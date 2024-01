Norwegian-passasjer kom for sent til innsjekk – krevde refusjon

Det gikk ikke helt veien for en Norwegian-passasjer da hun og ektemannen skulle fly fra Oslo til Berlin november i fjor.

Forsinkelser i togtrafikken førte nemlig til at passasjeren og mannen kom for sent til flyplassen, men de hadde sjekket inn på appen dagen før og reiste med håndbagasje.

Men på vei til flyplassen ble passasjeren oppmerksom på at Norwegian skulle ha betalt for håndbagasje.



Hun hadde i utgangspunktet tenkt å reise med håndbagasje, men fordi hun uansett måtte betale, valgte hun å sjekke inn bagasjen i stedet.

Beløpet kom på 508 kroner.

Reiste på ny billett

Men fordi dette ikke lå i den opprinnelige bestillingen, valgte passasjeren å oppsøke skranken ved ankomst på Gardermoen.

Der ble hun møtt med beskjed om at betaling for bagasjen stengte klokken 17:00 dagen før.

Men da passasjeren viste frem kvitteringen på at hun hadde betalt for én time siden, fikk hun beskjed om at bagasjen ikke kunne sjekkes inn fordi det var for sent.

Men passasjeren ga seg ikke der.

Hun ville nemlig at Norwegian skulle oppbevare bagasjen bak skranken, men heller ikke det var aktuelt.

I tillegg ble originalbillettene kansellert da personen bak skranken sjekket prisen for nye billetter.

Situasjonen endte med at passasjeren reiste på ny billett, mens hennes mann returnerte hjem igjen.

Refusjon: Skatter og avgift

Passasjeren klaget inn saken til Transportklagenemnda - og krevde refusjon for den nye billetten på 4499 kroner, den ikke-benyttede billetten og betaling for bagasje på 508 kroner.

Transportklagenemndas syn er at klager ikke har krav på erstatning eller refusjon av ny billett, ubenyttet billett, samt bagasjegebyret.

Nemnda anbefaler imidlertid at Norwegian refunderer for skatter og avgifter for ubenyttede flybilletter.

Transportklagenemnda mener det er klagers ansvar å være ferdig innsjekket, inkludert å ha levert bagasjen, innen fristen.

Klager har ikke kunnet oppgi tidspunktet for ankomst på flyplassen, men Norwegian har dokumentert at klager ankom betjent innsjekk 20 minutter etter den stengte.

Nemnda mener det er klagers ansvar når vedkommende bestilte innsjekk av bagasje på vei til flyplassen med visshet om at de ville ankomme senere enn planlagt.

Kommunikasjonsrådgiver Eline Hyggen Skari i Norwegian kommenterer vedtaket fra Transportklagenemnda slik:



– Det er viktig for alle som skal ut og reise å beregne god tid slik at man rekker tidsfristen for innsjekking av bagasje.

– Kunden er blitt tilbakebetalt for skatter og avgift, sier hun, men legger til at de ikke kan oppgi summen.