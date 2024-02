Norsk slangerobot vekker interesse hos Nasa

TRONDHEIM (TV 2): Norsk verdensledende robotteknologi er nå klar for neste steg. Teknologien er så avansert at Nasa har kontaktet NTNU i Trondheim for å samarbeide.

Nyvinningen kan også bli svært viktig for den globale sikkerheten. I tillegg vil den være et nyttig redskap for Norges sårbare og enorme nettverk av rørledninger til havs.

AURLab, eller Applied Underwater Robotics Lab, holder til i ganske nedslitte lokaler i Trolla utenfor Trondheim. Til tross for dette er de verdensledende på robotteknologi, bekrefter professor ved Marinteknisk senter ved NTNU, Martin Ludvigsen.

– Vi jobber med autonomi, selvstyrende intelligente undervannsfarkoster som kan bidra til å gjøre det mer effektivt og føre til at vi har mer forståelse for hva som foregår i havområdet og få raskere responstid. Skulle noe skje, kan vi sende ut en autonom farkost raskere enn med et skip.

Avansert slangerobot



Det er slangeroboten som er den mest avanserte. Den kan bøye seg, se inn i konstruksjoner, inspisere og holde seg fast. Den har også både still- og videokamera. I tillegg er den utstyrt med sonarer.



– Norge har 8–9000 kilometer rørledninger som man skal forsvare og overvåke. Det er vanskelig, sier Ludvigsen.

Kritisk infrastruktur

Sabotasjen på North Stream-rørledningen i Østersjøen i september 2022 viser hvor sårbart dette er. Det bekrefter også forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.



– Det at vi har teknologi som effektivt kan overvåke den kritiske infrastrukturen vi har på havbunnen og i havområdene våre er utrolig viktig. Vi har sett et veldig godt eksempel på hvor viktig dette er nå. Det å ha et godt system for overvåking av havbunnen vår og rørsystemene i Nordsjøen og annen infrastruktur er noe denne teknologien kan hjelpe oss med, og det blir bare viktigere og viktigere fremover.

Nasa vil samarbeide

Teknologien er så avansert at blant annet Nasa har kontaktet NTNU i Trondheim for å samarbeide.



Nasa ønsker å samarbeide om teknologi som kan brukes til å utforske verdensrommet og andre planeter, som for eksempel Mars.

Undervannsteknologien det forskes på i Trondheim er også overførbar til den teknologiske utviklingen i verdensrommet, sier Ludvigsen.

– I verdensrommet har man de samme utfordringene som i vann. Det går på energi, navigasjon og kommunikasjon. Alle de tre tingene er vanskelig under vann, fordi radiostråler vil dempes, og vannet er tungt. Det gjør det vanskelig å bevege seg.

– Hvis man skal sende noen til Mars, er det de samme utfordringene. Da kreves det autonome, selvkjørende løsninger som det er mange paralleller til. Utvikler du autonomi som fungerer, så kan vi bruke en del av det under vann og motsatt.

Langt bedre responstid

Nyvinningen vil få ned responstiden betraktelig, sier NTNU-professor Ludvigsen. Dette kan både forhindre og avdekke hva som har skjedd på havbunnen.

– Vi kan ikke være overalt til enhver tid. Vi kan også forbedre informasjonstiden betraktelig. Med ny teknologi kan vi ha en forståelse av hvem og hvor skip og aktører er. Vi kan også nå frem mye raskere hvis vi satser på ubemannede farkoster.