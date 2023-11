Norske tog styres av teknologi fra 70-tallet

UTDATERT: Det tar tid å finne feilene i det gamle styringsrommet til Bane Nor. Foto: Erik Edland / TV 2

En 40 år gammel løs ledningsstump satte Oslo S ut av spill i en uke. Nå er tallet på forsinkelser og innstillinger over 40 000 hvert år.

– Hvis du ser rundt deg her, ser du ørten tusen feilkilder. Her er bevegelige deler, tilkoblinger, sikringer, løse tråder …

Fagleder Jon Henrik Bern i Bane Nor viser TV 2 rundt i det som kalles relérommet. Dette er den underjordiske sentralen som styrer trafikken på Oslo Sentralstasjon.

Her er det 356.000 mekaniske relékontakter, kanskje til sammen en million kontaktpunkter. Alle en mulig kilde til togpassasjerers frustrasjon: Forsinkede eller innstilte tog.

RELÉMEKANIKK: Oppfinnelsen er fra 1870-tallet, og kan med mye godvilje kalles forløperen til datamaskiner. Foto: Erik Edland / TV 2

– Ja, i dette rommet kan det verste av det verste oppstå. Jordfeil på Oslo S. Det kan vi fort få her inne. Veien til å få kontroll på en slik feil kan være lang, sier Bern.

– Dette er håndverk. Det er ikke hyllevare vi kan gå ut på gata å kjøpe, sier han.

Førti år gammel stump

Ikke mindre en 1200 tog passerer gjennom Oslo sentralstasjon en vanlig hverdag. En togstans på Norges viktigste knutepunkt får store ringvirkninger, potensielt sett for hele det norske tognettet.

I september i fjor ble trafikken på Oslo lammet i en uke. Årsaken var en liten ledningsstump som falt noen centimeter etter over førti år.

HADDE FÅTT PLASS I EN TELEFON: Alle informasjonen i Bane Nors enorme anlegg hadde fått plass i en mobiltelefon, om det hadde vært digitalt, sier fagsjef Jon Henrik Bern. Foto: Erik Edland / TV 2

– Dette satte oss ut i en uke. Det viste seg altså å være en avklipt liten ledningsbit som lå inne i en slik reléboks. Den hadde ligget slik i 42 år før den falt ned, forteller Bern.

– Her er alt så analogt som det kan få blitt, sier han.

I 2022 stod Oslo S for 7,2 prosent av alle forsinkelser i Norge. Ringvirkningene er store, og bidrar til forsinkelser og innstillinger i andre deler av landet, der styringssystemene er like utdaterte som de under bakken i Oslo. Tallene har blitt enorme.

FORSINKET IGJEN: Tallet på forsinkelser og innstillinger øker fra år til år. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Tallet på timer norske tog var forsinket i 2021 va, 13.903. Året etter var det samme timeantallet 20.611. Prognosen for i år viser at rekorden vil bli slått.

Tallet på innstilte tog i 2021 var 18.711. Hittil i år er tallet 23.429.

Statistikken, som her hentet fra Bane Nor, uroer selskapets nyansatte konsernsjef, Thor Gjermund Eriksen.

MÅ BLI BEDRE: Thor Gjermund Eriksen konsernsjef i Bane Nor. Foto: Erik Edland / TV 2

– Vi må jobbe for å bedre punktligheten, jeg kan ikke si noe annet enn det. Å fornye dette utstyret, det skal få folk til å stole mer på togene i fremtiden. Det er superviktig, sier han.

De gamle reléboksene er tunge å vedlikeholde, tidkrevende å reparere, og de er dyre. Hver og en av dem koster 300.000 kroner, og behandler informasjon tilsvarende 20 bit. Til sammenligning har en normal laptop en kapasitet på 120 milliarder bit.

Plass i en telefon

– Hvordan er kapasiteten i en iPhone sammenlignet med hele dette anlegget?

– Du kan nok putte flere av disse anleggene inn i telefonen ja.

– Alt i dette rommet?

– Å ja. Det er ikke noe problem å putte all denne logikken inn i en telefon, sier fagleder Jon Henrik Bern.

FEILKILDER: Det er titusenvis av feilkilder i de analoge løsningene. Og feilene tar tid å finne. Foto: Erik Edland / TV 2

Nå skal regjeringen bruke enorme summer på å digitalisere hele det norske jernbanenettet. Men passasjerene må smøre seg med tålmodighet, det vil ta tid.

– For hele signalanlegget er tidsperspektivet cirka ti år. Men der er vi på linje med resten av Europa. Alle land vi samarbeider med driver nå med digitalisering av jernbanen, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen.

Ordet signalfeil skal bort

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) er ikke snau når han snakker om det digitale løftet jernbanen nå skal igjennom. Han har som ambisjon å endre det norske språket.

VIL ENDRE SPRÅKET: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård vil bruke minst 30 milliarder kroner på digitalisering av jernbanen. Foto: Erik Edland / TV 2

– Dette vil bli det største norske IKT-prosjektet. Det vil koste over 30 milliarder kroner, og vi skal nå rulle det ut. Det vil selvsagt ta tid, men dette vil gjøre en stor forskjell og forhåpentligvis utrydde ordet signalfeil fra det norske språket, sier samferdselsministeren.