NRK: Dokumentaren blir ikke publisert på nytt

NRK bekrefter dette på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Jeg er svært lei meg for at serien har blitt en belastning for familien som er omtalt. Jeg vil gi en uforbeholden unnskyldning til dem og til de fornærmede i saken fra 1991, sier kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Skulle grepet inn



Serien har fått kritikk etter at det ble kjent at seriens hovedperson ble dømt i en sedelighetssak i 1991. Dommen var utelatt i serien.



Fürst Haugen sier dette var en «alvorlig feilvurdering».

Det er mange vurderinger som ligger til grunn for at serien ikke vil publiseres på nytt, forteller Fürst Haugen. NRK vurderte å redigere den eksisterende serien.

– Det har vi ikke funnet en løsning på, konstaterer hun.

Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Kringkastingssjefen sier hun var blitt orientert om dommen før serien ble publisert, og ble orientert om vurderingene som ble lagt til grunn for at dommen ble utelatt.



– Jeg hadde ikke et fullstendig bilde. Det burde jeg hatt, og det er mitt ansvar, sier Fürst Hagen.

– Jeg skulle grepet inn, sier hun.



Kringkastingssjefen sier NRK vil gjennomgå sine rutiner for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Spleis-millioner

NRK-profilen Tore Strømøy forteller i dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» om Jan-Egil Granfoss (61), som bor på Filippinene sammen med kone og sønn. De ønsker å flytte til Norge, men har ikke råd.

Granfoss ber Tore Strømøy om hjelp og forteller at en enkel feil overfor Nav førte til at han mistet flere ytelser. Han er uføretrygdet og kalles «Bamsegutt».

Serien førte til en massiv reaksjon fra seere. På få dager ble det samlet inn flere millioner kroner via Spleis.

Så ble det kjent at hovedpersonen har en overgrepsdom på seg, fra 1991, som ikke blir nevnt i NRK-serien.



Foto: Faksimile NRK TV

Dommen involverer seks fornærmede, som på det tidspunktet var barn. NRK beklaget utelatelsen og trakk serien midlertidig.



NRK har opplyst at de valgte å utelate dommen av to grunner. Den ene grunnen var hensynet til de fornærmede, samt hensynet til «Bamsegutt» og familien. Den andre grunnen var dommens relevans for serien.

Vurderer ny seire

Kringkastingsrådet har mottatt flere hundre klager på serien, og den er også klaget inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Distriktsredaktør Marius Lillelien sier det kan komme til å bli laget en ny serie som forteller «Bamsegutt» sin historie på en annen måte.

Det er ikke bestemt om Tore Strømøy vil bli involvert i denne.

Foto: Goran Jorganovich / TV 2

– Tore er en fantastisk forteller og med et bankende hjerte for de svakeste. Vi besluttet i formiddag at vi skal se på hvordan vi kan gjøre serien på nytt, så jeg må be om respekt for at vi ikke akkurat har utviklet en ny programidé allerede, sier Lillelien.



– Tore vil fortsatt være tilknyttet oss, og han er den som familien har aller mest tillit til. Vi må se åpent på hvordan vi kan fortelle historien på nytt, fortsetter han.