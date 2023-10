Norsk reisefølge landet trygt i Oslo: – Et virvar av følelser

Krigen herjer fortsatt i Israel etter fire dager.

Midt oppi all konflikten har det befunnet seg en stor gruppe nordmenn.

Sent tirsdag kveld landet 190 passasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen.

Flere av deres venner og familie var til stede på flyplassen da de endelig kom fram.

Det var flere som var tydelig berørt og lettet for å få sine nærmeste trygt hjem igjen.

– Privilegert

Bjarte Ystebø fra Bergen var en av de som satt fast i Israel.

Sammen med konen har Ystebø fungert som reiseleder for et titalls kristne mennesker som er på tur for å markere den årlige løvhyttefesten.

Han forteller til TV 2 at da flyet landet på norsk jord brøt det ut spontan applaus blant passasjerene.

REISELEDER: Bjarte Ystebø har fungert som reiseleder sammen med konen sin. Foto: Per Haugen / TV 2

– Vi hadde allerede vært veldig lykkelig og takknemlig på hele overfarten. For vi er veldig privilegerte som har kommet oss hjem.

– Så det var et stort øyeblikk for oss, sier han.

Han beskriver det siste døgnet som dramatisk, men at de har vært flinke til å ta vare på hverandre. Han roser gruppen han har reist med.

– Vi har opplevd noe sammen som har sveiset oss veldig sammen. Selv om vi bare har kjent hverandre i noen dager, sier han.

Havnet tett på krigen

Grethe og Johnny Karlsen blir møtt av datteren sin. De forteller at de er ekstremt lettet.



– Det er så masse følelser. Det er et virvar av følelser, sier Grethe.

De forsto tidlig at det ikke kom til å bli en risikofri tur hjem. Allerede på vei til flyplassen i den israelske byen Eilat kom de tett opp til kampene.

RØRT: Det ble tårevått da familien Karlsen endelig ble gjennforent. Foto: Per Haugen / TV 2

– Det var raketter foran og bak bussen som tok oss til flyplassen. Så det var ganske tett på.

– Vi var jo oppe i det verste strøket da det brøt ut. Da var vi med en felles gruppe i Sderot. Og etter vi dro derfra fikk vi vite at borgermesteren i byen var blitt drept og at det var døde barn i gatene, sier Johnny.

Ifølge han skjedde dette kun timer etter at de var dratt fra stedet.

Grethe tror ikke det helt har gått opp for de hva de har vært med på, men forteller at de begge våkner av maretitt fra hendelsene.

Selv om de har vært gjennom en skummel opplevelse, forteller de at de har blitt godt ivaretatt av israelsk personell.

– Umulig å komme seg hjem

Bernt Torgersen forteller at han ar utrolig lettet for å kunne sette beina på norsk jord igjen.

– Vi tenkte det var nesten umulig å komme seg hjem nå, sier han.

Han forteller at flyturen hjem føltes veldig trygt, men at situasjonen de sto i da de var i Israel føltes veldig utrygg.

VELKOMST: Familien til Bernt stod klar på Gardermoen. Foto: Per Haugen / TV 2

Familien hans har møtt han på flyplassen med norsk flagg.

– Det er rørende. Og det er fordi vi har vært redd og usikre på når og hvordan vi skulle komme oss ut. Så det er en helt utrolig opplevelse å være hjemme nå.

– Vi har mange sterke opplevelser som vi ikke er vant til, sier han.

Han trekker fram at de dagen i forveien opplevde at det brøt ut full panikk på flyplassen, før det ble annonsert over høyttaleranlegget at faren var over.

LETTET: Bernt Torgersen forteller at det var rørende å komme hjem. Foto: Per Haugen / TV 2

Da flyet endelig landet på norsk jord var det mange av de reisende som brøt ut i full jubel.

– Det er jo litt som de gamle syden-reisende, men nå var det bare sann dypfølt glede av å nå målet vårt. Og det var å komme oss trygt hjem igjen til familie og venner, sier han.

– Noen knakk sammen

Også Haakon Auke er del av reisefølget.

– Enormt lettet og glade, skriver han i en SMS.

Auke er tydelig lettet og beveget når han møter TV 2 i ankomsthallen.

– Vi var bare så glade for å komme oss på et fly som endelig gikk. Jeg var ikke trygg på at flyet gikk før det var i lufta, sier han.

GLAD: Haakon Auke forteller at han ikke trodde på at de kom seg hjem før flyet var i luften. Foto: Per Haugen / TV 2

Han sier det var stor jubel og applaus da flyet landet.

– Noen knakk sammen her ute når de kom på norsk jord.

Det har vært en påkjenning, sier Auke.

– Hvor tett på angrepene vil du si dere har vært?

– Jeg har kjent bombetrykket på kroppen, og vi så rakettstriper over hotellet.