Norske kjendiser med støtteerklæring til Palestina

STØTTE: Flere kjendiser har gått ut for å vise sin støtte til Palestina Bildet viser Lan Marie Berg, Maria Mena og Jenny Skavlans innlegg . Foto: Skjermbilde/Instagram

Flere kjendiser tar til Instagram torsdag kveld for å be om at bombingen av Gaza stanses.

Instagram florerer torsdag kveld av norske kjendiser som har lagt ut et bilde av seg selv med en plakat hvor det står «Stopp bombingen. Fritt Palestina» på.

En av de som har vist sin støtte er artisten og aktivisten Ella Marie Hætta Isaksen.

– Hvis du forventer av deg selv eller andre at man skal ha lest alle bøker og artikler, sett alle dokumentarer og gått på flere foredrag før man ytrer seg om en sak, så vil du gå i grava uten å ha stått imot urett. Da har du i praksis stått et helt liv på overgriperens side.

– Det skjer et folkemord på Gazastripen. Det er opp til oss å gripe inn. Du trenger ikke være utlært for å snakke fra hjertet, skriver hun under bildet.

Parlamentarisk leder for Stortinget for MDG Lan Marie Berg har også lagt ut et bilde for å støtte Palestina.

– Våpenhvile nå, skriver hun.

#Stoppbombingen

Også artisten Maria Mena har lagt ut et bilde av seg selv. Bildet i svart hvitt viser Mena som holder opp et hvit ark med den påskrevne skriften «Stopp bombingen. Fritt Palestina».

Gjenbruksdronningen Jenny Skavlan har også valgt å vise sin støtte til Palestina. Også hun har valgt å gå for et svart hvitt bilde med teksten skrevet på et hvitt ark.



Sammen med bildet har hun lagt på emneknaggene #stoppbombingen og #frittpalestina, sammen med en fredsdue.

Komikeren bak kontoen utlending.memes, Javad El Bakali, har under sitt innlegg skrevet at han synes det er vanskelig å sitte å se på situasjonen.

– Verdenssamfunnet må reagere, for akkurat nå foregår det et folkemord på Palestinere. Støtt om du har mulighet, del om du har mulighet og gjør det klart at vi ikke aksepterer krigsforbrytelsene som pågår, skriver han.

Harde kamper

Gazastripen har vært utsatt for massive israelske luftangrep siden Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober.



Torsdag har israelske bakkestyrker presset seg gjennom Gazastripen fra Middelhavet og delt Gaza i to, skriver Wall Street Journal.

Med det kjemper Israel fra to fronter.

Det israelske militæret (IDF) hevder torsdag at de har hatt soldater inne i Gaza by de siste dagene. Ifølge AFP hevder de også å ha omringet byen.

