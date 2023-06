Norwegian og Widerøe snur – SAS står fast

SAS holder fast på sin boikott-avgjørelse, til tross for at både Norwegian og Widerøe gjør helomvending.

Siden forrige uke har Freias eierselskap Mondelez vært i hardt vær etter at de havnet på en ukrainsk svarteliste – fordi de fortsatt har virksomhet i Russland.

En rekke aktører annonserte sin boikott av Freia på bakgrunn av listen – og en rekke aktører har nå snudd.

Én av dem er Widerøe tidligere denne uken satte salget av Freia-produkter på pause. Nå har flyselskapet satt i gang snuoperasjon.



Flyselskapet følger dermed etter Norwegian som også har besluttet å selge Freia-produkter igjen. Begge selskapene bekrefter dette overfor VG.

Forholder seg til annen liste

Det var SAS som var første selskap ute forrige uke da de annonserte sin boikott. Den avgjørelsen står de fast på – til tross for at de andre flyselskapene altså har ombestemt seg.

Pressesjef Tonje Sund i SAS sier de er lojale mot den offisielle listen fra Ukrainas myndigheter som EU forholder seg til.

– For oss handler det om Mondelez som eier og deres rolle i Russland, noe Ukrainas liste synliggjør, ikke enkeltproduktene eller Freia som sådan, sier Sund til TV 2.

Hun presiserer at de står krystallklart på ukrainsk side.

– Vi har over et år nå flydd ukentlig hospitalfly med hardt skadde ukrainske soldater til sykehus over hele Europa. Våre kolleger har fått presentert krigens verste grusomheter på nært hold, og ingen kommer upåvirket fra det.

Tirsdag gjorde regjeringen det klart at de kun forholder seg til EUs sanksjonsliste.



Flere fortsetter boikott

Widerøe og Norwegian er ikke alene om å snu i Freia-saken. Onsdag gjorde Elkjøp det samme etter et dialogmøte med UD og Næringsdepartementet.

Men det er også flere selskap som står fast i sine boikotter. SJ, hotellkjeden Strawberry og Den norske turistforeningen faller under under denne kategorien.