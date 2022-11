Norges eldste håndverksbedrift i fare

– Da grunnloven ble undertegnet, hadde vi allerede holdt på i 50 år. Vi har overlevd Napoleonskrigen, verdenskrigene og alle mulige andre ting, forteller daglig leder ved Hadeland glassverk, Atle Brynestad, til TV 2.

Men nå har Norges eldste håndverksbedrift møtt sin største utfordring så langt. Strømkrisen.

ENKLE VERKTØY: En skinnfille og en tresleiv i tillegg til ovn og blåserør i hendene på Atle Brynestad. Mer skal ikke til for å tilvirke en eksklusiv vase. Men smelteovnen må ha strøm for å varmes opp. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ovnene i glassverket bruker strøm. Brynestad forteller at med dagens strømpriser, vil regningen gå fra to millioner til 40 millioner kroner i året.

– Vi kan godt betale to-tre ganger så mye for strømmen, men vi kan ikke betale så mye at vi blir nødt til å legge ned bedriften, sier Brynestad.

Redd for permittering

I glasshytten er det tre smelteovner. De har allerede sett seg nødt til å stenge den ene, for å redusere utgiftene. Det har de klart uten at det påvirker produksjonen i stor grad.

– Det er helt i grenseland nå. Hvis vi må stenge en av de to andre, da har vi bare en igjen og må begynne å permittere.

I det lange løp er det tradisjonelle glassverket redd for at det må legge ned driften og at 150 arbeidsplasser dermed går tapt. Brynestad påpeker at det ikke bare gjelder hans bedrift, men mange ulike industrier i landet.

FULL FRES: Selv med en ovn nedstengt jobbes det for fullt i støperiet. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Det er titusener av arbeidsplasser der ute hvor strømprisene er en ekstremt viktig faktor for å kunne fortsette sitt virke. Nå er de på pinebenkenken for man vet ikke hva som vil skje fra nyttår.

Brynestad mener regjeringen må komme på banen for å sikre fastprisavtaler på strøm til bedriftene fra nyttår.

– Ingen av strømselskapene vil selge oss fastprisavtaler før det har blitt enighet med regjeringen. Nå haster det, sier han.

Han understreker at de ikke vil ha strømstøtte. De er opptatt av forutsigbarheten.

– Vi må få på plass en langsiktig avtale på strøm, slik næringsminister Vestre lovet i september, sier Brynestad.

STRØMAVTALE: Eier Atle Brynestad er bekymret for videre drift hvis ikke staten kommer med bedre ordninger for strømavtaler. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

I september la regjeringen fram en strømpakke til bedriftene. Der kom det frem at bedriftene som ønsker skal få tegne fastprisavtaler på strøm. Disse reglene trer i kraft ved nyttår.

Brynestad har selv åpnet lommeboka for å holde bedriften på beina.

– Jeg har lånt ut mange millioner til bedriften, som daglig leder tar jeg ikke ut lønn eller kjøregodtgjørelse, og jeg betaler noen millioner i formueskatt for å eie disse bygningene. Så nå betaler jeg faktisk for å eie bedriften.

Redd for de unge

Leif Oddvar Rustad har jobbet på glassverket siden han var 15 år. Han har bare lovord å si om arbeidsplassen sin.

– Det er kjempeålreit. Hvis ikke hadde jeg ikke vært her i 57 år. Det har vært en kjempearbeidsplass, så det er bare om å gjøre at vi får beholde den.

En mannsalder: Leif Oddvar Rustad har jobbet på Hadeland Glassverk i 57 år. Han frykter ikke for å miste jobben sin, men er bekymret for de unge ansatte på arbeidsplassen. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Er du redd for å miste jobben?

– Nei, jeg er egentlig ikke det, men jeg tenker på alle kameratene mine her. Det er verre med de som har mange år igjen å jobbe. Jeg kan bare gå hjem igjen jeg, det er ikke noe farlig med meg. Det ville blitt ille for hele samfunnet her og, for hele Jevnaker.

Rustad er glad for at sjefen går hardt ut mot politikerne.

– De må ordne disse strømprisene så vi får litt sikrere forhold. Det hjelper ikke hva Atle sier vet du, det er de over oss. Men det er godt å ha en sånn eier som tør å si ifra.

Glassverket har nå et strømkrisesalg. For å kunne betale strømregningene, selger de ut lagerbeholdningen sin. Men de kan ikke holde på slik i all evighet. På et eller annet tidspunkt vil lagrene tømmes, forteller Brynestad.

Han kommer med en klar beskjed til næringsminister Jan Christian Vestre:

– Nå må du holde det du har lovt, at det skal bli et nytt strømregime fra nyttår. Du vet akkurat hva som skal til for å sikre flere tusen arbeidsplasser i Norge.

Kan miste en kulturarv

Petronelle Herbern, daglig leder i Norske glasskunstnere, sier til TV2 at situasjonen for glassblåsere og glasshusene er er alvorlig.

– Halvparten av de 31 glasshusene vi har per i dag har stengt ned ovnene sine på grunn av strømkostnadene. To hytter har lagt ned driften så langt i år, og flere vurderer å legge ned.

BEKYMRET: Petronelle Herbern er bekymret for den økonomiske situasjonen til norske glasskunstnere og glasshus. Foto: Gorm Røseth/TV2

Norske glasskunstnere er en forening for glasskunstnere og glasshytter i Norge.

Herbern sier at Norge mister en hel kulturarv dersom mange glassblåsere må legge ned driften.

– I Norge er glassblåsing en del av UNESCOs verdensarv som vi er forpliktet til å ta vare på. Uten glasshytter kan vi ikke forsikre oss om at dette tradisjonshåndverket holdes i hevd, sier hun.

– Veldig nære

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) sier at en nedleggelse av Hadeland glassverk ikke må skje, og at han heller ikke tror det kommer til å skje.

– Atle Brynestad er en langsiktig mann som forvalter store verdier. Hadeland glassverk er en spennende bedrift som har kjempestort potensiale for videre vekst og eksport, og det har vi også snakket mye om på telefonen.

KOMMER SNART: Næringsminister Jan Christian Vestre sier at fastprisavtalene kommer snart, men vil ikke si når. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Vestre forteller at de er veldig nære at fastprisregimet kan komme i gang, slik at bedrifter som Hadeland glassverk kan få mulighet til å tegne langsiktige fastprisavtaler. Men han vil ikke komme med noe klart tidspunkt for når dette vil skje.

– Det kommer så fort som mulig. Dette er i stor grad opp til kraftbransjen. Vi har vært utålmodige, men vi har god dialog med dem. De siste tallene kommer snart på plass. Jeg er optimist, og håper og se avtalene versere i markedet innen kort tid.