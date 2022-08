Norske Kristin (36) vil slå verdensrekord: – Hvis jeg dør, så dør jeg lykkelig

GOD MORGEN NORGE (TV2): Eventyrer Kristin Harila har begitt seg ut på et livsfarlig forsøk. Nå skal hun slå verdensrekorden.

14 av verdens høyeste fjelltopper på kortest mulig tid. Et livsfarlig prosjekt. Alle fjelltoppene er over 8000 meter over havet, og målet er å bestige alle fjorten på under seks måneder.

Eventyrer Kristin Harila (36) har bare tre topper igjen.

Klarer hun det, vil hun ikke bare være den eneste fra Skandinavia som har gjort det. Hun vil også kunne smykke seg med en verdensrekord.

Men ufarlig er det ikke.

Ikke redd for å dø

22. juli 2022 sto Harlia på toppen av K2, et av verdens farligste fjell. Foto: @kristin.harila

Hun har nylig kommet en liten tur hjem til Norge etter å ha besteget det som anses å være et av verdens farligste fjell, K2. En fjelltopp som rager 8611 meter over havet. Mange har mistet livet i forsøket.

På spørsmål om hva som gjør at man frivillig utsetter seg for fare er Harila veldig klar.

– Jeg er ikke bekymret for å dø. Hvis jeg dør, så dør jeg lykkelig med det jeg liker å drive på med. Vi skal alle dø en dag, så for min del er det viktigere å leve mens man er i live, forklarer hun.

Hun innrømmer likevel at hun la en plan da hun bega seg ut på prosjektet. Hun har en utvalgt person som har fått oppdraget om å gi familien dødsbudskapet skulle det verste skje, og hun har laget en avskjedsvideo.

– Det er viktig for meg å få frem at de vet at jeg døde lykkelig, det var sånn det ble og det er greit.

Hun understreker igjen at det for henne er viktigere å gjøre det hun har lyst til i livet enn å være redd for å dø.

Gasherbrum II rager 8035 moh. Foto: @kristin.harila

Gikk forbi døde på vei opp K2

Hvor farlig det faktisk er blir de minnet på hele tiden. Harila forteller om John fra Island som døde under K2s vinterekspedisjon for noen år siden, og som fremdeles henger i et tau langs stien.

– Stort sett alle fjellene kommer vi over lik som ligger fra tidligere ekspedisjoner eller at noen går bort mens vi er der.

– For min del blir det en påminnelse om at det ikke er ufarlig. Man vet at det er en risiko.

Samtidig bekrefter hun at man også blir vant til synet av døde mennesker på veien.

Selv om Harila selv ikke er så bekymret vet hun at det sitter både foreldre og kjæreste hjemme i Norge som er nervøse på hennes vegne.

– Jeg skjønner at de er veldig bekymret, men for meg har det vært greit. Jeg har ingen barn selv og ingen jeg har ansvar for på den måten.

Hun innrømmer at hun antagelig ikke hadde reist hvis hun selv hadde hatt barn.

De viktige sherpaene

Noen av det viktigste på slike turer er sherpaen. Og to sherpaer har vært med henne på alle de elleve toppene så langt, og som planlegger å fullføre prosjektet sammen med henne.

Harila bekrefter at sherpaene er utrolig viktige for prosjektet, og disse to har vært med henne på alle de elleve toppene så langt. Foto: @kristin.harila

– Det er helt umulig å gjøre det uten dem. De har vært superviktige for prosjektet og meg.

– De bærer meg ikke opp som mange tror, men de er med som et team som jobber sammen med meg og er med og sikrer turen.

Kostbar affære

Det er ingen billig ekspedisjon finnmarkingen har begitt seg ut av. Totalt koster hele prosjektet mellom fem til seks millioner kroner.

Harlia solgte sin egen leilighet for å være med å finansiere eventyret, i tillegg til at sponsorer har bidratt.

Onsdag går turen til Tibet for siste fase. Shishapangma på 8013 moh, Cho Oyu på 8201 moh, og Manaslu 8156 moh gjenstår for å sikre verdensrekorden.

Det må hun klare innen 4. november.