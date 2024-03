EKSPORTARTIKKEL: Bærekraftige, norske alpinanlegg må bli en viktig del av «eksporten» av norsk reiseliv, mener NHO. Her stikker toppen av Kvitfjell opp av skyene med Rondane i bakgrunnen. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Mens skiforholdene blir stadig dårligere ved skisentrene i Alpene, opplever de største skisentrene i Norge stor vekst. Og det er utlendingene som redder budsjettene.

Ved Trysil alpinsenter er mellom 80 til 90 prosent av de som kjøper heiskort fra utlandet. Ved Hafjell og Kvitfjell er andelen utlendinger over 50 prosent.

– Vi kom hit for å føle den ekte gode atmosfæren i Norge, forteller skituristen Sander Seeblum fra Estland. Han har tatt med seg familien på vinterferie til Kvitfjell.

– Det er tryggere for oss her enn nede i Europa. Jeg liker det!

TRYGT: Sander Seeblum fra Estland, her med sønnen Ricco Kenneth, synes det er tryggere og mindre ekstremt i Kvitfjell enn i alpene. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Regjeringen mener eksporten av norske reiselivsopplevelser er noe av det vi skal leve av når oljeeventyret er over. I fjor høst annonserte de nemlig at reiseliv skal bli den femte eksportsatsingen i regjeringens eksportreform «Hele Norge eksporterer».

Bærekraftig turisme

Satsingen skal bidra til økt eksport og bidra til en mer konkurransedyktig reiselivsnæring som både er mer bærekraftig og lønnsom.

– Norge kan bli en verdensledende destinasjon for bærekraftig turisme, sa næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Målet er at eksporten fra Norge, utenom olje og gass, skal øke med 50 prosent innen 2030.

EKSPORTARTIKKEL: Bærekraftige, norske alpinanlegg må bli en viktig del av «eksporten» av norsk reiseliv, mener NHO. Her fra Kvitfjell. Foto: Harald Chr. Eiken / TV 2

Før 2019 omsatte reiselivsnæringen for totalt 206 milliarder kroner, ifølge regjeringen. Eksportbidraget var på hele 38 milliarder kroner.

Dette gjør reiseliv til Norges femte største eksportnæring etter olje og gass, maritim, sjømat og prosessindustri.



Noe av det største vekstmarkedet

Under den nasjonale vinterkonferansen på Kvitfjell, sa NHO-sjef Ole Erik Almlid til TV 2 at han mener omsetningen fra utenlandske turister kan øke med nesten 70 prosent i dette tiåret, dersom staten hjelper næringen med å markedsføre Norge som et grønt og bærekraftig reisemål.

– Internasjonalt er dette noe av det største vekstmarkeder man har. Vi må løfte sammen. Norge er et turistmål allerede men vi kan få enda flere til å komme til Norge ved å markedsføre Norge ute i verden, sier Almlid.

– Vi snakker jo om titalls milliarder hvis vi lykkes ordentlig godt, da.

VEKSTMARKED: NHO-sjef Ole Erik Almlid mener det er potensial for en økning i inntektene på titalls milliarder kroner fra utenlandske turister. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Markedsfører seg allerede mot utlandet

Trysil alpinsenters destinasjonsleder, Gudrun Lohne, forteller at de helt siden 80-tallet har gått aktivt ut og markedsført seg i internasjonale markeder slik at de får fylt opp hver eneste vinteruke.

En av hemmelighetene er at hytteeiere i Trysil har plikt til å leie ut hyttene sine.

– Vi har regulert utleiesenger sånn at vi kan gå ut i verden og selge senger. Så vi har jo mange internasjonale gjester som kommer til oss.

SELGER INTERNASJONALT: Mellom 80 og 90 prosent av den millionen skidager som selges i Trysil hver sesong, kjøpes av utlendinger, forteller Gudrun Lohne, destinasjonsleder Skistar Trysil. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Tror på grønn reiseopplevelse

I Hafjell og Kvitfjell mener majoritetseier Anders Buchardt at turistene er opptatt av bærekraft. At alt går på fornybar strøm og at man kan ta toget rett i bakken.

– Toget stopper rett i bakken, det er bare å gå ut av toget, ta på seg skia på perrongen og skli rett inn på heisen, sier Buchardt.

FORNYBAR: Kvitfjell-eier Anders Buchardt tror turistene er opptatt av klimavennlige reisemål. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Selv om det pågår en kraftig debatt om nedbygging av den norske fjellheimen, er han er ikke bekymret for at det ikke skal være plass nok til alle turistene.

– En av fordelene vi har i Norge – vi har masse plass. Vi har absolutt plass til en sånn vekst.

Må satse på utdanning innen reiseliv

NHO-sjef Almlid forventer at regjeringen også satser på utdanning av de som skal ta i mot alle turistene.

– Om det er kokker eller hva det er, yrkesfagskompetanse etterlyses mest, derfor må vi ha godt samarbeid med videregående skoler slik at vi får utdannet de riktige folkene.

TRENGER FOLK: NHO-sjef Ole Erik Almlid mener staten må samarbeide med reiselivsnæringen for å utdanne alle som trengs for å ta i mot flere utenlandske turister. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Tall fra Menon Economics viser at det internasjonale reiselivsmarkedet er på nærmere 20.000 milliarder kroner i året. De spår at markedet vil øke tre til fem prosent per år

– Norge er et land som alltid har brukt naturen som et godt argument til å komme hit. Dette må vi gjøre bærekraftig, sier NHO-sjef Ole Einar Almlid.

– Når man tenker på hva Norge har å by på så tenker jeg det ikke er noe å vente på.

– Og tenk hvor bra det er for alle ute i verden å få komme hit.