NRK felt i PFU for «Ingen elsker Bamsegutt»

Det ble en stor sak da det ble kjent at NRK bevisst hadde holdt tilbake informasjon om tidligere dommer mot Jan-Egil Granfoss, i dokumentarserien omtalt som «Bamsegutt».

NRK-serien ble vist i høst, men kanalen trakk serien etter kun fire dager.

Bamsegutt fikk returnere til Norge, men rikskringkasteren ble klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) for brudd på tre punkter i Vær varsom-plakaten.

Dokumentarserien var første tema under onsdagens møte i PFU. Det var generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund som hadde tatt i bruk initiativretten og klaget inn NRK-serien.

Hun mener NRK har brutt Vær varsom-plakaten på tre punkter: 2.2, 3.2 og 4.8. Disse handler om uavhengighet og integritet, opplysningskontroll og kildebredde og hensynet til barn.

Uenige på et punkt

Statskanalen har erkjent å ha brutt punkt 3.2 om opplysningskontroll og 4.8 om hensyn i omtale av barn. NRK skrev i tilsvaret på klagen at de burde vist bedre hensyn til hovedpersonen sønn.

Granfoss’ 14 år gamle sønn eksponeres med både navn og bilde i serien. I klagen påpeker Flodberghagen at presseetikken er streng når det gjelder omtale av mindreårige.

«Når det gjelder punkt 2.2 om dobbeltroller, er NRK ikke enige i at framstillingen og redaksjonelle valg i serien innebærer et brudd på god presseskikk», skrev NRK òg i tilsvaret.



I klagen sår Floberghagen ingen tvil om at NRKs intensjoner med serien var gode, men påpeker blant annet at hun opplever at programleder Tore Strømøy tok stilling i saken til Bamsegutt.

– Når programlederen går inn som aktiv part trås det over en grense, som etter generalsekretærens mening svekker den redaksjonelle uavhengigheten.

FELT: «Ingen elsker bamsegutt» ble behandlet i PFU onsdag. Foto: Torstein Wold / TV 2

Glad for diskusjon

I PFU-møtet kom det også flere innsigelser mot fellelse på punkt 2.2.

– I dette tilfellet er programlederen tydelig på sitt ståsted. På godt norsk heter det kampanjejournalistikk. En diskusjon her blir hvor grensen går, sa utvalgsrepresentant Frode Hansen, til daglig ansvarlig redaktør i Dagbladet, ifølge Medier24.

– Mitt utgangspunkt her faller jeg på at NRK under tvil havner på riktig side, med begrunnelse om at de er transparente og åpne hele veien, fortsatte han.

Etter diskusjon valgte utvalget å gjøre noen endringer på språket fra sekretariatets innstilling i saken.

Direktør for distriktsdivisjonen i NRK, Marius Lillelien, kaller diskusjonen om dobbeltroller viktig.



– Selv om det ble fellelse, ble det veldig avgrenset til at vi gikk for langt i å være en juridisk partshjelper. Men jeg er glad for at PFU var veldig opptatt av å ikke stramme inn mulighetene generelt til å lage denne type journalistikk, i dette tilfellet programlederdrevet dokumentarfortelling, sier Lillelien til TV 2.

PÅ PLASS: Marius Lillelien var på plass i Pressens Hus der PFU-møtet ble holdt. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Det var en viktig presisering, også tar vi fellelsen til etterretning.

Utelot sedelighetsdom

I serien forteller programleder Tore Strømøy om en uføretrygdet mann med filippinsk kone og deres sønn. Familien kom seg ikke hjem fra Filippinene på grunn av trøbbel med norske myndigheter.

Mange følte med mannen og opprettet en Spleis der de samlet inn rundt 4 millioner kroner for å få ham hjem.

Men så ble det kjent at Bamsegutt er tidligere straffedømt og har en sedelighetsdom mot seg fra 1991. Da var det flere som ønsket pengene tilbake.

Litt over en uke etter at serien ble vist på NRK, var den uføretrygdede mannen og familien kommet til Norge. Han fikk ifølge advokaten sin hjelp av en anonym giver.

DEBATT: Bamsegutt-sagaen ble gjenstand for debatt i Fredrik Solvangs Debatten på NRK. Foto: Beate Oma Dahle

Trakk serien og beklaget

NRK visste om dommen før de slapp serien, men valgte ikke å ta det med. De begrunnet avgjørelsen med hensynet til de fornærmede i saken, mannen selv og hans familie.

I tillegg mente NRK at dommen ikke hadde en direkte relevans for serien som sådan.

Senere erkjente kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen at NRK hadde gjort en feilvurdering, og hun beklager overfor de involverte.

– Vi gjorde en avgjørende feilvurdering. Derfor har vi tatt en beslutning om at vi ikke kommer til å republisere serien, sa hun i en pressekonferanse i høst.