Norske Hege: – Som om noen skrudde på en bryter

– Det var som om noen bare skrudde på en bryter.

Slik beskriver Hege Ulbrich væromslaget torsdag kveld. Hun er norsk og bor med familien sin i Buffalo i delstaten New York.

Torsdag kveld skulle hun kjøre og hente foreldrene sine på flyplassen. De kom hele veien fra Norge for å feire jul i USA. De kom seg på siste flyet til Buffalo før stormen slo til.

EKSTREMT: Hege Ulbrich har bodd i USA i mange år, og sier hun aldri har opplevd lignende. Foto: Privat

Det gikk fra å være regn og snøfritt på veiene, til å bli full snøstorm på få timer.

– Dette har jeg aldri opplevd i Norge eller her. Dette er noe helt annet. Det var orkanstyrke på vinden, og det har det aldri vært her i Buffalo før, sier Ulbrich til TV 2.

– Vi kunne ikke engang gå ut med hunden. Vi måtte bare slippe den ut i hagen så den kunne gå på do, så kom den rett inn igjen.

Strømbrudd

FORLATT: Flere forlot bilene sine på veiene og gikk hjem. Foto: JASON MURAWSKI JR

Ifølge myndighetene har 50 mennesker mistet livet i uværet over julehelga. De sier også at 20 av disse dødsfallene har vært i Buffalo.

– Dette er med sikkerhet århundrets snøstorm, og det er altfor tidlig å si at den er over, sa guvernøren i New York, Kathy Hochul, på mandag og viste til at det ifølge meteorologene er mer snø i vente.

Også i åtte andre delstater er det meldt om omkomne i uværet, som har rammet store deler av USA, fra Great Lakes nær Canada i nord til Rio Grande ved grensa til Mexico i sør.

FORLATT: Flere skal ha forlatt biler langs veien for å gå hjem. Foto: BRENDAN MCDERMID

Rundt 60 prosent av USAs drøyt 330 millioner innbyggere tilbrakte julehelga i et område der det var sendt ut farevarsel, og titusenvis av hjem var også strømløse under høytiden.

– Ikke redd

Ulbrich forteller at de var forberedt.

– Vi visste at uværet ville komme, men ikke at det skulle være så ekstremt. Vi hadde heldigvis hamstret mat før vinden kom. Det har skjedd mange ganger før at vi har hatt snøvær i Buffalo. Men det har aldri vært sånn som det her, sier Ulbrich.

ORKAN: Vinden var så sterk at snøen klistret seg på vinduene. Foto: Hege Ulbrich

Hun forteller at butikkhyllene begynte å bli tomme i dagene før stormen kom. Det skal også ha vært kø gjennom hele matbutikken.

Noen i nabolaget hennes mistet også strømmen under uværet. Den norskamerikanske familien mistet ikke strømmen. De hadde også et reserveaggregat i hagen.

– Dersom vi ikke hadde hatt aggregatet i hagen, hadde jeg vært redd. Jeg var ikke redd. Man hørte at det ulte i veggene.

Frykter flere har mistet livet

Det ble innført kjøreforbud i to dager på grunn av været. Ulbrich forteller at flere bare forlot bilene sine langs veien.

– Bilene satt bare helt fast langs veien. Det var noen som prøvde å gå hjem. Myndighetene sier at 20 har mistet livet, men jeg frykter at tallet er høyere enn det. Det kan hende at flere folk har dødd på vei hjem fra bilene sine, sier hun.

MÅKE: Ulbrich forteller at det har var umulig å måke da stomen sto på som verst. Foto: Hege Ulbrich

Mandag kveld lokal tid skal veiene åpne igjen. Det jobbes med å brøyte veiene, men det kan ta lang tid.

– Vi er vant til at det er mye snø her, men problemet er at det var kjøreforbud. Da kunne ikke måkebilene gjøre jobben sin, og snøen bare lavet ned. Nå er det helt utrolig mye snø på veiene, sier Ulbrich.