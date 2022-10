Norsk hverdagspålegg er japansk delikatesse og lykkebringer

Du kjenner den kanskje som et sunt og litt sølete hverdagspålegg på boks. Men i Japan har fersk, norsk makrell nå fått navnet «Saba Nouveau» – og kundene betaler godt for å få makrellen fersk.

Navnet er inspirert av den franske rødvinen «Beaujoulais Nouveau», som folk står i lange køer og betaler høye summer for å sikre seg en flaske av.

Tredobler importen

I midten av september ankom sesongens første forsendelse av makrellens svar på den franske vinen til Tokyo lufthavn. Journalister og andre sultne japanere sto i lange køer for å sikre seg den første smakebiten, ifølge Norges sjømatråd.

Japansk presse viste stor interesse for sesongens aller første ferske makrell fra Norge. Foto: Norges sjømatråd

For det å spise sesongens første og ferske, enten det er vin, frukt eller fisk, skal visstnok bringe helse og lykke – og så smaker det ekstra godt, mener japanerne.

Det var de færreste forunt å få seg en smakebit i 2021. Dette var nemlig det første året med fersk makrelleksport til Japan fra Norge, og mengden var derfor beskjeden.

Men fisken ble fort revet bort fra kjølediskene – og nå satser importøren Jalux på å tredoble importmengden fra i fjor.

Nordmenn spiser lite makrell

Summen av indirekte og direkte makrelleksport til Japan estimeres til om lag 146 000 tonn, eller rundt halvparten av den norske makrellkvoten.

Det betyr at annenhver makrell som fiskes i Norge havner på japanske spisebord, ifølge Sjømatrådet, som forteller at nordmenn spiser lite av vår egen makrell. Det meste vi spiser inntas som makrell i tomat.

Japanerne, derimot, elsker makrell. De vet at makrellen er rik på sunne fettsyrer og bra for helsa, og at fettet trekker til seg gode smaker.

– (...) Du finner den som makrellchips eller i hermetikkbokser, i ramen og nudelretter, som lettsaltede fileter i butikkene, klare til grilling. Og du finner den på hippe spisesteder som serverer «saba sando», eller makrellsandwich, skriver Sjømatrådet.

Slik kan makrellen også tilberedes: som sushi, i sandwich eller på grillen. Foto: Norges sjømatråd

Makrellfestival

Det var nettopp sansen for makrell, samt lysten på det første og det ferske, som sådde frøet til ideen om «Saba Nouveau» – og selvfølgelig tanken på å tjene noen ekstra slanter.

I år fikk den ferske makrellen sågar sin egen festival i Tokyo. Her ble det servert makrell i varianter som er vanskelig å forestille seg for en nordmann som kun har spist makrell i tomat.

Her var makrellpasta, makrellsushi, makrellsalat, grillet makrell og duftende makrellgryter med asiatisk krydder.

– Responsen var kjempegod, og mange trakk frem superlativer om fiskens ferskhet, saftighet og høye kvalitet, sier sjømatutsending Johan Kvalheim i Japan, som samarbeider med Jalux om markedsføringen av den ferske makrellen.

Fra Møre til Tokyo

Få dager før festivalen svømte makrellen rundt utenfor Mørekysten.

Så ble den fisket opp fra havet og tatt med til Brødrene Sperres fiskemottak Vikomar i Bud, før den ble fortært i Tokyo.

I fjor sørget Jalux og Brødrene Sperre for 18 tonn fersk makrell til Japan – og i år tredobler de altså mengden.

Jin Masuda i Jalux er en makrellkjenner og makrellelsker av de sjeldne, ifølge Sjømatrådet. Det var han som tok patent på navnet «Saba Nouveau».

Vil eksportere mer

2021 ble for øvrig tidenes beste år for norsk sjømateksport, med 18 prosent økning i makrelleksporten.

Nå håper Norges sjømatråd at den ferske makrellen kan bidra til å øke markedsandelen til norsk makrell i Japan generelt.

– Dette kan bidra til at enda flere åpner øynene for makrell fra Norge, enten den er fersk eller fryst, avslutter John Kvalheim i Norges sjømatråd.