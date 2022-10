Norge strammer inn, men stenger ikke for russiske fiskefartøy

Torsdag ettermiddag hasteinnkalte regjeringen til pressekonferanse klokken 16.45.

Temaet var beredskapen til norske havner.

Disse møtte: utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Sp) og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).



Har hatt fri tilgang til norske havner: En rekke land iverksatte flere sanksjoner mot Russland etter at de innledet en fullskala invasjonskrig mot nabolandet Ukraina den 24. februar. Den norske regjeringen, med støtte fra Stortinget, har stilt seg bak de aller fleste sanksjonspakkene. Siden 7. mai 2022 har det vært forbud mot havneanløp på norske fastlandshavner for russiskflaggede fartøy over 500 bruttotonn, som seiler kommersielt. Sanksjonene rammet i all hovedsak yachter, enkelte lystfartøy og fritidsfartøy. Likevel har Norge, som eneste land, hatt et unntak som ga russiske fiskefartøy fri tilgang til norske havner. Nå begrenses tilgangen. Også søk- og redningsfartøy og forskningsfartøy har i stor grad vært skjermet fra sanksjonen.

Skjerper beredskapen

– Vi har fått informasjon som gjør at vi må stramme inn tilgangen for russiske fiskefartøy til å anløpe norske havner og også øke kontrollen, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt i møte med pressen.

Hun bekrefter at regjeringen struper antall havner russiske fiskefartøy får anløpe.

Fartøyene vil kun kunne legge til i Tromsø, Kirkenes og Båtsfjord – hvor de vil de bli kontrollert av tollere.

– Når grensene mot Europa i økende grad stenges, gjør det oss sårbare. Det øker risikoen for ulovlig aktivitet gjennom Norge. Vi følger utvikling nøye og er klare til å iverksette ytterligere tiltak om nødvendig, ifølge Huitfeldt.

Ukjent om fartøyene er brukt til etterretning

Regjerningens mål er å kontrollere samtlige russiske fiskefartøy i det de anløper norske havner, ifølge beredskapsministeren.

– Mistenker dere at fiskefartøy har blitt brukt i russisk etterretning?, spør NTBs journalist.

– I et åpent samfunn som Norge må vi ta høyde for at ulike typer av lovlig aktivitet kan misbrukes blant annet til etterretningsformål, svarer Mehl:

PRESSEKONFERANSE: Utenriksminister Anniken Huitfeldt (t.h.) , fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran og justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl om beredskap knyttet til norske havner. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det følger vi med på generelt grunnlag, og det er også noe av bakgrunnen for at regjeringen har styrket Politiets sikkerhetstjeneste det siste halvåret, for å øke evnen til å forebygge det, for å avdekke det og å håndtere en eventuell aktivitet. Og så kan jeg ikke gå nærmere inn på det konkrete spørsmålet.

Derfor innføres ikke fullt forbud

Stabilitet, matsikkerhet og bærekraftig forvaltning av fiskebestanden i nord gjør at det ikke innføres fullt forbud for russiske fiskefartøy i norske havner.

Det opplyser fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).

– Vi deler Barentshavet med Russland, og vi deler forvaltningen av fiskebestanden i Barentshavet med Russland. Det forplikter, sa han.

FISKEBÅT: Russiske fiskebåter ved kai i Kirkenes. Den mindre båten i forgrunnen er norsk. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Krever fullstendig utestenging

Venstre-leder Guri Melby er blant dem som har krevd at fartøyene stenges fullstendig ut. Hun mener regjeringen ikke går langt nok.

– Selv om regjeringen nå har tatt noen skritt i riktig retning, så har de ikke gode nok argumenter for hvorfor russiske fiskefartøy fortsatt skal få delvis tilgang til norske havner, sier Melby.

– Hvis regjeringen faktisk mener at disse fiskefartøyene utgjør en sikkerhetsrisiko, så burde de fullføre resonnementet sitt og stenge havnene helt. Fremdeles er det mulig for Putin å tjene på fiskefartøyene sine, sier Venstre-lederen.

Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for MDG, mener regjeringen bidrar til å finansiere krigen i Ukraina om de ikke stenger samtlige norske havner.

– Så lenge Norge i motsetning til de fleste andre europeiske land lar russiske fiskefartøy lande fisken i norske havner, bidrar regjeringen til å finansiere Russlands krig mot Ukraina.