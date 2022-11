Norge «låner ut» drapsdømt svenske til Belgia

Svenske Makaveli Lindén (24) ble dømt for drapet på Heikki Bjørklund Paltto (24) på Majorstua i 2018. Nå sendes Lindén til Belgia.

TIL BELGIA: Makaveli Lindén skal etter planen stilles for retten i Belgia der han er anklaget for å ha drept en kvinne. Foto: Politiet

Uttransporteringen skjer 14. november, bekrefter politiadvokat Christian Hatlo overfor TV 2.

15. oktober i 2018 brøt Lindén seg inn i leiligheten til Heikki Bjørklund Paltto på Majorstua.

Paltto ble drept med omkring 45 knivstikk. Det var ingen relasjon mellom Lindén og avdøde.

ANSVARLIG: Politiadvokat Christian Hatlo er ansvarlig for saken til Makaveli Lindén i Oslo politidistrikt. Foto: Geir Olsen / NTB

I åtte dager var svensken på rømmen i Europa før han ble pågrepet av fransk politi i byen Dijon.

Under flukten var han blant annet innom den belgiske byen Mechelen. Der ble en kvinne, Johanna Jostameling, drept i sin egen leilighet.

Belgisk politi mener at Lindén begikk drapet.

Skal lånes ut

Etter pågripelsen i Frankrike ble Lindén etter hvert utlevert til Norge der han i november 2020 ble dømt til tvungent psykisk helsevern for drapet på Majorstua.

DREPT: Johanna Jostameling. Foto: Privat

Siden har han bodd og fått behandling på psykiatrisk sykehus, men nå skal han om knappe to uker overføres til Belgia.

Planen er å stille ham for retten etter drapet på Jostameling.

– Det har vært en lang prosess. Avtalen med Belgia er at han lånes ut til dem og at han kommer tilbake til Norge når det foreligger en rettskraftig dom i den andre saken, sier politiadvokat Hatlo.

Fortsetter behandling

Et vilkår for avtalen er at Lindén skal få tilsvarende behandling i Belgia som han har fått i Norge. Svenskens behandlere har vært involvert i denne prosessen, opplyser Hatlo.

Ifølge politiadvokaten er planen at Lindén til slutt skal overføres til sitt hjemland når alle rettsbehandlingene er sluttført.

Norsk politi er ikke kjent med at det er tatt ut tiltale eller at det er berammet en rettssak mot Lindén i Belgia.

Det er derfor uklart hvor lenge han blir værende der.