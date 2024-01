– Norge sviktet barn av taterslekt

En svært spesiell norsk barnevernssak fra Norge tas nå opp til behandling i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Denne gangen gjelder saken et barn av taterslekt, som er blitt tvangsadoptert.

Det er advokat Rikke Arnesen som har sendt klagen på vegne av foreldrene.

Det skjedde etter at TV 2 satte kritisk søkelys på historien gjennom flere år.

Norge er de siste årene dømt for menneskerettsbrudd i 23 barnevernssaker.

– Det er veldig bra at saken nå er kommunisert og dermed skal behandles i Menneskerettsdomstolen, for terskelen er skyhøy. At saken gjelder minoritetsgruppen romanifolket/taterne kan gjøre beslutningen svært prinsipiell, sier advokat Arnesen.

– Vi ble rørt og glad da vi fikk nyheten. Endelig blir vi tatt på alvor, sier foreldrene Line og Per.

Barnevernet ønsker ikke å kommentere saken.

HØRT: Foreldrene Line og Per håper deres sak kan få betydning for andre nå som den skal behandles i Menneskeretsdomstolen. Foto: Olav Wold / TV 2.

Uenighet om omsorgsevner

Det ni år gamle barnet, som er av taterslekt, ble fratatt foreldrene som baby. Barnevernet begrunnet det med for dårlige omsorgsevner. Men det har vært uenighet om dette blant psykologene som har vurdert saken.

Barnet ble plassert i et etnisk norsk fosterhjem og foreldrene har kun fått rundt tre samvær i året.

I siste rettsak framholdt den sakkyndige at foreldrene har alminnelig gode omsorgsevner, stikk i strid med barnevernets syn. Hun framholdt også at adopsjon ville bety videre assimilering av barnet.

Assimilering defineres som prosessen som gjør at en person eller en minoritet må gi avkall på sin kultur, og leve i henhold til majoritetskulturens dominerende verdier, normer og tradisjoner.

Likevel besluttet tingretten tvangsadopsjon. Barnevernet fikk fullt gjennomslag. Vurderinger fra tidligere sakkyndige ble vektlagt, og ankene førte ikke fram.

– Foreldrene mener menneskerettene til barnet er krenket. Dette gjelder retten til familieliv og at staten aldri har jobbet for å opprettholde familiebåndene, sier advokat Rikke Arnesen.

– Fikk ikke vite

Foreldrene mener også barnets rett til å kjenne sitt opphav og sin kulturelle bakgrunn som romani/tater, er blitt systematisk krenket.

VUNNET: Den kjente barnevernsadvokaten, Rikke Arnesen, har ført tidligere saker der Norge er blitt dømt for menneskerettsbrudd. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2.

Det siste har de fått støtte for i en tilsynssak ført at Statsforvalteren.

Det ble konkludert med at barnevernet brøt loven og krenket barnets menneskeretter, fordi de har unnlatt å introdusere det for taterkulturen.

Etter dette varslet barnevernet at de ville gjennomgå sine rutiner.

Advokat Rikke Arnesen sier det også klages over at en norsk domstol har begrunnet saken for dårlig, og ikke i tråd med føringene som følger av Menneskerettsdomstolens praksis.

– Særlig graverende er det at barnet fram til 2021 ikke engang fikk vite at de som kom på besøk og hadde samvær, faktisk var moren og faren. Dette mener foreldrene bryter med barnets rett til å medvirke og uttale seg med kunnskap om sin egen sak, sier advokaten.

– Hvor viktig er dette med tater/romani-kultur i klagen til EMD?

– Dette vektlegges i stor grad. Barnet har regelrett blitt holdt i mørke i forhold til kulturell bakgrunn. Foreldrene og Taternes Landsforening har i en årrekke jobbet for å tilrettelegge for at barnet skulle få kunnskap og lærdom om taterne. Men de har ikke fått gehør.

Mange dommer

– Norge er de siste årene dømt for menneskerettsbrudd i 23 barnevernssaker. Hva tenker du om det?

– Det er en skandale hvordan praksis har vært på det norske barnevernsområde. For Norge er dette direkte pinlig, etter mitt syn. Og det er svært bra at EMD har justert kursen i norsk rettspraksis og forvaltning gjennom sine avgjørelser. Noe også Høyesterett har fulgt opp i en rekke saker, sier advokat Rikke Arnesen.

I den siste rettsaken om barnet av taterslekt ble argumentene om at barnet fratas retten til å lære om språket og kulturen sin ikke tatt til følge.

Retten mente tilbakeføring og brudd på tilknytningen til de norske fosterforeldrene, vil gi større skadevirkninger for barnet, enn at det ikke får tilhørighet til taterkulturen.

Det ble også konkludert med at et samværsomfang, som vil ivareta barnets kulturelle bakgrunn, ikke er forsvarlig.

Det er snakk om en såkalt åpen adopsjon med to samvær i året.

Taternes Landsforening har engasjert seg sterkt i saken.

– Vi ønsker å takke for den enorme støtten vi har fått fra dem. Det har vært veldig viktig, sier moren til barnet.

Saken som nå er klaget inn var under behandling i rettsvesenet etter at det hadde kommet rapporter fra Europarådets kommisjon mot rasisme og intoleranse.

De rettet sterk kritikk mot Norge i 2021 og viste til informasjon om at 40 tater og rombarn er plassert i fosterhjem med svært begrenset kontakt med romkulturen. Noe de framholdt at var i strid med internasjonale konvensjoner.

Behandlingen av saken i Menneskrettsdomstolen vil tidligst kunne være sluttført om et halvt års tid.