Norge tar lederansvar for opprustningen av Ukrainas maritime krigsevne

– Det skal bygges opp en maritim flåte med marineinfanteri, småbåter, autonome systemer og et kystforsvar, sier Sten Richard Larsen, sjef for Kystjegerkommandoen (KFK).

Kommandørkapteinen forteller om den nye satsingen, som er en del av Norges nye nisjestøtte til Ukraina.

OPPLÆRING: Norske kystjegere har allerede startet opplæring av ukrainske soldater, forteller Sten Richard Larsen, sjef for Kystjegerkommandoen. Foto: Forsvaret

Treningen med KFK skal i første omgang vare i rundt ett år og gjennomføres i samarbeid med allierte nasjoner. Norge donerer også gummibåter og utstyr til en verdi av cirka 60 millioner kroner.

– Norske kystjegere har begynt å trene ukrainske marinesoldater i Nederland, sier Larsen.

Nå er det klart at det blir langt mer norsk opptrening av ukrainske marinesoldater ulike steder i Europa fremover.

FÅR TILBAKE: Også norske soldater får ny erfaring, blant annet om teknologi, gjennom opplæringen av ukrainske soldater. Foto: Forsvaret

– Dette innebærer utstyrslære, enkeltmannsferdigheter, og taktikker sammen med ulike tropper og kompanier, sier Larsen.

Han opplyser at Kystjegerkommandoen nå har tatt over ansvaret for treningen av ukrainske marinesoldater, med seks treningsrotasjoner det neste året.

– Det blir et betydelig antall soldater. Til nå har treningen foregått i Storbritannia, Norge og Nederland, men det vil etter hvert flyttes til et annet sted i Europa.

– Vi må bidra der vi kan gjøre en forskjell. Her kan Norge stille med etterspurt kompetanse i verdenstoppen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).



Han presenterte det nye samarbeidet med Ukraina, under NATOs forsvarsministermøte i Brussel torsdag.

Norske soldater starter denne våren opptrening av ukrainske marinesoldater, for operasjoner med mindre båter. Treningen er første skritt i det maritime samarbeidet, som Norge leder sammen med Storbritannia.

NATO-MØTE: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram presenterte det nye Ukraina-samarbeidet i Nato -hovedkvarteret i Brussel. Foto: Elin Sørsdahl / TV 2

– Vi må hjelpe Ukraina i arbeidet med å åpne handelsruter og fri ferdsel i Svartehavet. Vi har som mål å styrke Ukrainas sjøforsvar og forbedre Ukrainas evne til å operere langs egen kyst.



Norge har allerede utviklet et godt forhold til ukrainske marinesoldater gjennom trening i Norge. Dette samarbeidet skal utvikles videre, ifølge Gram.

Norge skal sammen med andre land hjelpe Ukraina med å bygge varig maritim kapasitet. Et arbeidskrevende prosjekt, som i alle fall kommer til å vare til 2035.

BETYDELIG ANTALL: Etterhvert vil det bli mange ukrainske soldater som får opplæring i regi av Norge. Foto: Forsvaret

Påminnelse om brutaliteten

Sjefen for Kystjegerkommandoen mener Norge får mye tilbake fra det tette samarbeidet med ukrainerne.

– Man skal helst ikke si for mye om taktikker, men vi har for eksempel lært hvordan fienden har tatt i bruk ny teknologi som er krevende. Nå kan vi ta høyde for at det brukes helt andre teknikker enn tidligere, sier Larsen.



MARITIM STRIDSEVNE: Norge skal bidra til at Ukraina styrker sin stridsevne til sjøs. Foto: Forsvaret

Han er tydelig på at storkrigen man ser mellom Russland og Ukraina i dag, benytter en helt annen teknologi enn man har sett i andre kriger. Slik får de norske soldatene bedre kunnskap om hvordan teknologien utnyttes.



– Vi har oppdatert mye og så har vi fått en påminnelse om hvor ufattelig brutalt man går frem og hvor lite de folkerettslige reglene har å si i strid. Det er en viktig lærdom å ta med seg, sier Larsen.