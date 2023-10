Norge nekter å godta millionkrav fra Russland

Hvor mye er to måneders forbruk med reinmose verdt? Det spørsmålet er Norge og Russland svært uenige i.

Russland har bedt om 47 millioner kroner i erstatning, mens Norge foreslår å punge ut rundt 250.000 kroner, skriver det russiske nyhetsbyrået Tass.

Bakgrunnen er at «norske» reinsdyr har tatt seg over grensen til Russland og beitet på russisk side av Pasvik Nasjonalpark i drøyt to måneder.

Hittil i år skal 42 norske reinsdyr ha latt seg friste av lavet på den andre siden.

Anklaget for «folkemord»

Reinen fikk ikke oppholdstillatelse i Russland, og minst 40 av dem er tilbakeført til Norge.

Alle disse ble ifølge Landbruksdirektoratet slaktet, i frykt for at de skulle vende tilbake til Russland.

Dette fikk igjen Russlands utenrikspolitiske talskvinne, Maria Zakharova, til å anklage Norge for undertrykkelse av samer og forbrytelser mot reinsdyr.

– De ble slaktet. Et rent zoocide, skrev Zakharova, med henvisning til det engelske begrepet for folkemord, genocide.

NYTT GJERDE: Norge har gjort tiltak for å hindre flere rein i å dra på kostbart beite til Russland. Arbeiderne måtte holde seg på norsk side av grensen under hele oppdraget. Foto: HT Gjerde Finnmark AS

I august ble det kjent at Norge skal bruke 3,7 millioner kroner på å oppgradere grensegjerdet for å hindre flere rein i å passere.



Flere møter

Ifølge Tass skyldes den høye summen i Russlands krav at området i nasjonalparken er spesielt vernet.

Widar Skogan, direktør avdeling reindrift i Landbruksdirektoratet, bekrefter til TV 2 at det har pågått diskusjoner om erstatningsbeløpet.

Landbruksdirektoratet og Pasvik Zapovednik hadde et møte 4. oktober. Møtet ble tilrettelagt av grensekommissæren i Norge.

− Det vil bli gjennomført nye møter før endelig kompensasjonsbeløp landes, sier Skogan.

Rein som beiter på andre siden av grensen har vært et problem også tidligere, og ifølge Tass har man ingen felles avtale for hvordan kompensasjon skal beregnes.

Natalya Polikarpova, russisk direktør for Pasvik naturreservat, sier til Tass at fremtidige møter spesifikt vil rettes mot å få på plass et enhetlig system for beregning av skader som vil bli godkjent av begge parter.