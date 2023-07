NRK OG VG: Ga likevel ikke fra seg brillene umiddelbart

Lørdag kveld melder flere medier at Rødt-leder Bjørnar Moxnes likevel ikke ga fra seg solbrillene med én gang, da han ble konfrontert av en vekter på Gardermoen nylig.

VG og NRK hevder begge å ha opplysninger som avkrefter at Moxnes ga fra seg solbrillene umiddelbart da vekteren oppsøkte ham.

Det var nemlig det han fortalte pressen da han møtte dem i Oslo sentrum lørdag formiddag.

SAKENS KJERNE: Det var på en solbrillebutikk på Gardermoen at Bjørnar Moxnes gikk ut med et par solbriller han ikke hadde betalt for. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

Nektet for å ha brillene

Ifølge VG benektet imidlertid Moxnes først å ha tatt brillene, og etter hvert blitt med vekteren bort fra stedet.

Ifølge NRK skal Moxnes benektet ha å ha brillene på seg, for deretter å ha blitt ført bort fra stedet.

TV 2 har lørdag kveld spurt Moxnes om han kan bekrefte opplysningene til de to mediene.

Til det svarer han:

– Hvordan jeg opplevdes i det første øyeblikket da jeg var i sjokk, kan ikke jeg svare for. Jeg skjønner godt om jeg ikke framsto samarbeidsvillig da, og det beklager jeg. Etter det samarbeidet jeg etter beste evne.



– Lei meg

Moxnes la seg langflat etter feiden på Gardermoen.

– Jeg vil starte med å si at jeg er innmari lei meg. Jeg vil si unnskyld til alle som er involvert. Dette er en sak som slår skygger for Rødts politikk. Mange er skuffa, sa han til pressen lørdag formiddag.

Han snakket også om at han gikk inn en sjokktilstand da han fant ut at han hadde tatt med seg brillene ut av butikken.

PÅ FLYPLASSEN: Det var på utenlandsterminalen på Gardermoen at Bjørnar Moxnes tok med seg solbriller fra en butikk uten å betale. Foto: Chrisrémy Berrefjord / TV 2

– Jeg ble livredd for at jeg kunne påføre skade på partiet ved å gå tilbake og si at jeg hadde tatt briller uten å betale for det, og at det kunne bli en svær sak. Jeg tenkte i øyeblikket at det kunne rive ned alt, sa Moxnes.

– Det var helt idiotisk. Jeg tror det var en form for panikkreaksjon, la han til.

Fortsatt tillit

Moxnes ønsker fortsatt sitte som partileder, men sa på pressekonferansen at det er opp til Rødt sine medlemmer å bestemme.

TV 2 har lørdag snakket med fylkeslagene i Rødt. De støtter alle fortsatt lederen sin.

Rødts stortingsrepresentant Sofie Marhaug er likevel usikker på hvordan feiden vil påvirke tillit til partiet.

– Jeg tror ikke denne saken er bra for Rødt sin troverdighet, men jeg tror også mediene er mer opptatt av hvordan politikere håndterer mediesaker enn det mange andre folk er. Men så skal man ikke undervurdere skaden av dette heller.

GIR STØTTE: Stortingsrepresentant Sofie Marhaug støtter Moxnes, men mener saken ikke er bra for partiet. Foto: Sverre Saabye/TV 2.

Hun mener Rødt, og spesielt Moxnes sin jobb, er å vise at de er til å stole på i politiske saker.

– Dette er en idiotisk, straffbar handling. Men jeg opplever ikke at saken er så politisk avgjørende. Og det skal folk få være uenig i, sier Marhaug.