RAMMET AV FLOM: Pakistan er rammet av en kraftig flom. Norge sender bistand for flere titalls millioner. Foto: Sahid Ali/AFP

Norge med ny millionstøtte til flomofre

For drøyt en uke siden ble det klart at Norge sender millionstøtte til flomofre i Pakistan. Nå melder UD at Norge skal bidra med ytterligere 55 millioner kroner.