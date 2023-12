«Norsk» snakkisfilm:

«May I recommend the Bybanen», sier hovedrolleinnehaver og nederlender David Elsendoorn til medskuespiller Rhiannon Fish.

I «My Norwegian Holiday» tar norske Henrik (Elsendoorn) med seg det ferske bekjentskapet «JJ» (Fish) til Bergen og Norge. Her får hun opplæring i norsk luciafeiring, krumkakebaking, et innblikk i den tilsynelatende omfattende treskjærekulturen i Norges nest største by, og det oppstår selvsagt søt musikk mellom de to.

Filmen har allerede rukket å bli en skikkelig snakkis.

Den er blant flere ferske julefilmer fra den tidligere kortgiganten Hallmark, og er delvis spilt inn i Bergen. Den Los Angeles-baserte produsenten forsøkte desperat å dekke til regn og grønne omgivelser i løpet av ekspress-innspillingen i september.

JUL I SEPTEMBER: TV-giganten Hallmark gjorde Bryggen i Bergen hvit i September. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Et makkverk

– Som film, er det et makkverk, slår komiker og bergenser Christoffer Schjeldrup fast.

Han har anmeldt filmen både i Bergensavisen og på Instagram.

Se scenene komikeren reagerer på, i videoen øverst i saken.

– Men det er jo en Hallmark-film, og de lager jo ikke kvalitetsfilmer, og innenfor det universet, så synes jeg det var en bra film, fortsetter Schjeldrup, og legger til:

– Det er kanskje den beste julefilmen fra Bergen noensinne. I hvert fall topp fem.

Det er også den første og eneste julefilmen fra Bergen.

Filmen, som hadde premiere 5. desember, har allerede rukket å bli en suksess. På TV 2 Play har den godt over 50.000 avspillinger, og er nesten på nivå med fjorårets braksuksess på strømmetjenesten, den norske nyinnspillingen av «Tre nøtter til Askepott».

– Kvalmende

Snakkis-filmen har fått noe blandet mottakelse blant kritikere og kommentatorer.

– Det blir både klissete og ekstremt nasjonalpatriotisk i svært unorske «My Norwegian Holiday». Og filmen er ganske underholdende i all sin usannsynlighet, skriver Ingvill Dybfest Dahl i NRK P3s Filmpolitiet, og triller en treer på terningen til Hallmark-filmen.

På filmsiden IMDB har julefilmen fått 7,3 av 10 stjerner.

– «My Norwegian Holiday» er kanskje spilt inn på Bryggen, men er like overdådig og kvalmende som en peppermyntelatte, skriver Bergens Tidenes Marie Misund Bringslid.

Hun mener filmen har ett stort problem, og det er at den ikke viser nok av det Bergen virkelig har å by på.

Reiselivet jubler

– Det er heldigvis sånn at det ikke er min jobb å trille terning på amerikanske TV-filmer, sier Visit Bergen-sjef Anders Nyland.

Han vil ikke røpe hva han mener om filmen, men kan gledelig fortelle hvor mye oppmerksomhet den får i det store utlandet.

– Den får ganske mye oppmerksomhet, faktisk!

Ifølge destinasjonsselskapets medieovervåkingsverktøy er filmen så langt behørig omtalt i medier både i USA og andre land i verden.

GLAD: Visit Bergen-sjef Anders Nyland fryder seg over oppmerksomheten Bergen får. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Nyland har gjennom omtalen forstått at julefilmer fra Hallmark er «svære greier» i USA.

– Hvor store ringvirkninger kan en sånn type film få for reiselivet i Bergen?

– Det er vanskelig å måle det, men la meg si det sånn: Vi er ikke lei oss for at mange millioner TV-seere verden over får se vakre julebilder fra Bergen by. Det setter vi pris på, svarer Nyland.

STRIKKELYKKE: Det blir kanskje ikke strikkelykke for «JJ», men produsenten lover en lykkelig slutt. Foto: Martin Maguire

Tror på kultstatus

For det man får se fra Bergen er flott. Det innrømmer også komiker og skeptiker Schjeldrup.

– Bergen er jo en vakker by å filme og ta bilder av. Det har de klart på en suveren måte. Den ser faktisk bedre ut enn den gjør i virkeligheten, sier han om hjembyen.

Han drar TV 2 gjennom øyeblikkene i filmen han mener også treffer nordmenn litt på kornet: Som at vi unngår pratsomme folk på kollektivtransport, og at vi har et noe mer nyansert ordforråd enn amerikanere når det gjelder «love» eller «kjærlighet.

– Når jeg ser den på nytt, så vil jeg si at det er en soleklar sekser, sier komikeren, og legger til at den kanskje kan få en kultstatus.