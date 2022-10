Norges spionfly på spesielt oppdrag: – Vil komme overraskende på

Det er grytidlig lørdag morgen og sola er i ferd med å stå opp over 333-skvadronen på Andøya.

FLY: Overvåkningsflyet Orion har patruljert nord-områdene i over 30 år. Foto: Robin Jensen / TV 2

Mannskapet på et av Forsvarets Orion-overvåkningsfly gjør de siste forberedelser og inspeksjoner før den planlagte turen som går sørover mot Nordsjøen.

Det er ikke vanlig for Forsvarets overvåkningsfly å dra på slike tokt over norske olje- og gassinstallasjoner. Som regel operer flyene nord og øst i landet.

Spesielt oppdrag

Det er også sjeldent at media får være med om bord på et skarpt oppdrag som dette. Derfor er det en del overvåkningsutstyr inne i flyet som vi ikke får lov til å filme eller dele informasjon fra.

Denne lørdagen er det et mannskap på ti som skal være borte i mange timer.

En av veteranene om bord er major Leif Otterholm. Han har jobbet i Forsvaret i over 40 år.

– I dag er vi spesielt ute etter fartøy som ikke er identifisert fra før. Hvis vi finner fartøy som ikke sender ut et AIS-signal som forteller om hvem det er, så må vi prøve å identifisere de manuelt med kamera og etterretning. Vi ser også etter droneaktivitet i de områdene som har vært en del i søkelys i det siste, forteller Otterholm.

VETERAN: Leif Otterholm er en av veteranene om bord. Foto: Robin Jensen / TV 2 Les mer AVANSERT: Orion-flyet er fullastet med teknisk utstyr. Foto: Robin Jensen / TV 2 Les mer VETERAN: Ikke mange i verden bærer dette merket på uniformen. Foto: Robin Jensen / TV 2 Les mer OVERVÅKNING: Flyet rister nok til at få mennesker ville fokusert på en skjerm over så mange timer som Leif Otterholm. Foto: Robin Jensen / TV 2 Les mer

Før avgang samler han mannskapet bak i flyet for en siste gjennomgang.

På gulvet ligger et kart over kysten av Norge.

KART: Alle i flyet var samlet for å gå igjennom toktet. Foto: Robin Jensen / TV 2

Planen denne lørdagen er å fly over olje- og gassinstallasjoner som Valhall, Ekofisk, Sleipner og Sverdrup, før man setter kursen nordover igjen mot hjemmebasen på Andøya.

Nabo i krig

– Orion er et veteranfly som er over 30 år. Vi har en del sensorkapasitet som vi bruker for å kunne registrere det som vi er ute etter. Det er objekter som kommer i luften, på overflaten og under vann. På denne turen har vi kun søkelys på det i luften og over overflaten, forteller han.

PLATTFORM: Overvåkningsflyet Orion patruljerte Nordsjøen i formiddag. Foto: Robin Jensen / TV 2

Inne i flyet er det flere skjermer som lyser opp. Informasjonen som kommer følges med argusøyne.

Her kommer det informasjon som gir et totalbilde av fartøyer og objekter som overvåkningsflyet får underveis.

Leif Otterholm har over 11 000 timer om bord i et Orion-fly. Han har opplevd den kalde krigen og en russisk stormakt som har ligget i dvale i mange år.

Nå er naboen i øst i krig med Ukraina.

Det er spesielt å oppleve for mannskapene.

– Det er en veldig spesiell situasjon. Vi er ute på et oppdrag i dag og flyr sørover. Naboen vår er i krig og de seiler rett forbi oss. Vi prøver å følge med på denne aktiviteten så godt som vi kan, forteller Otterholm.

I etterkant av det som skjedde i med gassrørledningen i Østersjøen, er Forsvaret nå mer til stede og mer synlig i områdene rundt norske olje- og gassinstallasjoner.

KYSTVAKT: Flere skip fra Kystvakten følger tett med på plattformene i Nordsjøen. Foto: Robin Jensen / TV 2

Økt beredskap

Beredskapen er også økt etter at man den siste tiden har sett økt dronebruk rundt noen av de norske installasjonene.

– Dagens oppdrag er på en måte litt annerledes enn tidligere. Det brukes en ny type teknologi som droner og andre installasjoner rundt offshore-riggene. Dette er spennende, men samtidig er det også andre oppdrag som er mer interessante enn dette her, forteller veteranen.

Etter to timer i luften er vi på høyde med Danmark.

På vei nordover ligger norske olje- og gass installasjoner på rekke og rad. De er sårbare.

PLATTFORM: Orion fant ingen tegn til droneaktivitet langs plattformene lørdag. Foto: Robin Jensen / TV 2

Det er et skarpt oppdrag på vegne av Norge og Nato vi er med på.

Alt av etterretningsinformasjon som samles inn skal analyseres av Forsvaret Operative Hovedkvarter (FOH)

For mannskapet gjør det spesielt inntrykk å se russiske fartøy som er på vei til krig i internasjonalt farvann utenfor kysten av Norge.

– Ja, på en måte så gjør det jo det. Det er sjelden man flyr og driver med overvåkning mot militære enheter som er i en krig. Selv om denne krigen ikke foregår utenfor vårt farvann, så er jo nasjonen vi følger i krig, forteller Otterholm.

– Vil være på hugget

– Jeg tror mannskapet om bord har et spesielt forhold til det å være på jobb nå om dagen, sier han.

– Er dere forberedt på at vil bli en del mer aktivitet på dere i tiden fremover?

– Ja, personlig så tror jeg at det blir mer aktivitet fremover med tanke på at situasjonen er slik den er, forteller veteranen.

Etter seks timer i lufta er dette toktet over.

Ingen mistenkelige objekter ble avdekket denne gangen.

– Vi vil fortsette med å komme overraskende på fartøyer, og vi vil være på hugget for å følge med i tiden fremover, sier Leif Otterholm, taktisk koordinator på 333-skvadronen ved Andøya Flystasjon.

– Slik er sikkerheten på norsk sokkel styrket, se video: