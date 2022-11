Norsk raring får meksikanerne i julestemning

Slik lager du bacalao a la vizcaína

300 gram klippfisk

150 gram hakket løk

150 gram rød paprika, hakket

150 gram grønn paprika, hakket

15 gram finhakket hvitløk

500 gram hakkede tomater (uten skinn)

150 gram grønne oliven (stenfrie)

20 gram kapers

80 gram chili (hele)

Olivenolje til steking

Salt og pepper, etter smak

Slik vanner du ut klippfisk: Skjær fisken i stykker på ca. fem centimeter. Dersom man ønsker å fjerne skinn og bein kan dette gjøres før utvanning. Skyll klippfisken i kaldt vann slik at løst salt på overflaten fjernes. Legg klippfisk-stykkene i en passe stor bolle, balje eller kjele med vann. Vannet skal være under fire grader Celsius. Bruk to deler vann for hvert klippfiskstykke. Fiskestykkene blir nå like tykke som de var før de ble tørket. Det beste resultatet får du når vannet dekker all fisken. Sett bollen i et kjøleskap eller et kjølig rom. Bytt vann en til to ganger daglig. Ta gjerne ut et stykke for å sjekke saltnivået fra fiskens tykkeste del.

Hvor lenge man skal vanne ut klippfisken kommer an på tykkelsen på fiskestykkene. De tynneste stykkene trenger kortest utvanningstid. Et godt tips kan være å vanne ut klippfisken ett døgn per centimeter tykkelse på fisken. Etter at klippfisken er ferdig utvannet har den økt ca. 35 prosent i vekt. (Den ferdig utvannede klippfisken kan også fryses ned så er den klar til en senere anledning.)

Slik gjør du: Stek løk i olivenolje, tilsett etter hvert hvitløken og den grønne og røde paprikaen. La det surre til alt blir mykt. Tilsett hakkede tomater og la det koke seg litt inn før du tilsetter klippfiskbitene. Denne blandingen bør godgjøre seg i kjelen i 6-8 minutter før du tilsetter oliven, kapers og chili. Husk å smake til med salt og pepper, og dryss eventuelt en god neve hakket persille over, dersom du liker det.

Kilde: Norges sjømatråd.