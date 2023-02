Norsk mat kåret til verdens verste

Nettstedet «Taste Atlas» har bedt sine lesere rangere 16 000 matretter fra 95 land. – Det kan gå ut over potensialet for eksporten av norsk mat.

Nordmenn er kanskje født med ski på beina, men det finnes ingen land som scorer dårligere enn oss når det kommer til tradisjonsmat.

Det mener i hvert fall leserne til nettstedet Taste Atlas. Nettstedet hevder selv at det er et oppslagsverk for matoppskrifter fra hele verden.

Det oppgis ikke hvor mange som har stemt.

Norge kommer på 95. plass på listen deres over verdens beste kjøkken. Det er altså sisteplass.

Øverst på listen finner man Italia, etterfulgt av Hellas og Spania.

BON APPETITT: Hva hadde du valgt?

– Ikke helt enig i premissene

Det er tradisjonsmat som har blitt vurdert. Landbruks- og matminister Sandra Borch er dermed ikke enig i at «norsk mat er verdens verste».

– Det handler om hvilke retter som blir brukt i denne undersøkelsen. Vi har jo kokker som hevder seg i internasjonale konkurranser og vi skal ha oste-VM, Så jeg er ikke helt enig i premissene for denne kåringen, sier hun.

Ifølge undersøkelsen er det liten tilgang på et større utvalg råvarer i Norge. Matministeren tror norske tradisjonsretter har potensiale.

– Jeg tror vi har godt av å prøve å «spice opp» våre tradisjonsretter.

Norsk mat er verst i verden. Dette sier matministeren:

Jimmy Øyen, kjøkkensjef og medeier i Restaurant Rest, er enig med Borch.

– Hvis du holder en lasagne mot en sursild, så vil jo lasagnen vinne når det kommer til hva som er komfortabelt for deg, sier han.

Likevel er mesterkokken fornøyd med de norske råvarene.

– Vi har noen av verdens beste råvarer. Vi har fantastisk fisk og et stort utvalg av rotgrønnsaker. Men det er tradisjonsmaten vi har blitt bedømt på nå.

– Skadelig

Nettstedet Forbes har også plukket opp denne nyheten.

Arne Sørvik, daglig leder i Stiftelsen Norsk Gastronomi, frykter at denne undersøkelsen kan skade Norge som matdestinasjon.

– Dette er ikke bra for omdømmet for norsk mat, mener han.

– Den norske matkulturen er kjent for å være en ganske råvarebasert gastronomi. Og i konkurranse med for eksempel Italia, kan det hende at den ikke ser like fargerik og flott ut.

VINNER: Norske Filip August Bendi (til høyre) og hans team vant kokkekonkurransen Bocuse d'or i januar. Foto: Laurent Cipriani

Han mener også at det har foregått en revolusjon på i det norske kjøkkenet.

– Omverden har ikke fått det med seg. Det kan gå ut over potensialet for eksporten av norske produkter.