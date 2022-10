Norsk Kristin (36) gir ikke opp verdensrekordforsøket

VERDENSREKORD: Fjellklatrer Kristin Harila har under tre uker på å nå verdensrekord. Her står hun med to sherpaer som har hjulpet henne med prosjektet så langt. Foto: Privat

– Det kommer til å bli krevende, men dette er min sjanse. Å sette rekord skal jo ikke være lett, sier hun.

Målet er å bestige 14 av verdens høyeste fjelltopper på kortest mulig tid. Et livsfarlig prosjekt. Alle fjelltoppene er over 8000 meter over havet, og målet er å bestige alle fjorten på under seks måneder.

EVEREST PÅ 12 TIMER: Kristin Harila (36) fra Vadsø på toppen av Lhotse, etter hun klatrer mellom Everest og Lhotse på 12 timer i 23. mai 2021. Hun er den andre nordmannen som har klart bragden. Foto: Kami Rita. infietiv /NTB

Harila er nemlig nær å slå rekorden til Nimsdai Purja, som i 2019 brukte 189 dager på å bestige alle verdens fjell over 8.000 meter.

To topper blir særlig utfordrende

Hun har siden 28. april besteget 12 av verdens 14 høyeste fjell. De to siste fjellene ser derimot ut til å bli utfordrende av byråkratiske grunner.

Grunnet strenge koronarestriksjoner, har kinesiske myndigheter foreløpig ikke gitt Harila visum og klatretillatelse til å klatre de to siste fjellene på listen fra Tibet, nemlig fjellet Cho Oyu, som ligger 8.201 meter over havet og Shishapangma.

Under tre uker

For å fortsatt ha muligheten til rekord må hun klatre Cho Oyu fra Nepal-siden. Etter planen når hun toppen 18. oktober.

Selv om hun skulle klare å bestige Cho Oyu, må Shishapangma som ligger 8.013 meter over havet, klatres fra Tibet. For å sette rekord må hun nå toppen av fjellet før 2. november.