Norwegian gjør endringer etter å ha oppdaget smutthull

Frem til nå har et smutthull med Flex-billetten gjort det mulig å spare et firesifret beløp på enkelte reiser.

SLUTT: Norwegian gjør endringer i billettsystemet sitt etter å ha oppdaget et smutthull som gjør at man kan spare store summer på flybilletter. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Det er ikke alltid enkelt å være tidlig ute og sikre seg de billigste flybillettene på populære ruter eller de travleste utfartsdagene.

Et smutthull hos Norwegian sine Flex-billetter har hittil gjort det mulig å spare mye penger på enkelte reiser.

En gjennomgang TV 2 har gjort viser at man kan spare opp mot 1500 kroner på en reise fra Oslo til Bergen på lille julaften.

Denne dagen koster det nemlig 2199 kroner for den billigste Flex-billetten, mens den dyreste koster 2799 kroner.

Kjøper du en Flex-billett for samme rute 4. januar og benytter deg av muligheten til å endre reisen gratis til lille julaften, kan du spare mellom 1100 kroner og 1500 kroner.

Da koster nemlig en Flex-billett 1099 kroner.

Visste om smutthullet

Globetrotteren Gunnar Garfors visste om Norwegian-smutthullet.

– Jeg har ikke benyttet meg av det selv, men antagelig har flere brukt smutthullet for å få en billigere reise.

Garfors sier at rykter om ulike smutthull spres raskt.

– Det finnes mange ulike lukkede grupper på sosiale medier, der folk deler informasjon med hverandre. Men noen folk holder det for seg selv, sier han.

Han legger til:

– Det er jo dyrt å reise, så jeg forstår at folk utnytter smutthull når de først oppdager det. På flere lavprisselskap skal man betale diverse gebyr, så når folk finner en liten mulighet for «payback», forstår jeg at folk velger å bruke det uten å si fra til selskapet, sier han og humrer litt.

REKORD: Gunnar Garfors har satt verdensrekord. Han er den eneste personen i verden som har besøkt alle verdens land - to ganger. Foto: Privat

Norwegian svarer

Kommunikasjonsdirektør Andreas Hjørnholm i Norwegian sier til TV 2 at smutthullet ikke har vært et problem for selskapet.

– Dette er ikke noe vi opplever blir misbrukt. Vi er i ferd med å oppdatere våre billettsystemer som betyr at dette ikke vil være mulig i fremtiden.

Han sier Norwegian ønsker å forhindre denne typen misbruk, selv om det ikke er noe selskapet opplever i dag.

– Når det er sagt er det vår erfaring at passasjerene setter pris på valgmulighetene hos Norwegian og at de kan skreddersy flyreisen etter egne ønsker hos oss.

Skjer ofte

Hele to ganger har Gunnar Garfors besøkt alle verdens land. Han forteller at det dukker opp slike smutthull overraskende ofte.

– Det kan skje med alle flyselskap. Det kan være noe med nettsiden som gjør at man plutselig får muligheten til å kjøpe veldig billige billetter. Denne informasjon spres også veldig fort på sosiale medier, slik at tusenvis av mennesker utnytter smutthullet.

Når flyselskaper oppdager feilen, blir det fort endret.

Garfors har aldri hørt om at flyselskaper kansellerer billettene.

– Når man har kjøpt en billett, får man beholde den. Dersom flyselskapene tar dette videre, kan det føre til at de blir straffet av kundene.

Han sier at kundene som benytter seg av slike smutthull ikke gjør noe ulovlig.