– Normalt å snakke om jobben i et ekteskap

NY HABILITETSSAK: Onsdag innrømmet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at hun har vært inhabil i flere saker siden hun ble del av regjeringen i 2021. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

Utenriksminister Anniken Huitfeldt nekter for å ha gitt viktig informasjon, men essensiell informasjon kan likevel komme ut helt uvitende, sier ekspert.

«Jeg kan ikke hente i barnehagen i morgen, for jeg har et viktig møte i Kongsberg».



«Jeg kan ikke dra på hyttetur i helgen. Vi skal på regjeringskonferanse for å behandle oljeskattepakke».

Dette er eksempler på hvor lett det kan være å gi seg fra viktig informasjon uten å vite det selv, sier Morten Kinander, innsidehandel-ekspert ved BI.

Nok en statsråd inhabil

Onsdag innrømmet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) at hun har vært inhabil i flere saker siden hun ble del av regjeringen i 2021.



Siden hun fikk jobben har hennes ektemann, Ola Petter Flem, handlet aksjer i flere selskaper, blant annet Kongsberg Gruppen. Regjeringen Støre har behandlet flere saker som innbefatter våpenprodusenten.

For ordens skyld: Eksemplene til Kinander er ikke noe som har skjedd med Anniken Huitfeldt.

Flem har tjent store summer på kort tid, og handelen har vekket kraftige reaksjoner.

Økokrim uttalte onsdag at det ikke var grunnlag for å vurdere spørsmål knyttet til innsidehandel.

INHABIL: Anniken Huitfeldt innrømmer at hun har vært inhabil i flere saker. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Slik saken er opplyst i media i dag, omhandler informasjonen spørsmål om feil knyttet til utenriksministerens habilitet i saker som det ikke er grunn for Økokrim å kommentere, sa assisterende sjef Inge Svae-Grotli i Økokrim i en pressemelding

– Vanskelig å treffe

Huitfeldt har nektet for at hun har gitt noe informasjon som har hjulpet mannen med å tjene penger.

Kinander mener likevel at informasjon kan bli gitt passivt.

– Det er krevende å skulle hele tida ta stilling til om det er innsidehandel eller ikke, sier eksperten.



INTERVJUES: Anniken Huitfeldt etter pressekonferansen onsdag. Foto: Jan Helge Rambjør / TV 2

– Det er normalt å snakke om jobben i et ekteskap. Det kan dukke opp helt normale forklaringer som kan være innsideinformasjon. Det blir gitt passivt.

Kun spekulasjoner

Innsidehandel skjer dersom man sitter på informasjon om et børsselskap som er presis egnet til å påvirke aksjekursen, og som ikke er kjent for offentligheten, og kjøper aksjer på bakgrunn av den informasjonen.

– Det kan være hun har forholdt seg til taushetsplikten og ikke fortalt noen ting, og da har det ingenting å si om han kjøpte aksjer. Da har han ikke sittet på noe innsideinformasjon , sier innsidehandelsekspert og partner Caterina Håland Gaeta i advokatfirmaet Sands.

Hva som har blitt sagt, eller ikke sagt, mellom Huitfeldt og ektemannen, blir kun spekuleringer, forklarer Gaeta.

EKSPERT: Advokat og innsidehandelsekspert Caterina Håland Gaeta i advokatfirmaet Sands. Foto: Advokatfirmaet Sands

VG skrev onsdag kveld at Huitfeldts ektemann hadde kjøpt aksjer i to selskaper kort tid etter at Huitfeldt hadde møtt disse selskapene.

Det kan være ren tilfeldighet at ektemannen kjøpte aksjer i selskapene, sier Gaeta.

– Atferdsmønster kan brukes som en indikasjon eller motiv i en etterforskning, men i utgangspunktet har det ingen betydning. Det som er avgjørende er om han satt på innsideinformasjon når han handlet aksjer, eller ikke.

Mangler liste

I aksjehandel er det normalt en innsiderliste. Det er en liste hvor man skriver opp hvem som kan få viktig informasjon om for eksempel om et selskap eller handel. Dette gjelder ikke for toppolitikere.

– Når det ikke er slike lister blir det en utfordring. Noe kan være innsideinformasjon, annet er ikke det. Og ta stilling til det hele tiden, er særlig vanskelig, sier Morten Kinander.

Han legger til:

– Å treffe klokkerent på den beslutninga hele tida er vanskelig. Du kan gi informasjon uten å tenke over at det er viktig informasjon.