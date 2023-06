Frontet av internett-fenomenene KSI og Logan Paul har Prime blitt en gigantisk snakkis verden over.



Frem til nå har sportsdrikken blitt solgt til blodpris i enkeltstående butikker i Norge.



Men ikke uten trøbbel.



I mai kunngjorde Mattilsynet at Prime er ulovlig å selge fordi produktet inneholdt for mye A-vitamin, manglet tilstrekkelig merking og flere av Prime-produktene inneholdt mer koffein enn det som er tillatt for energidrikker i Norge.



Nå blir imidlertid drikken tilgjengelig hos flere norske dagligvarekjeder.



Snart i butikk

Norgesgruppen, som eier blant annet Kiwi og Meny, bekrefter overfor TV 2 at de nå tar inn Prime Hydration i sitt sortiment.

– Sportsdrikken Prime vil være tilgjengelig i vårt sortiment fra slutten av juni, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland.

Hun understreker at det er Prime Hydration de skal selge – og ikke Prime Energy som inneholder koffein.

– Produktene vi selger vil være produsert i Polen for det europeiske markedet, og er ifølge importøren nå godkjent for det norske markedet, legger hun.

Produsenten, amerikanske Congo Brands, har laget en ny versjon av drikken som skal passe det norske lovverket.



– Det var A-vitamin som var utfordringen, og dette er endret i utgaven som nå skal tilbys på det europeiske markedet. De variantene vi får inn har ikke koffein og har heller ikke hatt det, sier Søyland.

Mattilsynet skrev i mai at et høyt inntak av A-vitamin over lang tid kan medføre leverskade og annen helserisiko.



I en e-post til TV 2 skriver de at «hvis det blir gjort endringer i innholdet og merkingen, slik at reglene følges og produktet er trygt, så kan man omsette dette, som alle andre produkter.»

NYHET: Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, bekrefter at de tar inn Prime. Foto: Per Haugen / TV 2

Søyland kan ikke si hva prisen blir i butikk.

– Men det blir betydelig rimeligere enn de variantene som hittil har vært solgt.

Hun sier de anser Prime som en sportsdrikk på linje med andre sportsdrikker.

– Nå som det kommer en variant på markedet som er godkjent for salg her, så var det naturlig for oss å ta den inn og gi det en sjanse, sier Søyland.

Vil teste markedet

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop kan bekrefte at også de tar inn Prime i sine butikker.

– Vi er opptatt av å gi kundene våre et bredt vareutvalg og tar inn Prime Hydration i våre kjeder for å teste om dette er et produkt kundene våre ønsker, sier han til TV 2.

Conaxess Trade Norway er selskapet som skal stå for importen av drikken.

Daglig leder Jens Gjedrem sier de har jobbet tett med produsenten for å tilpasse drikken til det norske markedet.

– Vi gleder oss stort til at norske forbrukere snart kan få slukket tørsten i en lovlig versjon av Prime, sier han.



Han legger til at det i første omgang vil være mulig å få tak i Prime i dagligvare og servicehandelen i Norge.



Rema 1000 har så langt ikke svart på TV 2s henvendelser.

Det var i en podkast-episode nylig at Logan Paul annonserte at produktet skal lanseres i Norge og Danmark.



Danske Salling Group har annonsert at de også tar inn Prime Hydration uten A-vitamin for salg i Danmark, skriver B.T.