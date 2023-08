Norsk politi med bønn til Sør-Korea etter TV 2-funn

Kan svaret på hva som skjedde med 20 år gamle Trude Espås ligge i et gammelt fotoalbum i Seoul?

To ganger har TV 2 reist til den sørkoreanske hovedstaden for å komme nærmere et svar på drapsgåten.



Det vi fant, gjør norsk politi så optimistiske at de nå har valgt å se bort ifra tradisjonelle diplomatiske spilleregler.

I forrige uke sendte politiadvokat Yngve Skovly fra seg en ny rettsanmodning til politiet i Seoul.

ÅSTEDET: Politiadvokat Yngve Skovly der Trude Espås (20) ble funnet drept. Skovly har ledet etterforskningen siden dag én. Foto: Arne Rovick /TV 2

Anmodningen blir sendt selv om politiet allerede i 1998 fikk beskjed om at sørkoreanske myndigheter ikke ville hjelpe norsk politi med etterforskningen.

Derfor må det godkjennes av både en statsadvokat, Riksadvokaten og Utenriksdepartementet før den kan sendes til Seoul.

TV 2 får bekreftet at anmodningen ble sendt på onsdag i forrige uke, og at den nå ligger hos statsadvokatene i Møre og Romsdal.

27 år gammel gåte



Klokken var 17.10 da fergen BF «Rinna» la fra kai i Geiranger den 8. august 1996. På fergens soldekk sto det 27 sørkoreanske turister.



Få minutter senere seilte de forbi det som skulle vise seg å bli et av norgeshistoriens mest mystiske åsteder.

Steinen der Trude Espås sist ble sett, ligger langs fjorden, omtrent 500 meter fra Geiranger sentrum.

FERGEN: På dette bildet, tatt 8. august 1996, står det koreanske reisefølget på soldekket til BF Rinna. Foto: Politiet

Da Trude ble funnet drept elleve dager senere, hadde de 27 koreanerne og de om lag 5000 andre turistene som var i Geiranger på drapsdagen, forlatt bygda for lengst.

Politiet sto på bar bakke og ønsket å komme i kontakt med alle som hadde vært i Geiranger 8. august 1996.

Kontakten med utenlandske politimyndigheter ble derfor svært viktig i etterforskningen. Aller viktigst var det å få tak i bilder og videoer fra stedet.



Enormt puslespill

Gjennom årenes løp har politiet nådd ut til over 2000 mennesker. De har mottatt 15.000 bilder og 300 videoer fra over 500 mennesker.

Men turfølget fra Sør-Korea har de aldri fått kontakt med.

Politiet ble først oppmerksomme på sørkoreanerne da de avhørte bussjåføren deres, Jan Leira (79), ni måneder etter drapet.

«Koreanerne gikk rett opp på soldekket. De oppholdt seg der det meste av turen. Vitnet forklarte at de fotograferer stort sett hele tiden», står det i avhørsrapporten fra 17. april 1997.

SEOUL: Politiet i Møre og Romsdal har et stort håp om at viktig informasjon i etterforskningen kan finnes gjemt her. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kripos forsøkte få uker etter avhøret å få sørkoreansk politi til å kontakte hele reisefølget og spørre etter bilder og eventuelle observasjoner de hadde gjort.



Det kunne ikke sørkoreansk politi hjelpe til med, uten at norsk politi fikk noen begrunnelse for det.

– Da vi til slutt fikk beskjed om at de ikke kunne gjøre noe mer, hadde vi brukt opp våre diplomatiske kanaler. Vi har ikke myndighet til å etterforske på egen hånd i Sør-Korea, har politiadvokat Skovly tidligere sagt til TV 2.

Tannleger på europaferie

Men TV 2 er ikke bundet av diplomatiets spilleregler.

To ganger har TV 2 vært i Seoul for å forsøke å komme til bunns i hva som kan skjule seg i koreanernes gamle fotoalbumer.



På den første turen til millionbyen kom vi i kontakt med Kim Gui Wook (61). Han var 34 år gammel og fungerte som turoperatør for de 26 øvrige turistene som reiste til Europa sommeren 1996.



TUROPERATØREN: Kim Gui Wook var turguide for de 13 tannlegene og konene deres. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Han kunne fortelle oss at det var 13 mannlige tannleger og konene deres som var på europaferie i 1996. Med unntak av to, er alle ennå i live.

Fortsatt møtes de gamle studievennene jevnlig. En av dem, som Kim Gui Wook fortsatt hadde lagret nummeret til, foreslo derfor at TV 2 skulle få være med på det neste møtet, en snau måned senere.

Før den andre turen gikk vi til innkjøp av en fotoskanner og var svært spente på hva tannlegene kom til å ta med av gamle bilder.



Skuffelsen var derfor stor da vi etter 20 timers reise sto i taxikøen på Incheon flyplass og så at denne meldingen tikket inn fra tolken vår Sookyoung:

«Hi. Bad news. (...) they don't want to do any interview nor filming or anything at all. I don't know what to do now because it is all out of sudden.»

SKANNER: TV 2s tolk Sookyoung Lee har fått skanneren vi hadde med til Seoul og vil skanne eventuelle bilder tannlegene finner. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Selv om vi ikke fikk komme på tannlegenes møte, så fikk vi møtt en av dem. Han fortalte at han dessverre ikke hadde noen bilder.

De øvrige tannlegene har vi ikke kontroll på, og TV 2 er ikke kjent med om de vet at de potensielt kan sitte på svært interessante bilder for etterforskningen av drapet på Trude Espås.

Det er derfor politiet i Ålesund har bestemt seg for å gjøre et siste forsøk mot sine kollegaer i Seoul.

Anmodningen ligger nå hos statsadvokatene i Møre og Romsdal. Dersom den blir godkjent der, vil den bli sendt videre til Riksadvokaten og deretter Utenriksdepartementet, før den til slutt havner hos Interpol i Sør-Korea.

Det er uvisst hvor lang tid dette vil ta.