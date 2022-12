Norsk artist tiltalt for narkotikasalg

TRANSAKSJON: Bildet er hentet fra en video som inngår i politiets etterforskning. Videoen viser at artisten mottar pengesedler samtidig som han gir fra seg en brun papirpose.

På sommeren i fjor skulle artisten etter planen opptre på en stor norsk festival.

Få dager i forveien måtte arrangørene kaste seg rundt og finne en erstatter. Artisten deres var nemlig pågrepet og varetektsfengslet i en svært omfattende narkotikasak.

Nå, halvannet år senere, er det tatt ut tiltale i saken.

Fant bilder og videoer

Sammen med tre andre personer mener påtalemyndigheten at artisten har solgt narkotika for minst 240.000 kroner mellom april og august i fjor.

Politiet fant kontantene under en ransaking, får TV 2 opplyst.

Samtidig har politiet funnet 185 gram MDMA, 109 gram kokain og 410 gram cannabis, som artisten og de tre andre er tiltalt for å ha oppbevart i en leilighet sentralt i Oslo.

I forbindelse med etterforskningen har politiet beslaglagt artistens telefon og funnet bilder og videoer som, etter det TV 2 forstår, vil bli ført som bevis under rettssaken.

OSLO: De fire personene er tiltalt for narkotikakriminalitet i tilknytning til flere adresser sentralt i hovedstaden. Foto: Erik Edland / TV 2

Ifølge tiltalen er det også avdekket annonsering på sosiale medier og kontakt med mulige kjøpere, som påtalemyndigheten mener beviser at de har forsøkt å selge mer narkotika.

Artistens forsvarer, advokat Sugin Varatharajan, ønsker ikke å svare på noen spørsmål om saken på nåværende tidspunkt. TV 2 er derfor ikke kjent med hvordan artisten stiller seg til tiltalen.

Artisten er også alene tiltalt for å ha oppbevart 28 gram cannabis og 0,8 gram kokain på en adresse få dager før han ble pågrepet.

Gutt ville ikke snakke

Da TV 2 omtalte saken i januar i år, hadde politiet utvidet siktelsen til også å gjelde menneskehandel.



Årsaken var at politiet mente det var sannsynlig at han fikk en gutt i 13-årsalderen til å selge narkotika for seg.



MØTER HER: Oslo tingrett vil innen kort tid beramme en rettssak. Påtalemyndigheten har foreslått å bruke fire dager på hovedforhandlingen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Bakgrunnen for siktelsen var blant annet en video som viser den unge gutten utenfor en oppgang i Oslo, der han står med en tykk seddelbunke. Etter hvert kommer artisten til stedet, og de to slår følge ned en trapp.

Slik TV 2 forstår det, har ikke politiet funnet noe av interesse på den unge guttens telefon, og gutten har ikke ønsket å forklare seg for politiet.

Politiadvokat Cathrine Sannes ønsker ikke å svare på hvilke vurderinger som ligger til grunn for at menneskehandel ikke er en del av tiltalen.



Snakket i podkast

Artisten satt to måneder i varetekt før han ble løslatt. Siden har han lagt ut flere bilder på Snapchat som indikerer at han selger narkotika.

TILBAKE PÅ MARKEDET: Kort tid etter at han ble løslatt fra varetekt, la den nå tiltalte artisten ut denne meldingen på Snapchat. TV 2 er kjent med at politiet over tid har fulgt med på aktiviteten hans på sosiale medier, der de mener han selger narkotika. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han har også lagt ut en animert video som viser at han sitter oppå en bil og kjører fra politiet.

I en av fengslingskjennelsene fra Oslo tingrett fremgår det at artisten hadde det vanskelig i varetekt, og at han mente fengselsoppholdet gikk utover karrieren som musiker.

Artisten har også, i vage formuleringer, snakket om den pågående straffesaken i en podkast han var med i. Der gir han uttrykk for at saken ikke er så ille som den ble fremstilt i mediene.

Mens han satt varetektsfengslet, ønsket ikke artisten å forklare seg i saken. TV 2 er ikke kjent med om han har gått i avhør etter at han ble løslatt.

En av artistens medtiltalte, en kvinne i 20-årene, har erkjent delvis straffskyld, opplyser hennes forsvarer Mohamed Hamzaoui til TV 2.

Advokat Sidra Bhatti forsvarer den andre mannen som er tiltalt i saken. Hun ønsker ikke å kommentere tiltalen. Det har ikke lyktes TV 2 å få en kommentar fra forsvareren til den fjerde tiltalte i saken.