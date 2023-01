Norge skal lære opp ukrainske soldater til å bruke Leopard-stridsvognene

Etter det TV 2 erfarer, vil Norge donere åtte stridsvogner til Ukraina. Det norske bidraget skal etter planen gi to ukrainske tropper med Leopard-stridsvogner – fire i hver tropp.

Ifølge Forsvarsdepartementet vil det være et stort behov for logistikk-støtte, reservedeler og opptrening av ukrainsk personell.

– Det er viktig at det skjer i samarbeid med andre land, og at ukrainerne kan sette helhetlige avdelinger som kan operere stridsvognene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2.

Ifølge Trygve Smidt ved Krigsskolen vil det være naturlig at norske soldater trener opp ukrainske soldater på det norske materiellet som Norge gir.

– De norske vognene er konfigurert med sambandsmateriell som vi bruker på øvrig norsk pansret materiell. I tillegg er det også montert inn ryggekamera på de norske vognene, forklarer stridsvogneksperten Smidt til TV 2.

RYGGEKAMERA: Det innmonterte ryggekameraet er synlig nede i luka til vognføreren. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

– Krevende

Statsråden sier at det norske bidraget vil være en omfattende donasjon som må vurderes i forhold til egne behov. Gram sier at det er krevende avveininger, fordi Norge også må ta vare på egen sikkerhet og beredskap.

– Samtidig er det viktig for norsk og europeisk sikkerhet at Putins og Russlands aggresjon i Ukraina ikke vinner frem. Ukrainas kamp er vår kamp, og det er veldig viktig at vi stiller opp for dem, sier forsvarsministeren.

Ukrainerne ønsker i alt 300 tunge stridsvogner, og onsdag og torsdag kom bekreftelser på donasjoner fra en rekke land.

FORSYNINGER: Vestlige land samler seg om å donere flere titalls moderne stridsvogner til Ukraina. Foto: Per Arne Vatnøy/TV 2

Det er hittil bekreftet at 145 stridsvogner skal sendes til Ukraina.

Antallet norske stridsvogner er ikke endelig avgjort på politisk nivå. Norges bidrag vil skje i tett dialog med Forsvaret, og Forsvarsstaben og Hæren er involvert i prosessen rundt det norske bidraget.

– Vi må gjøre noen vurderinger i forhold til våre egne behov. Vi er på høy beredskap for Nato i år, blant annet med stridsvogner, og vi har stridsvogner i Litauen som en del av styrkebidraget på Natos flanke i øst, sier Gram.

– Tid er kritisk faktor

Statsråden sier at det er viktig å koordinere bidraget med allierte og partnere.

– Det er viktig at det skjer i nær koordinering, det bygges nå en koalisjon av land som donerer stridsvogner. Tid er en kritisk faktor for Ukraina, striden pågår her og nå. Vi ønsker å hjelpe dem med utstyret så fort som mulig, sier Gram.

SJEF: Generalløytnant Yngve Odlo er sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen/TV 2

Generalløytnant Yngve Odlo, sjef ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), vil ikke kommentere detaljene i det norske bidraget, men sier på generelt grunnlag at Telemarksbataljonen allerede har erfaring med å lære opp ukrainske soldater.

Fleksibelt

– Telemark Bataljon har jo en full-buffet-virkning, og var de første som dro til Storbritannia for å trene ukrainske soldater. Da tok vi en enhet fra Telemark Bataljon på kort varsel, sendte dem dit og drev grunntrening av soldater og avdelinger i Storbritannia, sier Odlo.

FOH-sjefen sier at en ferdig oppsatt avdeling som Telemark Bataljon viser noe av fleksibiliteten som Forsvaret kan bidra med.

– Telemark Bataljon er jo mer. Du har artillerister, ingeniører, logistikere og sanitet, sier Yngve Odlo til TV 2.

Norge inngikk i 2001 avtale med Nederland om å anskaffe 52 brukte stridsvogner av typen Leopard 2, og har i dag rundt 30 operative stridsvogner.

Presset på

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg har snakket med ledere i en rekke medlemsland, for å få avtalene i havn.

Polen og Finland har lenge presset på for å sende stridsvogner til Ukraina. Polen sender ifølge Reuters 74 stridsvogner, 14 av dem er Leopard 2. Finland har 200 Leopard 2, men det er ennå ikke klart hvor mange som sendes til Ukraina.

Tyskland har lenge gjort det klart at de ikke ønsket å sende stridsvogner, hvis ikke også andre land inkludert USA gjorde det samme. Få timer etter den tyske kunngjøringen offentliggjorde president Joe Biden at USA sender 31 M1 Abrams-stridsvogner.

Ifølge forsvarssjef Eirik Kristoffersen trenger Ukraina stridsvogner for å komme på offensiven og ta tilbake okkuperte områder.

– Skal de komme på offensiven i løpet av vinteren, trenger de dem raskt, sa forsvarssjefen til TV 2 søndag.