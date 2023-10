Norske Ben Roy mistenkt for drap: – Jeg har ikke gjort dette her

Politiet mener at norske Ben Roy kuttet strupen og drepte sin egen kjæreste med kjøttøks. Nå risikerer han 30 år i et av verdens verste fengsler.

– Det er nesten ikke levelig slik jeg har det nå, sier Ben Roy.

I en knøttliten leilighet på en hemmelig adresse et sted nord i Thailand møter TV 2 norske Ben Roy. Sittende i rullestol prøver mannen i slutten av 50-årene å forklare hvordan han havnet her.

PÅ HEMMELIG ADRESSE: Norske Ben Roy befinner seg på hemmelig adresse etter at han slapp ut av fengsel. Søsteren Leikny Katrine har reist fra Norge for å hjelpe til å renvaske broren. Foto: Finn Erik Robstad

– Jeg har ikke gjort dette her, sier han gjentatte ganger mens han skjelver og rister lett på hodet.

Ben Roy er tydelig ubekvem når han snakker om den alvorlige situasjonen han har havnet i.

– Kan vi stoppe litt? Det er vanskelig dette, sier han.

Airconditionen i leiligheten durer svakt i bakgrunnen, og sloss mot den intense fuktige varmen ute. Ben Roy er ikledd grå genser og shorts. På det kortklipte hodet hans synes flere lange arr. Han sliter med å finne ord.

– Den jeg bryr meg mest om i livet, skal jeg bli beskyldt for å drepe, ikke sant. Det er jo helt gale.

KJÆRESTE OG SAMBOEREN FUNNET MED AVKUTTET STRUPE: Ben Roy fant kjæresten og samboer i en blodpøl på kjøkkengulvet i deres felles hjem. Politiet mistenker Ben Roy mistenkes for å ha drept samboeren, mens Ben Roy nekter å ha noe med dødsfallet å gjøre Foto: Privat

Fant kjæresten i en blodpøl

Vi må skru tiden tilbake noen uker.

Onsdag 3. oktober satt Ben Roy hjemme i sitt eget hus i et tilsynelatende hyggelig nabolag noen kilometer fra sentrum i byen han bor i.

Ifølge han selv satt, eller delvis lå han i en lenestol i stuen, og følte seg dårlig.

Ben Roy forteller at han dagen før hendelsen skrev seg selv ut fra sykehus, etter en måneds sykehusopphold, der han fikk behandling for blodpropp og hjerneblødning.

TV 2 har sett både bilder av Ben Roy liggende på sykehus, og legejournaler som bekrefter at han var innlagt på sykehus i en lengre periode.

– Formen var helt på bånn. Jeg kunne knapt bruke armen, og jeg var lam i høyre side. Jeg kunne ikke gå, jeg kunne ikke reise meg. Det var på grunn av hjerneslaget.

INNLAGT PÅ SYKEHUS: I over en måned lå Ben Roy innlagt på sykehus der han fikk behandling for blodpropp og hjerneblødning. Siden han skrev seg selv ut fra sykehuset forteller han at formen har vært svært dårlig. Foto: Privat

Ifølge Ben Roy satt han og så på TV da kjæresten, en thailandsk mann i slutten av 30-årene, gikk forbi ham i stuen og ut i gata.

– Han gikk ut med en kjøttøks, og gikk bortover gata, forteller Ben Roy.

– Etter en god stund kom han tilbake, og da gikk han rett forbi meg. Jeg tenkte, hva holder han på med?

Ben Roy forteller at han ble sittende i stuen mens kjæresten gikk ut på kjøkkenet.

– Da hørte jeg surkling av blod, sier Ben Roy.

– Blodet sprutet

Ben Roy forteller at han, til tross for store problemer med å gå, klarte å karre seg ut på kjøkkenet.

– Da så jeg at han lå i en blodpøl på kjøkkengulvet. Det bare pumpet ut, opp på kjøleskapet og han lå rett ut.

– Det var et grusomt syn, fortsetter Ben Roy, og ser ut vinduet.

– Hva skjedde etter det?

– Jeg begynte jo å hylgråte, og var helt fra meg. Hva skulle jeg gjøre, tenkte jeg.

– Prøvde du å hjelpe ham?

– Nei, for jeg så at det ikke gikk an å hjelpe ham, forteller Ben Roy og slår oppgitt ut med armene.

– Det var ingenting jeg kunne gjøre for å redde ham, dessverre. Det var umulig for den beste doktor å stoppe blødningen i det såret der.

– Hva gjorde du, da?

– Nei, hva kunne jeg gjøre? Jeg gikk ut. Jeg kunne ikke redde ham på noe som helst vis.

–Det var en grusom opplevelse. At jeg skulle oppleve noe sånt, det hadde jeg aldri trodd.

TUNGT: Ben Roy sier han opplever det som svært belastende å være mistenkt for å ha drept samboeren. Han sier til TV 2 at de to hadde et godt forhold. Foto: Finn Erik Robstad

Mistenkt for drap med kjøttøks

Da en politipatrulje kommer til stedet blir Ben Roy arrestert, mistenkt for å ha drept sin egen samboer.

