Norske Leo risikerte alt – vant prestisjepris i Hollywood

Allerede som 16-åring visste Leo Behrens (37) at han ville satse alt på filmkunsten.

I 2021 solgte han leiligheten sin i Oslo, og flyttet til Los Angeles for å oppnå drømmen.

– Jeg ville satse alt i Hollywood. Det har jeg alltid visst.



I oktober i år fikk han bevist for seg selv og de rundt han at det var riktig valg.

– Jeg har risikert alt for dette.

HOLLYWOOD: Leo Behrens solgte leiligheten i Oslo og flyttet til USA under koronapandemien. Foto: Privat

Møtte utfordringer

Behrens har alltid vært tiltrukket av USA, men veien til å lykkes der skulle vise seg å bli vanskeligere enn forventet.

Uten fullført videregående opplæring bestemte han seg for å studere film på Westerdals. I 2010 ble han uteksaminert.

– Jeg har gått en litt annen vei enn de fleste andre.

Under studiegangen mistet han moren sin. Det var en av årsakene til at han måtte sette «den amerikanske drømmen» på vent.

– Jeg hadde litt å rydde opp i på innsiden. Men jeg kjente hele tiden på gnisten for å komme meg til USA.

Selv om koronapandemien bremset flytteprosessen, kom Behrens inn på prestisjeskolen American Film Institute (AFI) på første forsøk, og flyttet dermed fra Norge i 2021.

«Helt gæren»

«Er du helt gæren? Du har jo ingen garanti?».

Det er ifølge Behrens mange som fortsatt setter spørsmålstegn ved valget om å flytte til USA.

– For meg har det ikke vært noe valg. Det er noe som brenner inni meg.

FOTOGRAF: Leo Behrens er nå ferdig utdannet fotograf ved AFI. Foto: Talisha Elger

På AFI går Leo Behrens fotolinjen. På andreåret fikk alle studentene et prosjekt der de kunne velge mellom å regissere en film selv eller med andre.

– Jeg valgte å være regissør, skrive manus og gjøre foto selv, forteller 37-åringen.

Oppgaven gikk ut på å lage en film uten dialog, der hele poenget er å vise hvordan du har forstått visuell historiefortelling.

Behrens endte opp med filmen «Skin», som utforsker hva identitet og kjønn er.

– Med tanke på at jeg er en transperson, er filmen mye basert på egen historie. Den handler om hvordan man blir den man er.

Vant Oscar

Fra starten av arbeidet med «Skin» visste Behrens at han ville søke til Student Academy Awards, altså studentversjonen av den anerkjente Oscar-utdelingen.

Men at han skulle stikke av med seieren, forventet han ikke.

– Jeg var selvfølgelig sjokkert da vi vant. Jeg var i himmelen.

STUDENT-OSCAR: Behrens ble sjokkert da han stakk av med seieren. Foto: Privat

«Skin» vant prisen i kategorien alternativ/eksperimentell. Med det ble han også den første åpne transpersonen og fotografen som har vunnet Student Academy Awards.

– Det er veldig stort å vinne en slik pris.

Behrens forteller at han tror at en av grunnene til at de vant er at det tydelig er brukt mye tid og krefter på prosjektet, opplyser han.

– Alle har lagt sjela i arbeidet. I tillegg synes jeg vi lagde en unik film, som handler om å godkjenne hvem man selv er og bli den man er på innsiden.

En stor prestasjon

– Prestasjonen til Leo er veldig stor. Nåløyet er veldig smalt. Så det er rett og slett fantastisk, forteller Kjetil Omberg, avdelingsdirektør for produksjon og internasjonale relasjoner ved Norsk filminstitutt (NFI).

Omberg legger til at en slik pris gir et godt utgangspunkt for å videre karriere.

– Student-Oscar er en pris som gis til studenter fra hele verden, og Leo har et spesielt godt utgangspunkt, siden han allerede har en fot innenfor amerikansk filmindustri.

Selv om Omberg ikke har rukket å se filmen ennå, mener han at gullmedaljen indikerer at filmen er særdeles god.

– Jeg kjenner godt til Leo, og jeg har fulgt karrieren hans lenge. At han har både regi og er fotograf er en stor fordel for han, og det åpner dørene for andre prosjekter.

Behrens har selv gitt uttrykk for at prestasjonen ikke har fått nok oppmerksomhet av den norske filmindustrien.

– Det har han helt rett i, svarer Omberg.

– Norske studenter i utlandet får ikke samme oppfølgingen dessverre. Men på den andre siden kan de ha bedre forutsetninger enn de på norske skoler, da de jo allerede er ute internasjonalt og kan skape seg et nettverk der.

FANTASTISK: Kjetil Omberg, ved Norsk filminstitutt, mener prestasjonen til Behrens er fantastisk. Foto: NFI

Fordommer

Som transperson mener Behrens at han ikke har møtt mye fordommer på veien. Han forteller at det er større åpenhet rundt LGBTQ i LA enn i Norge.

– I Norge stiller man spørsmål rundt det, men her er det så vanlig.

Han mener de store produksjonsselskapene gjerne vil jobbe med LGBTQ-medlemmer.

– Da blir de negative kommentarene på sosiale medier bare en inspirasjon til å jobbe hardere.

Foto: Privat

Selv om ett av målene i karrieren er nådd, betyr ikke det at det stopper her.

– Dette er bare begynnelsen, forteller Behrens.

Siden «Skin» vant Student-Oscar, er den automatisk kvalifisert til den største Oscar-utdelingen.

– Det ble en skikkelig pangstart på karrieren.