rundt Sophie Elise Isachsen (28) etter at hun publiserte et bilde på Instagram, til sine 581.000 følgere.

På bildet poserer hun sammen med en annen influenser, som holder en liten pose med hvitt pulver.

I tillegg til at influenseren har fått krass kritikk, er NRK også i hardt vær for å samarbeide med henne for å nå unge.

Isachsen er NRK-profil gjennom podkasten «Sophie Elise og Fetisha», som har ført til klagestorm mot rikskringkasteren.

Mandag skrev Se og Hør at Sophie Elises kontrakt med NRK vil bli terminert. Dette ble imidlertid raskt tilbakevist av NRK.

SLETTET: Dette bildet lå ute på Instagram-proflilen til Sophie Elise. Ifølge influenseren ble det slettet etter tre minutter.

Første møte

Se og Hør viser til kilder tett på NRK og influenseren og skriver at 28-åringens kontrakt med statskanalen vil bli avsluttet.

Valget om å avslutte samarbeidet skal ha vært svært krevende, og skal ha ligget på kringkastingssjefens eget bord, skrev Se og Hør videre.

TV 2 har tatt kontakt med fungerende redaktør for NRK Underholdning, Christina Rezk.

Hun tilbakeviser opplysningene og sier at ingenting er avgjort rundt Sophie Elises det fremtidige samarbeidet.

– Vi skal ha første møte om dette i morgen, skriver hun i en sms.

TV 2 har tidligere intervjuet flere eksperter, som sier de ikke ser noen annen utvei enn at NRK må avslutte samarbeidet.

Mange klager

Denne uken passerte antall klager til Kringkastingsrådet 4000.

Forrige torsdag ble NRK-sjef Vibeke Fürst Haugen grillet av programleder Fredrik Solvang i Debatten. Under seansen sa kringkastingssjefen at de vil ta grep med Sophie Elise.

– Vil dere legge ned podkasten?

– Vi får se, vi får se. Helt oppriktig vet jeg ikke. Jeg synes det er for tidlig å si. Vi får komme tilbake til hvordan det kommer til å merkes, sa Fürst Haugen.

Isachsen har bare kommentert omstendighetene rundt det omstridte bildet i en story på Instagram.

Der skrev hun at bildet aldri skulle vært lagt ut, og at hun er ekstremt lei seg.

TV 2 har en rekke ganger de siste ukene forsøkt å få et intervju med Isachsen. Hun har ikke besvart våre henvendelser mandag heller.