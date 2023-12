Norgeshemmeligheten få benytter seg av: – Den ekte jula

Duften av julemat, gaver under treet og tid med familien.

Det er slik mange av oss opplever julaften. Men noen rømmer langt hjemmefra når høytiden nærmer seg, og finner julestemningen under åpen himmel.

– Det er en avstand fra den opphaussede og styrete julefeiringa de siste åra. Du får en julefeiring slik den en gang var, som handler om ro og fred, sier Silje Andersen (38) fra Rena.

Natur-julentusiasten får medhold fra 33 år gamle Espen Lyseggen, som bor 161 kilometer lenger inn i landet, i Gausdal.

De to er helt enige om at å flykte fra den tradisjonelle julefeiringen er den rette måten å feire jul. Likevel har de hver sin måte å feire utradisjonelt:

Mens Silje Andersen feirer jul i en koie med kjæresten sin, ringer Lyseggen julen inn på telttur:

– Det er sånn du virkelig kan få julefred, sier han.

Pyntet med hundesokker

Det er flere år siden at Espen Lyseggen først oppdaget idyllen ved å feire på egenhånd. Han spente på seg skiene, tok sekken på ryggen og hadde med seg hundene og en haug med hundesokker på tur.

Lite visste han at nettopp sokkene skulle sikre en ny julefølelse.

TELTKOS: Slik så juletreet til Espen Lyseggen ut da han tok julaften ut. Foto: Espen Lyseggen.

Han forsvant fra bygda og tok julefeiringa sammen med hundene på fjellet. Et lite juletre, klassisk ribbe, et par julegaver og et telt ble rammene for feiringen.

– Jeg er veldig glad i juletradisjoner og jeg feirer jul, bare på en annen måte. Jeg brukte sokkene til hundene for å pynte juletreet jeg hadde med. Jeg slapper av fordi alt er på mine egne premisser og jeg har ingen forstyrrelser, forklarer Lyseggen.

TURKOMPIS: Espen Lyseggen og hundene tar det rolig med utendørs julefeiring. Foto: privat

Populært

Ikke alle er fristet til å hente frem teltet i desembermåned, slik Lyseggen gjør. Men det finnes likevel muligheter. I skogsområder i hele landet er det nemlig satt opp koier til offentlig bruk.

Koiene kan beskrives som veldig enkle hytter, ofte innredet med en ovn og en eller to plankesenger der besøkende kan rulle ut liggeunderlaget sitt.

ENKELT: Ei koie er veldig enkelt satt opp, opprinnelig for tømmerhoggere som jobbet ute i skogen. Foto: Torgeir Knutsen

Sjur Åsgard er oppsynsmann i Femundsmarka. Et sted hvor mange koier ligger. Han sier til TV 2 at koiene er populære steder å feire jul og nyttårsaften.

– Ei enkel koie i villmarka med vedfyring og stearinlys blir som en motsats til forbruksfesten, som mange forbinder jula med. Det er lite lyd- og lysforurensing og en god del mennesker foretrekke rå feire i stillhet og ro, sier Åsgård til TV2.

Hvor mange koier som finnes i Norge, er ikke kjent. Statskog har over 120 åpne koier. I tillegg finnes det mange hemmelige koier, som den motiverte turgåeren kan lete seg frem til.



Fikk nok av julestria

Silje Andersen er en av de som benytter seg av koiene i norske skogsområder. Hun forteller at hun hadde fått nok av den «vanlige» jula, med gjøremålslister og klokkeslett som skal tas hensyn til.

– Julefeiringen handler mye om å kjøpe seg til kos og å rekke alt. Ute på ei koie eller lavvo kommer man nærmere den ekte jula, sier hun.

Hun beskriver det som en ekte følelse av ro når veden er hentet, maten er laget og alt står klart til julefeiring. For selv om de drar ut i naturen når, hopper de ikke over jula:

NATURGLAD: Silje Andersen og kjæresten bruker mye tid ute i friluft. Foto: Privat

– Vi steker pinnekjøtt på bål. Det krever litt mer forberedelser, men det smaker litt bedre når du har jobbet for det. Vi gjør ekstra stas med julekuler på et av trærne vi finner, og legger gavene under der, forteller Andersen.



Naturens egne raketter

Etter forrige julefeiring var det ingen vei tilbake. Og det holder ikke med julaften. For Espen Lyseggen tilbringes hele romjulen i det fri: og slik markeres også starten på det nye året.

– Det er helt ypperlig. Lyset i romjula er så fint at det er verdt å ta turen ut så fort man har fri. Jeg har ikke stort behov for å sitte oppe til rakettene skal suse. Et par stjerneskudd og ro er mye bedre, sier Lyseggen.

– Det er en magisk og unik i følelse. Du gjør noe du virkelig husker i etterkant.

– Dette er kanskje ikke for alle?

– Jo, man må bare prøve. Gjør det du selv syns er behagelig. Det kan for eksempel bare være å gå ut selve julaften, lag et bål og kose deg i teltet. Mange ville nok ha godt av den ekte roen, forteller han.