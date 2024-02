Norske Ida forteller: – Folk løp rundt og skrek

Norske Ida Alnæs bor i Valencia sammen med sin kjæreste, og var på vei hjem fra trening da brannen herjet torsdag.



– Vi så at det var mye røyk, og ble ringt av masse folk i Norge som lurte på om brannen var i nærheten av oss, sier Alnæs.

På kartet så de raskt at brannstedet verken var langt fra der de var, eller fra der de bor, og gikk derfor for å se hva som foregikk.

– Det var glasskår i gatene. Masse avfall fra brannen. Røyk over alt, beskriver hun.

– Hundrevis av mennesker sto i nærheten av der det brant. Folk løp rundt, skrek og lette etter folk. Én ropte til en politimann om at de måtte sette inn helikopter for å redde folk sier Alnæs.

VOLDSOMME FLAMMER: Slik så boligkomplekset i Campanar-området i Valencia i Spania ut torsdag kveld. Foto: Policia National / AP / Reuters / NTB

De ankom brannen klokken 21, over to timer etter at den først brøt ut.

– Da brant det fortsatt ganske heftig. Mye skriking, hyling og smell.

Alnæs hørte også hørte duringen fra en motorsag som gikk konstant, for at mannskapene skulle komme seg inn i bygget.

– I Valencia blåser det mye, og vinden sto rett mot folkemengdene. Vi måtte gå etter hvert, fordi vi følte at vi ikke fikk puste, sier Alnæs.

I ti minutter kjørte de på moped, før de følte at de kunne puste som normalt igjen.



Klær og hår luktet som bål, og den hvite joggedressen hennes var blitt mørkere i fargen.

Mange er fortsatt savnet

Torsdag kveld ble et boligkompleks i Valencia i Spania slukt av flammer.



Brannmannskapene jobbet på spreng med å hindre spredning, mens beboere hoppet fra bygget for å berge livet.

ADVARTE: Vinden blåste røyken mot de skuelystne som hadde flokket til stedet. Politiet ba folk om å holde avstand, på grunn av fare for giftige gasser. Foto: Ida Alnæs

Minst fire personer er døde og femten er skadet.

– Har du nye tanker om brannen dagen etter, når man vet litt mer om konsekvensene den har hatt?

– I går syntes jeg det var ubehagelig å stå der. Men da vi sto der i røyken, skjønte vi ikke hvor stort det faktisk var. Vi hadde en ganske ekkel følelse på morgningen i dag, da vi fikk vite alle skadene, svarer Ida Alnæs.



– Vi så bare den brennende bygningen i går. I dag skjønner vi alvoret bedre, forklarer hun.

Hun forteller at hun ikke ble vitne til scener som de som ble fanget på video tidligere i brannforløpet, da i hvert fall én person hoppet fra høyt opp i bygget, for å unnslippe boligkompleksets inferno.



SPANIASTUDENT: Ida Alnæs bor i Valencia, som er Spanias tredje største by. Foto: Privat

Ifølge El Pais pågår også søket etter 14 personer som fortsatt er savnet. Fredagen formiddag er bygget fortsatt for varmt til at mannskapene kommer seg dypt inn i den.

– Hvordan er stemningen i Valencia i dag?

– Vi har ikke vært ute, så foreløpig vet vi ikke. Men den lokale byfesten Fayas skal begynne nå på søndag, og den markeres vanligvis med festligheter og bråk, sier hun, og forteller at forberedelsene til festen har pågått over hele byen de siste dagene.

Etter tradisjonen avsluttes festivalen hvert år med å brenne ned skulpturer. Det er uklart om dødsbrannen torsdag vil få konsekvenser for feiringen.

– Vi kommer til å ha en veldig vanskelig dag, sier ordfører María José Catalá ifølge El Mundo.



Har økt beredskapen

– I de to og et halv årene jeg har vært her, har det aldri vært en bygningsbrann av en slik skala så sentralt i en by, sier Peder Myren.

Han er sjømannsprest ved Sjømannskirken i Albir, som ligger halvannen times kjøring fra Valencia.

– Dette er en veldig dramatisk hendelse og er veldig nært, sier han.

VIL HJELPE: Peder Myren og kollegene står klare til å hjelpe nordmenn som befinner seg i Spania. Foto: Privat

Sjømannspresten sier at han ikke har oversikt over hvor mange nordmenn som befinner seg i Valencia. I Albir og områdene rundt anslår at han det i høysesongen kan befinne seg opptil 15.000 nordmenn.

Sjømannskirken har derfor valgt å heve beredskapen.

– Ingen har kontaktet oss ennå, men vi skrur på beredskapen i tilfelle nordmenn i området trenger hjelp eller er berørt av dette, sier Myren.

Han forteller at bildene av brannen gjør veldig inntrykk.

– Søk fellesskap, ikke sitt alene. Enten om det er med andre nordmenn i området, spanjoler eller internasjonale borgere. Vi er også en kort tur unna og er tilgjengelig for alle med behov.

Bakgrunn: Storbrann i høyblokk i Valencia



Landesorg

Marit Norheim (45) er i Valencia sammen med mannen og barna.

Mens sønnen på ett og et halvt år lekte på en lekeplass i torsdag ettermiddag dekket himmelen seg med tykk, sort røyk.

– Vi var jo et godt stykke unna, så det sier noe om hvor mye røyk det var. Det luktet skikkelig, luften ble dårlig og vi skjønte at vi burde trekke oss unna, sier Norheim.

SÅ RØYKEN: Marit Norheim er i Valencia sammen familien. Foto: Privat

Familien bestemte seg for å dra tilbake til hotellet. Der ble de sittende å lese nyheter.

– Det er helt grusomt det som har skjedd. Og utrolig rart at det bare tok rundt en halvtime før et så nytt bygg ble overtent, sier Norheim.

Til vanlig bor de i Altea, halvannen time unna Valencia.

– Det kommer nok til å være litt landesorg, i hvert fall i området, i noen dager. De er mange berørte og det er en tragisk hendelse.

Allerede i går kveld merket vi at det var mindre folk ute i gatene, forteller hun.