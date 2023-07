Norsk video setter fyr på Danmark: – Fullstendig forkastelig

Nylig omtalte TV 2 en viral video av en rektor på en osloskole, som reagerte kraftig på at en elev ikke ville hilse på henne under en vitnemålsseremoni. Saken har vakt voldsomt engasjement, og rektor har siden beklaget seg.

Nå har både videoen og debatten også spredd seg til våre naboer i sør.

Medier som TV 2 i Danmark, Ekstra Bladet, dansk Se og Hør og BT har alle skrevet om videoen, og saken diskuteres heftig på sosiale medier.

– Ikke et norsk problem

Diskusjonen har også nådd danske politikere. Flere reagerer sterkt på hendelsen.



Blant dem er Bjørn Brandenborg, justispolitisk talsperson for Socialdemokratiet, det danske søsterpartiet til Arbeiderpartiet.

Til danske TV 2 knytter Brandenborg reaksjonene mot videoen til forskjeller mellom vestlig og muslimsk kultur.

– Dette er ikke et norsk problem. Det er dessverre et problem som har utviklet seg til store deler av den vestlige verden, inkludert Danmark, sier Brandenborg, som representerer statsminister Mette Fredriksens parti.

Overfor TV 2 understreker han at saken ikke handler om selve håndtrykket, eller mangelen av sådan.

– Jeg reagerer på at en skolegutt i Norge ikke vil ta rektoren sin i hånden fordi hun er kvinne. Det er ufine bilder, og gir uttrykk for et menneskesyn som ikke bare er undertrykkende og motbydelig, men også er uforenelig med alt det vestlige demokratier bygger på, sier han til TV 2.

REAGERTE: Den kvinnelige rektoren i osloskolen reagerte kraftig på at eleven nektet å ta henne i hånden under vitnemålsseremonien. Foto: Twitter

– Et fysisk overgrep

Langt ifra alle deler denne oppfatningen av hendelsen.

Lederen av partiet Frie Grønne, Sikandar Siddique, er svært kritisk til måten den norske rektoren forsøker å tvinge eleven til et håndtrykk.

– Etter min mening er det snakk om et fysisk overgrep på eleven, og derfor bør læreren straffeforfølges, skriver Siddique på Twitter.

På telefon til TV 2 moderer Siddique seg noe.

– Det er karikert uttalelse. Jeg mener ikke at læreren nødvendigvis skal straffeforfølges. Poenget mitt er at det nærmer seg et overgrep om man er fysisk overfor et menneske som ikke ønsker det. Ingen mennesker skal tvinges til fysisk berøring.

Partilederen mener debatten rundt selve håndhilsningen i seg selv er legitim, men mener rektoren handlet uprofesjonelt, uansett om meningene hennes er berettiget eller ikke.

– Det er fullstendig forkastelig, legger han til.

– Demoniserer muslimer

Siddique, som representerer et parti på venstresiden i dansk politikk, mener saken har blitt så stor i Danmark på grunn av det han omtaler som et «veldig islamofobisk og innvandringsfiendtlig debattklima».

– Vi har en politisk elite som benytter enhver sjanse til å demonisere muslimer og innvandrere. Det er helt klart min oppfattelse av hvorfor dette blir dratt opp.

Han viser til at flere politiske partier har flyttet seg i en mer konservativ og innvandringskritisk retning de siste årene, deriblant Socialdemokratiet.

Brandenborg i Socialdemoktatiet, mener på sin side at det er en viktig debatt, da «de samme tingene skjer i Danmark».

– Muslimer krever religiøse særhensyn og utfordrer grunnleggende normer og verdier i våre velferdssamfunn. Det er en utfordring, som bare blir større i årene som kommer, hvis vi ikke gjør noe.



Har beklaget

I ettertid har den omtalte rektoren beklaget til foresatte ved skolen i en intern e-post.

I e-posten skriver rektor at situasjonen ble ubehagelig for alle.

«Noen elever ønsket ikke å ta meg i hånden, og det ble ropt «haram». Jeg har fått mange tilbakemeldinger fra dere etter torsdag og noen reaksjoner på min håndtering av situasjonen som oppsto. Det forstår jeg. Den var for sterk og konfronterende», skriver hun.

Fredag bekreftet osloskolen i en pressemelding at de inviterer til dialogmøte rundt konflikten.

På møtet er flere organisasjoner og enkeltpersoner er invitert, deriblant Antirasistisk Senter, Elevorganisasjonen, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Utdanningsforbundet.

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med rektoren, men det har foreløpig ikke lyktes å få en kommentar.