Norges håp i kokke-EM

Nå braker det snart løs på hjemmebane for 29-åringen.

Bocuse d'Or Europa, også kjent som kokke-EM, går av stabelen i Trondheim 19. og 20 mars.



I et industrilokale i Fossegrenda har han og teamet satt opp et kjøkken for å trene. Håvard Werkland overlater ingenting til tilfeldighetene. Det er de bittesmå detaljene som skal overbevise dommerne.

– Du skal prøve å imponere 20 dommere med de samme råvarene som alle de ti andre konkurrentene. Så da må du gjøre noe nytt, originalt og kreativt, samtidig som du respekterer råvarene som du jobber med, sier Werkland.

Slik foregår konkurransen

Under konkurransen har hver kokk 5 timer og 30 minutter på å tilberede og presentere én fatrett og én tallerkenrett for et internasjonalt dommerpanel.

TEAMET: Håvard Werkland er Norges kandidat. Her sammen med sin Commis, Grunde Gillund Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Håvard er den blide, men bestemte sjefen. For tiden er knapp, til tross for at han og teamet allerede har trent sammen i lang tid.

– Vi trener seks dager i uka. Søndagene er hellige – da er det ingen jobb.

Håvard kvalifiserte seg til å bli Norges kandidat til Bocuse d’Or Europa med å vinne årets okk i Norge 18. september i Stavanger.

Nå er neste steg Bocuse d’Or Europa i Trondheim spektrum 19. og 20. mars. Her skal 20 av Europas beste kokker kjempe om de ti øverste plassene som får delta i verdensmesterskapet i kokkekunst i Lyon i januar neste år.

Mange lokale råvarer



LOKALE RÅVARER: Stensaas slakteri i Røros skal levere råvarer av reinsdyr til Bocuse d'Or. Foto: Frank Lervik / TV 2

Fra Frøya skal kandidatene lage de fineste retter av levende kamskjell, norsk skrei, tørrfisk fra Halvors i Tromsø og reinkjøtt fra Stensaas slakteri på Røros.

På slakteriet, som ligger langt ute på Røros-vidda, nesten på grensa til Sverige, er de stolte over at de skal levere råvarene til Håvard og de andre deltagerne fra hele Europa, sier daglig leder ved slakteriet, Johanne Stensaas.

STOLT LEVERANDØR: Daglig leder Johanne Stensaas sier jubelen sto i taket da de ble valgt som hovedleverandør av råvarene til Bocuse d'Or. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Det er en stor ære å bli valgt ut til å være leverandør av hovedråvaren til Bocuse d’Or. Så det var jubel i taket, vi var kjempeglad rett og slett.

– Fordel og ulempe med hjemmebane

Til daglig jobber trønderen, som opprinnelig er fra Kyrksæterøra, i Speilsalen på Britannia Hotel. Han mener det er både fordeler og ulemper med å konkurrere på hjemmebane.

HJEMMEBANE: Håvard Werkland sier det er både fordeler og ulemper med hjemmebane. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Det er en fordel å være på hjemmebane. Det er mye logistikk rundt det å frakte hele kjøkkenet og reise til et annet land. Men du kan også snu på det og si at det å være på hjemmebane gjør at forventningene blir enda større.

Mye å leve opp til

Helt siden Arne Brimi konkurrerte i den første Bocuse d’Or i 1987 har Norge blitt en viktig nasjon i konkurransen.



Bent Stiansen sikret Norges første gullmedalje i 1993.

Odd Ivar Solvold vant en bronsemedalje i 1997.

I 1999 fikk Norge et nytt gull med Terje Ness.

I 2003 sikret Charles Tjessem det tredje norske gullet.

Tom Victor Gausdal vant sølv i 2005, kun slått av Frankrike med ett fattig poeng.

I 2008 sto Geir Skeie for en unik prestasjon med norsk gull i både Bocuse d’Or Europe og med å vinne i Bocuse d’Or i Lyon året etter.

Det ble nok et norsk gull i 2015 da Ørjan Johannessen vant VM i Lyon.

PÅ PALLEN:; Filip August Bendi feirer andreplassen i Bocuse d'Or i Lyon, 2023. Foto: Laurent Cipriani/ AP

Historien bak



Andre norske deltakere som Eyvind Hellstrøm, Lars Erik Undertun, Tom Victor Gausdal, Sven Erik Renaa, Christopher W. Davidsen, Christian André Pettersen og Filip August Bendi har alle prestert imponerende godt i konkurransen.

MANNEN BAK: Den franske kokkelegenden Paul Bocuse startet Bocuse d’Or. Foto: Laurent Cipriani/ AP

Mannen bak Bocuse d’Or er den franske kokkelegenden Paul Bocuse. Han var restauratør og innehaver av tre Michelin-stjerner. I tillegg var han ærespresident i SIRHA og ridder av den franske Æreslegionen. Bocuse døde i 2018.

Hemmeligheten på tallerken



I time etter time, dag etter dag, jobber Håvard Werkland med å perfeksjonere det som skal presenteres i konkurransen.

Du skal også ha en stor dose tålmodighet. Det er også de bittesmå detaljene som kan bli helt avgjørende når dommerne skal vurdere det som presenteres.

Men hva som er oppe i fatet er en dypt bevart hemmelighet. Håvard er klokkeklar på at det ikke må filmes og ta bilder av det som er på tallerken og hvordan det ser ut.

HEMMELIG FØR DET BRAKER LØS: Håvard Werkland sier ingenting må avsløres før konkurransen. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

– Dere får ikke vise noe, nei, nei, nei, det går ikke. Det får dere ikke vise før 19. mars, sier han med et stort smil.