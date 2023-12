«Hei, mitt navn er (...) og jeg representerer Avantgarde Search AS. Ønsker du å se listen over ledige stillinger og lønnspakker? Kan jeg dele dem med deg?»

Meldingen er sendt fra et amerikansk nummer på WhatsApp, og er en del av en «ny» type svindel.

For, selv om navnene – både den ansatte og selskapet – faktisk driver med rekruttering i Norge, er det neppe jobbmuligheter å hente.

Kontaktet av flere

– Meg bekjent så er det ingen rekrutteringsselskap i den Vestlige verden som bruker WhatsApp for å komme i kontakt med potensielle kandidater. Så bare det i seg selv vil være et faresignal, sier Erik Falk Hansen.



Han er i virkeligheten gründer i nettopp Avantgarde Search AS. De holder til i Oslo, og driver med rekruttering av ledere og spesialister inn mot teknologisektoren. Men det er er ikke de som nå tilbyr jobbhjelp på WhatsApp.

EKSISTERER: Avantgarde Search AS eksisterer faktisk i virkeligheten. Det gjør også gründer Erik Falk Hansen. Foto: Avantgarde Search AS

– Man bør i tillegg være ekstra oppmerksom når personen utgir seg for å være norsk, men sender fra et utenlandsk nummer, fortsetter Falk Hansen.

TV 2 er kjent med at flere personer har mottatt en rekke slike henvendelser, fra ulike «selskaper». Enten på WhatsApp, eller på SMS, hvor avsender ber om få kontakt på den krypterte Meta-appen.

Når TV 2 snakker med Falk Hansen i Oslo angående disse henvendelsene, forteller han at han onsdag ble kontaktet av to tilfeldige personer som hadde mottatt en likelydende melding fra «dem».

Anmelder

Det er ikke slik norske rekrutteringsselskaper jobber, forteller rekrutteringslederen.

– Dersom en rekrutterer i Norge gjør en henvendelse til potensielle kandidater skriftlig så er det enten via Linkedin, epost eller SMS. Da vil det alltid være fra et norsk nummer, som man kan søke opp, sier Falk Hansen.

Han forteller at han ikke er kjent med at dette har skjedd med dem tidligere, men at han har hørt om at andre selskaper har advart om dette i sosiale medier som Linkedin.



Navnet som brukes i den aktuelle svindelen tilhører en ansatt i et annet rekrutteringsselskap i Norge. Falk Hansen forteller at han har vært i dialog med vedkommende.

– Vi skal prøve å finne ut mer om dette, sier han.

Sammen med styreleder i Avantgarde Search AS har Falk Hansen besluttet å anmelde saken til politiet, i et forsøk på å stanse denne typen svindel.

Slik lurer de deg

Svindlerne gir altså mottakeren tilbud om få se en liste over ledige stillinger. Målet er til sjuende å sist å få deg til å betale. Det forteller Chris Dale i River Security.

– De skal for eksempel ha betaling, gjerne et lite beløp på mellom 200 til 1500 kroner for å få deg plassert på en liste av jobbsøkere. Penger du skal få tilbake på et seinere tidspunkt, sier Dale.

Slik lurer de til seg masse småbeløp, som i det store bildet kan utgjøre store gevinster. Det er profesjonelle aktører, som gjerne misbruker eksisterende selskaper, oppretter egne domener, og går langt i å framstå troverdige.

– For mottakeren er det kanskje vanskelig å innse at det er svindel, før de ber om penger. Da bør det gå opp et stort rødt flagg hos mottaker, men da er man kanskje allerede veldig investert i disse jobbmulighetene.

– Den eneste grunnen til at slike svindelforsøk eksisterer, er at folk går fem på, fortsetter Dale.

ADVARER: Datasikkerhetsekspert Chris Dale i River Security ber mottaker være oppmerksomme på særlig to ting. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

«Ny» metode

Datasikkerhetseksperten har hørt om lignende svindelforsøk fra utlandet tidligere, men er ikke kjent med at det nå utbrer seg i Norge.

– Det å se at dette kommer til Norge, er interessant.

Svindelmetodenes natur varierer gjerne fra land til land. Noe som er utbredt i Norge, kan være ukjent andre steder. Noen ting skjer flere steder. Internett har gjort deg til en potensiell målskive, uansett hvor du bor.

– Må ikke bite på

Et annet lignende svindelforsøk TV 2 har sett et eksempel på, er en forespørsel om mottaker er interessert i en deltidsjobb:

«Vår oppdrag er enkelt: vi anmelder bare favoritthotellene dine. Det er ingen tidsbegrensning og du kan gjennomføre vurderingene hjemme. Daglønn varierer fra 3000 til 10.000 kroner, alt utbetalt samme dag.»

FRISTENDE: ye former for svindel dukker opp. Her forsøker svindlerne å lure deg gjennom spennende jobbtilbud. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Nye KI-verktøy gjør det enklere for svindlerne å unngå de tidligere varsellampene som dårlig språk. Sikkerhetseksperten har likevel to klare råd til hva du skal se etter, dersom du mistenker svindel: Om du blir sendt videre til en annen plattform, eller om tilbudet er så godt at det vanskelig kan være sant.

– En daglønn på mellom 3000 og 10.000 kroner. Høres det normalt ut? Man må ikke bite på. Da må man ringe noen, og undersøke videre.

Svindlerne bytter beite

At svindelen foregår på WhatsApp, er kanskje ikke tilfeldig. Den velkjente meldingsappen, som nå eies av Facebook-eier Meta, er kryptert, og kan enkelt samhandle med andre programmer. Det legger til rette for masseutsendelser av svindelforsøk.

Det er i tillegg vanskelig for nasjonale myndigheter å stanse disse meldingene.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sperrer hvert år 100 millioner taleanrop. Det forteller seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd.



Han er ikke kjent med akkurat denne formen for svindel, men er kjent med virkemidlene og metodene.

– Det vi ser er at svindlerne bytter beite. Etter hvert blir det vanskeligere og vanskeligere å drive med dette gjennom tradisjonelle kanaler. Dermed går de over til steder som Messenger, WhatsApp og Snapchat.

ADVARER: Seniorrådgiver Johannes Myhre Vallesverd i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Foto: Nkom

– Mer treffsikker

Seniorrådgiveren omtaler slike svindler som et samfunnsproblem som reduserer tilliten vi har til elektronisk kommunikasjon.

– Det er ikke lett. Mange aktører er ute for å utfordre denne tilliten med tekniske løsninger og KI-løsninger, som bidra til å gjøre svindelen mer realistisk. Den sosiale manipulasjonen blir dermed mer treffsikker.

Nkom jobber tett med blant annet Økokrim, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Næringslivets sikkerhetsråd for å finne løsninger.

– Svindlerne blir stadig mer kreative i anslag og modus. Det er klart at dersom man er i en situasjon hvor slike jobbtilbud er interessert i det, kan man bli viklet inn i dette.