Saken oppdateres.

Norges bank hever styringsrenten til 2,25 prosentpoeng, og beslutningen var enstemmig.

Selv om de raske rentehevingene har hatt effekt, mener Norges bank det kan bli behov for å sette styringsrenten ytterligere opp snart.

Slik komiteen vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i november.

Dette kan bli toppen i vinter

I løpet av det siste året er styringsrenten satt opp fra null til 2,25 prosent.

I rapporten legger Norges bank til grunn at styringsrenten økes til rundt 3 prosent i løpet av vinteren.

Forrige gang Norges Bank justerte rentebanen, ble det lagt til grunn at styringsrenten ville nå et nivå på 3 prosent innen sommeren neste år. Det nye anslaget legger opp til en raskere renteoppgang enn det som var ventet.

Ifølge Norges bank er det også noen gode nyheter: Rentehevingene begynner å virke innstrammende på norsk økonomi. Det kan tilsi å gå mer gradvis frem i rentesettingen fremover.

Har effekt

En styringsrente på 3 prosentpoeng vil kunne føre til en boliglånsrente på 4,3 prosent i løpet av neste år, ifølge rapporten.

Med et slikt rentenivå anslås inflasjonen å avta og nærme seg målet på noe sikt. Dette vil igjen føre til at arbeidsledigheten vil øke noe, men fra et lavt nivå.

Norges bank begrunner rentehevingen med at prisveksten har steget raskt de siste månedene og har vært betydelig høyere enn ventet.

Mindre press i økonomien vil etter hvert bidra til at prisveksten avtar.

– Prisveksten er klart over målet vårt på 2 prosent, og det er utsikter til at den holder seg høy lenger enn tidligere anslått. Vi setter opp renten for å dempe prisveksten, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Ifølge henne er det nå tydelige tegn til at økonomien kjøler seg ned.

Venter BNP-fall

I den pengepolitiske rapporten som følger med rentebeslutningen, skriver Norges Bank at det ventes nullvekst i fastlandsøkonomien resten av året.

Neste år anslår Norges Bank at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge vil falle, før aktiviteten gradvis vil ta seg opp igjen i senere år.

«Fremover venter vi at høyere prisvekst og økte renter demper aktiviteten og bidrar til at husholdningenes konsum faller neste år», skriver de i rapporten.

Norges Bank venter også at arbeidsledigheten vil øke gradvis framover og nå en topp i 2024.

Arbeidsledigheten ventes da å ligge om lag på nivå med tiden like før koronapandemien.

Stor usikkerhet

Konsekvensen av rentehevingen blir at mange får en strammere økonomi når prisene øker raskt samtidig som renten settes opp.

Norges bank mener at ved å heve renten raskere nå, reduserer vi risikoen for at prisveksten fester seg på et høyt nivå. Dermed reduseres også behovet for å sette renten mye opp senere.

Det videre forløpet for renten vil avhenge av den økonomiske utviklingen, og prognosene er mer usikre enn normalt.

Hvis inflasjonen holder seg seg høy lenger enn Norges bank anslår, kan det bli behov for en høyere rente.

«Hvis inflasjonen og aktiviteten avtar raskere enn vi ser for oss, kan behovet for renteøkninger bli mindre», vurderer Norges bank.

– Sjokk

Beslutning om å heve renten med 0,5 prosentpoeng, som er en såkalt «dobbel» renteheving, er i tråd med det ekspertene ventet.

– Vi er allerede i en situasjon hvor mange har det tøft og er bekymret. En «dobbel» renteheving blir et sjokk, sa forbrukerøkonom Derya Incedursun i Nordea til TV 2.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske bank mente at det er argumenter for en enda kraftigere renteøkning.