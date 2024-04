Norsk kvinne i 20-årene funnet død i Sverige

To personer ble funnet døde i en bolig i Gävle. Saken etterforskes som drap, skriver Stavanger Aftenblad.

Politiet bekrefter at en kvinne fra Rogaland ble funnet død i Gävle i Sverige i slutten av mars.

Dødsfallet etterforskes som drap, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi kan bekrefte at en kvinne i 20-årene fra Rogaland er funnet død under noe uklare omstendigheter i Sverige, opplyser politistasjonssjef Arild Kleven ved Søre Ryfylke politistasjon til Aftenbladet.

Mistenkelige dødsfall

Pårørende er varslet, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Kvinnen var fra Hjelmeland, skriver lokalavisen Strandbuen.

Kvinnen ble funnet død sammen med en mann i en bolig 27. mars. Begge var døde.

– Det eneste vi har sagt fra svensk politi, er at den avdøde kvinnen er norsk statsborger og at hendelsen etterforskes som drap, sier pressetalsperson Pelle Vamstad hos svensk politi til TV 2.

Han bekrefter at begge dødsfallene etterforskes som drap.

– Ikke svenske statsborgere

Vamstad vil av hensyn til etterforskningen foreløpig ikke opplyse om nasjonaliteten til den andre avdøde eller om de to bodde på adressen der de ble funnet.

– De er ikke svenske statsborgere. Så vi forsøker å finne ut hva som har skjedd, sier enhetssjef Peter Rooth i politiet til Gefle Dagblad.

Han legger til at de ikke søker aktivt etter en ukjent gjerningsperson.

– Det kan være snakk om at det er to mord, eller at det er ett mord, det vet vi ikke. Det må vi etterforske videre, sier Rooth til avisen.