En video av pågripelsen viser at Ben Roy må nærmest holdes oppreist av to politifolk. Til tross for hans dårlige helsetilstand, mener politiet fremdeles at det er Ben Roy som har drept kjæresten.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp PÅGREPET: Her blir Ben Roy pågrepet og tatt hånd om av to politibetjenter. Foto: Privat

– Hvordan var forholdet mellom dere?

– Det var veldig bra.

– Han var veldig kjekk og morsom. Aldri hissig og alltid snill. Han likte å lage mat, sier Ben Roy med et lite smil.

Ansiktet blir fort alvorlig igjen.

– Politiet mener at strupen ble kuttet med en kjøttøks, og at det er du som har gjort det. Har du gjort det?

– Nei. Overhodet ikke. Jeg har ikke det.

– Hvordan er det å være mistenkt for dette?

– Grusomt. Helt forferdelig. Å bli mistenkt for noe du ikke har gjort er helt forferdelig.

Ikke gitt tilstrekkelig forklaring

Ifølge Ben Roy og hans advokater har politiet kun funnet noen få dråper av avdødes blod på bena til Ben Roy. De skal ikke ha funnet blod på overkroppen, armene eller under fingerneglene.

Likevel blir Ben Roy varetektsfengslet i fire dager, før han, uten noe formelt rettsmøte, slipper ut fra fengsel ved å betale kausjon.

Politiet i Thailand har foreløpig ikke villet stille til intervju, men via mail bekrefter stasjonssjefen at Ben Roy fremdeles er mistenkt for å ha drept sin samboer.

De vil etterforske saken videre og mener at Ben Roy ikke har gitt en tilstrekkelig forklaring av fakta i saken.



Hevder samboeren tok sitt eget liv

Ben Roy sier han er hundre prosent sikker på at kjæresten tok sitt eget liv.

Etter det TV 2 kjenner til har den avdøde samboeren ingen nære pårørende utover Ben Roy, og heller ingen advokat.

Etter at han slapp ut fra varetekt har Ben Roy oppholdt seg på hemmelige adresser. Han er livredd for å havne tilbake i fengsel.

STØTTES AV FAMILIEN: Leikny Katrine er søsteren til Ben Roy. Hun har reist fra Norge til Thailand fra Norge for å hjelpe broren bli renvasket. En annen søster har reist helt fra Australia til Thailand for å være sammen med Ben Roy. Foto: Finn Erik Robstad

To søstre har flydd fra Norge og Australia til Thailand for å hjelpe broren med å bli renvasket for drapet.

– Det er helt forferdelig. Jeg kan ikke skjønne at de kan tro det engang med en så syk mann, sier Ben Roys søster, Leikny Katrine.

– Hva er planen nå, da?

– Planen er å få ham renvasket, og å få ham frisk nok til å være i stand til å ta flyturen hjem til Norge. Men vi trenger hjelp fra Norge. Vi har ikke penger nok til å få han hjem. Han er uføretrygdet selv. Han skylder mange hundre tusen i sykehusregninger her, sier søsteren oppgitt til TV 2.

Utenriksdepartementet vil ikke stille til intervju men kommunikasjonsrådgiver i Utenriksdepartementet, Siri R. Svendsen skriver i en e-post til TV 2 at de er kjent med saken.

«Vi er kjent med at en norsk borger er arrestert i Thailand. Ambassaden i Bangkok tilbyr konsulær bistand i tråd med vanlig praksis. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer i saken.»

Mener han risikerer 30 år i fengsel

Ben Roy får juridisk bistand fra advokatene John Christian Elden og Farid Bouras hos Elden Advokatfirma.

– De har fått veldig lite bistand fra norske myndigheter så langt dessverre, sier John Christian Elden, Ben Roys advokat, til TV 2.

– Dette er en nordmann som sitter i rullestol som blir beskyldt for alvorlige handlinger i Thailand. Han får ikke hjelp fra thailandske myndigheter, og han blir tilbudt såkalt konsulær bistand fra Norge, som hjelper han veldig lite.

LANG STRAFF: Advokat John Christian Elden bistår Ben Roy, Elden mener norske myndigheter må gjøre det de kan for å hjelpe nordmannen. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

– Hva risikerer han?

– Han risikerer fengselsstraff i opp mot 30 år, eller i verste fall dødsstraff som praktiseres i Thailand, sier Elden.

Foto: TV 2

Vil hjem

Frem til thailandsk politi har etterforsket ferdig saken, kan ikke Ben Roy forlate Thailand. Sykehuset han var innlagt på har ifølge Ben Roys familie tatt beslag i passet hans til han har gjort opp sykehusregningen.

– Hva håper du skal skje nå?

– At jeg skal bli renvasket og hjelp til å komme hjem til Norge, ikke minst, sier Ben Roy til TV 2.