Norsk artist dømt til over to år i fengsel

DØMT: Overvåkningsbilder fra denne vinkelen, som viser utsiden av leiligheten der mannen bodde i en periode, ble sentrale under rettssaken. Foto: Privat

Oslo tingrett har sett fullstendig vekk fra artistens forklaring om at han kun har solgt små doser narkotika til venner for å finansiere eget bruk.

Tvert imot mener dommerne det er bevist at han, fra april 2021 og frem til han ble pågrepet i august samme år, solgte cannabis, kokain og MDMA for minst 240.000 kroner.

Den populære artistens låter handler ofte om nettopp narkotikasalg, penger og manglende tillit til politiet.



«Åpningstider og utkjøring»

Dommerne viser til rettspraksis i sin begrunnelse for fengselsstraffen:

Oppbevaring av 185 gram MDMA gir fengsel i ett år og seks måneder.

Oppbevaring av 100 gram kokain gir omkring ett års fengsel.

Oppbevaring av 410 gram cannabis gir mellom 90 og 120 dagers fengsel.

Samlet sett mener retten at artisten skal dømmes til to års fengsel for oppbevaringen av narkotika.

TYDELIGE: De tre dommerne var enige om at artisten måtte dømmes til to år og to måneder i fengsel. Foto: Frode Sunde / TV 2

Videre peker retten på at artisten hadde en sentral rolle i en profesjonell salgsvirksomhet.

«De drev med annonser på Snapchat med åpningstider og utkjøring», skriver dommerne.

Påtalemyndigheten har ikke klart å fastslå nøyaktig hvor mye narkotika som er solgt. Politiets utregning basert på funnene i saken er likevel at utbyttet mellom april og august var mellom 240.000 og 360.000 kroner.



«Utregningen er nøktern og basert på de gunstigste alternativer når det gjelder priser», mener retten.

Vurderer anke

En venn av artisten er dømt for de samme forholdene. Retten mener at de begge har utnyttet andre personer i salgsvirksomheten sin.

De peker særlig på to kvinner, som er dømt til samfunnsstraff for medvirkning til oppbevaring og salg. Kvinnene har forklart at de følte seg presset til å være med.

I tillegg mener retten det er bevist at artisten og kameraten benyttet seg av unge «løpegutter» som solgte narkotika for dem. En av dem er en 12-åring som politiet stoppet under en spaning, men som ikke ville forklare seg.

Totalt sett er både artisten og kameraten dømt til fengsel i to år og to måneder. Artisten får 74 dagers fradrag for tiden han satt i varetekt.

– Vi registrerer at straffen er markant lavere enn påtalemyndigheten foreslo (to år og ti måneder). Vi er ikke enige i flere av rettens vurderinger og de premissene som er lagt til grunn, sier artistens forsvarer, advokat Sugin Varatharajan, til TV 2.



FORSVARER: Advokat Sugin Varatharajan sier de vil vurdere å anke dommen. Foto: Lauritz Rushfeldt Vatne / TV2

De neste ukene vil artisten og hans advokat avgjøre om dommen skal ankes.

Forsvareren til artistens kamerat har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Penger i matboks

Under en ransaking i leiligheten der mannen oppbevarte narkotika, fant politiet 64.000 kroner i kontanter. Blant annet lå det 27.000 kroner i en matboks.

I tillegg fant politiet en Rolex-klokke verdsatt til 144.000 kroner.

Retten har kommet til at alle verdiene, i tillegg til narkotikaen, kan inndras. Totalt har artisten fått inndratt 285.000 kroner, Rolex-klokken, en iPad og en iPhone.

Under rettssaken førte både påtalemyndigheten og forsvareren bevis knyttet til tiltaltes artistkarriere.

Blant annet vitnet en ansatt i et plateselskap fordi artisten mente kontantene stammet fra hans inntekter fra musikken.

«Gjenåpning av butikken»

Sommeren 2021 skulle artisten etter planen opptre på en stor norsk festival.

Få dager i forveien måtte arrangørene kaste seg rundt og finne en erstatter. Da hadde artisten blitt pågrepet og varetektsfengslet i den omfattende narkotikasaken.

Artisten satt to måneder i varetekt før han ble løslatt. Siden har han lagt ut flere bilder på Snapchat der han blant annet skriver om «gjenåpning av butikken». Politiet mener han har brukt Snapchat til å selge narkotika.



TILBAKE PÅ MARKEDET: Kort tid etter at han ble løslatt fra varetekt, la den nå tiltalte artisten ut denne meldingen på Snapchat. TV 2 er kjent med at politiet over tid har fulgt med på aktiviteten hans på sosiale medier, der de mener han selger narkotika. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Han har også lagt ut en animert video som viser at han sitter oppå en bil og kjører fra politiet.

I en av fengslingskjennelsene fra Oslo tingrett fremgår det at artisten hadde det vanskelig i varetekt, og at han mente fengselsoppholdet gikk utover karrieren som musiker.

Artisten har også, i vage formuleringer, snakket om den pågående straffesaken i en podkast han var med i. Der gir han uttrykk for at saken ikke er så ille som den ble fremstilt i mediene.